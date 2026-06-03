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Delhi Fire: માલવીય નગરના દર્દનાક અગ્નિકાંડ વિશે થયા અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા, આ માટે કોણ જવાબદાર? 

Delhi Restaurant Fire: દિલ્હીમાં આજે સવારે હોટલ-રેસ્ટોરન્ટમાં લાગેલી આગની ગોઝારી ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 21 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. આ મામલે કેટલાક એવા ખુલાસા થયા છે, બેદરકારી સામે આવી છે જેને જોતા કોણ જવાબદાર એ પ્રશ્ન ચોક્કસ ઉઠે છે. વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 03, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:55 PM IST
Delhi Fire: માલવીય નગરના દર્દનાક અગ્નિકાંડ વિશે થયા અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા, આ માટે કોણ જવાબદાર? 

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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