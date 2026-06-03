/Delhi Fire: માલવીય નગરના દર્દનાક અગ્નિકાંડ વિશે થયા અત્યંત ચોંકાવનારા ખુલાસા, આ માટે કોણ જવાબદાર? 

દિલ્હીના માલવીય નગર સ્થિત હોટલ ફ્લોરિસ સ્ટેમાં બુધવારે સવારે ભીષણ આગ લાગવાના કારણે મોટી દુર્ઘટના ઘટી અને 21 લોકોના દર્દનાક મોત થયા. અનેક અન્ય લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા. આ અકસ્માતમાં કેટલાક લોકોએ ઉપરથી કૂદીને પોતાના જીવ બચાવ્યા. ભારે જદ્દો જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો. ફાયરની 8 ગાડીઓ કામે લાગી હતી. સંયુક્ત અભિયાન દરમિયાન 40થી વધુ લોકોને ઈમારતમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢીને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા. પોલીસે જણાવ્યું કે આ દર્દનાક અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 21 લોકોના જીવ ગયાની પુષ્ટિ થઈ છે.
ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈના જણાવ્યાં મુજબ દિલ્હી ફાયર સેવા (DFS)ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે રેસ્ટોરન્ટમાં લાગેલી આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે પહેલા બે વોટર ટેન્ડર, બે વોટર બાઉઝર, એક રિસ્પોન્સ ગાડી અને આગ ઓલવનારા અન્ય યુનિટ્સ મોકલવામાં આવ્યા હતા. હોટલમાં ફસાયેલા 37 જેટલા લોકોને સુરક્ષિત બચાવવામાં આવ્યા. અનેક વિદેશી નાગરિકો પણ આ હોટલમાં રોકાયા હતા.
આગ લાગવાનું કારણ હજુ સ્પષ્ટ થઈ શક્યું નથી પરંતુ 21 લોકોના જીવ ગયા તેની પાછળ જે બેદરકારી સામે આવી રહી છે તે સામાન્ય નાગરિકોની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે. જેના વિશે જાણવું ખુબ જરૂરી છે.
6 રૂમની મંજૂરી છતાં બન્યા 25 રૂમ
અગ્નિકાંડમાં એક ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે. એવો દાવો થઈ રહ્યો છે કે હોટલને દિલ્હી સરકાર તરફથી બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ કોન્સેપ્ટ હેઠળ લાઈસન્સ મળ્યું હતું. જે હેઠળ ફક્ત 6 રૂમના સંચાલનની મંજૂરી હતી. જો કે હોટલમાં 25 રૂમ સંચાલિત થઈ રહ્યા હતા. એટલું જ નહીં કેટલાક રૂમ બેઝમેન્ટમાં પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે સુરક્ષા માપદંડો પર ગંભીર સવાલ ઊભા થયા છે. વીડિયો જોવા માટે લિંક પર ક્લિક કરો. દિલ્હીના ગોઝારા અગ્નિકાંડ પર અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો, માત્ર 6 રૂમની હતી મંજૂરી
ફાયર NOC પણ નહતું?
માલવીય નગર અકસ્માતમાં જે હોટલ-રેસ્ટોરન્ટમાં આગ લાગી તેની પાસે ફાયર એનઓસી પણ ન હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. દિલ્હી સરકારના ગૃહમંત્રી ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે. જેમાં અધિકારીઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે બિલ્ડિંગમાં ફાયર એનઓસી નહતું.
બેઝમેન્ટના ગેટ પર તાળું
આ હોટલ રેસ્ટોરન્ટના બેઝમેન્ટમાં પણ ઘણા લોકો ફસાયેલા હતા. એવું કહેવાય છે કે રેસ્ટોરન્ટની નીચે બેસમેન્ટમાં પણ રૂમ હતા. જેના બહાર જતા અન્ય એક રસ્તા પર લાગેલા ચેનલ ગેટ પર તાળું મારેલું હતું. જેના કારણે આગ લાગતા લોકો બહાર નીકળી શક્યા નહીં અને અંદર જ ભરાઈ રહ્યા.
એમ્બ્યુલન્સ મોડી પહોંચી
અકસ્માતની જાણ થયા બાદ લગભગ 10 મિનિટ પછી ફાયર ફાઈટર્સ પહોંચ્યા હતા. પરંતુ એમ્બ્યુલન્સ મોડેથી પહોંચી એવા મીડિયા રિપોર્ટ્સ છે. જેના કારણે લોકોએ જેમ તેમ કરીને પોતાના જીવ બચાવ્યા કે ગંભીર રીતે બળેલી અવસ્થામાં જેમનું રેસ્ક્યૂ કરાયું તેમને જલદી મેડિકલ સુવિધા મળી શકી નહીં. આથી સારવારમાં વિલંબના કારણે પણ જાનહાનિ વધી હોવાનું કહેવાય છે. સ્થાનિક લોકોએ જેમ તેમ કરીને ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા અને કેટલાક લોકોને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા.
હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ બનાવવા માટે યોગ્ય પરમિશન નહીં?
આ હોટલને બનાવવામાં એક વધુ ગંભીર વાત એ સામે આવી છે કે તેના માટે સ્થાનિક પ્રશાસન અને સંબધિત વિભાગ-અધિકારીઓ પાસેથી પરમિશન લેવાઈ નહતી. ફાયર સેફ્ટીના સાધનો પણ નહતા. જેના કારણે આગ લાગવાની ગંભીર સ્થિતિમાં તેનાથી બચાવનું પગલું ભરવું પણ અશક્ય થઈ પડ્યું.
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