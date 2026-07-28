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Delhi : રક્ષાબંધનથી મહિલાઓને દર મહિને મળશે ₹2500, કેબિનેટે લક્ષ્મી યોજનાને આપી મંજૂરી

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કેબિનેટના નિર્ણય દ્વારા દિલ્હીની બહેનોને આપેલું વચન પૂર્ણ થયું છે. લક્ષ્મી યોજના દ્વારા મહિલાઓને દર મહિને ₹2,500 આપવામાં આવશે, આ માટેનું પોર્ટલ 1 ઓગસ્ટના રોજ શરૂ થશે અને રક્ષાબંધનથી આ યોજનાના લાભો મહિલાઓ સુધી પહોંચવાનું શરૂ થશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 28, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:48 PM IST
Delhi : રક્ષાબંધનથી મહિલાઓને દર મહિને મળશે ₹2500, કેબિનેટે લક્ષ્મી યોજનાને આપી મંજૂરી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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