/Delhi : રક્ષાબંધનથી મહિલાઓને દર મહિને મળશે ₹2500, કેબિનેટે લક્ષ્મી યોજનાને આપી મંજૂરી

રક્ષાબંધન પહેલા દિલ્હી સરકાર મહિલાઓને એક મોટી ભેટ આપવા જઈ રહી છે. દિલ્હી કેબિનેટે આખરે મહિલાઓના આર્થિક સશક્તિકરણના હેતુથી લાંબા સમયથી પડતર લક્ષ્મી યોજનાને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ યોજના હેઠળ દિલ્હીમાં મહિલાઓના બેંક ખાતામાં દર મહિને ₹2,500 ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
અહેવાલો અનુસાર, રક્ષાબંધન પ્રસંગે લક્ષ્મી યોજનાનો પહેલો હપ્તો પાત્ર મહિલાઓના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. રેખા ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે યોજનાનો પારદર્શક અને અસરકારક રીતે અમલ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક ખાસ ડિજિટલ પોર્ટલ વિકસાવવામાં આવ્યું છે, આ પોર્ટલ 1 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સામાન્ય લોકો માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે.
કેબિનેટની મંજૂરી બાદ યોજના શરૂ કરવાની તૈયારીઓ ઝડપી બનાવવામાં આવી છે. 1 ઓગસ્ટના રોજ પોર્ટલ કાર્યરત થયા પછી, દિલ્હીમાં મહિલાઓ આ યોજના માટે નોંધણી કરાવી શકશે.
દિલ્હીની બહેનોને આપેલું વચન પૂર્ણ થયું - CM રેખા ગુપ્તા
દિલ્હીના CM રેખા ગુપ્તાએ લક્ષ્મી યોજનાને કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી આપવા બદલ ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે, આજનો દિવસ આપણા બધા માટે ખૂબ જ આનંદની ક્ષણ છે. આજની કેબિનેટ બેઠકમાં અમે દિલ્હીની બહેનોને આપેલા વચનને પૂર્ણ કર્યું છે. અમે દિલ્હી લક્ષ્મી યોજનાને મંજૂરી આપી છે, આ યોજના દિલ્હીની બહેનોને દર મહિને ₹2,500ની નાણાકીય સહાય આપીને સશક્ત બનાવવા માટે રચાયેલ છે.
મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ યોજના માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ 1 ઓગસ્ટના રોજ શરૂ કરવામાં આવશે. પાત્ર બહેનો અરજી કરી શકશે અને અરજી અને ચકાસણી પ્રક્રિયા પછી મને વિશ્વાસ છે કે અમે રક્ષાબંધન સુધીમાં લાભાર્થીઓના શરૂઆતની બેચને પ્રથમ હપ્તો આપી શકીશું. દિલ્હીની બહેનો માટે ખરેખર આનંદનો પ્રસંગ છે કે અમારી સરકારે પદ સંભાળ્યાના એક વર્ષમાં જ આ સિદ્ધ કર્યું છે. પાત્ર કેટેગરીમાં આવતી બધી બહેનો આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે.
લક્ષ્મી યોજના માટે પાત્રતા માપદંડ
નોંધણી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો