/દર મહિને મળશે ₹2,500... 12 કલાકમાં 33,000થી વધુ મહિલાઓએ કરાવ્યું રજીસ્ટ્રેશન, જાણો કોને મળશે આ લાભ

Delhi Lakshmi Yojana : દિલ્હી સરકારની દિલ્હી લક્ષ્મી યોજનાને મહિલાઓ તરફથી જબરદસ્ત સમર્થન મળી રહ્યું છે. યોજના શરૂ થયાના માત્ર 12 કલાકની અંદર 33,730થી વધુ મહિલાઓએ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. આ યોજના હેઠળ પાત્ર મહિલાઓને દર મહિને ₹2,500ની નાણાકીય સહાય સીધી તેમના બેંક ખાતામાં મળશે. મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર જણાવ્યું હતું કે મહિલાઓની વિશાળ ભાગીદારી આ યોજનાને મહિલા સશક્તિકરણ તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું બનાવે છે.
વાર્ષિક આવક ₹2.5 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ
આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે પાત્રતા માપદંડ જાણવા જરૂરી છે. અરજદાર 21 થી 60 વર્ષની વયની મહિલા અને પરિવારની સૌથી મોટી મહિલા સભ્ય હોવી જોઈએ. પરિવારની વાર્ષિક આવક ₹2.5 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ. વધુમાં મહિલા અથવા તેના પતિ અથવા તેના માતા-પિતામાંથી કોઈ એક ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષથી દિલ્હીના રહેવાસી હોવા જોઈએ. અરજદાર માટે દિલ્હીમાં નોંધાયેલ મતદાર હોવું પણ ફરજિયાત છે.
મહિલાને ત્રણથી વધુ બાળકો ન હોવા જોઈએ
આ યોજના માટે અન્ય મહત્વપૂર્ણ શરતો પણ છે. છેલ્લા 12 મહિનામાં પરિવારનો વીજળીનો વપરાશ 2,400 યુનિટથી વધુ ન હોવો જોઈએ. મહિલા કે પરિવારનો કોઈ સભ્ય કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારમાં નોકરી કરતો ન હોવો જોઈએ, ન તો તેઓ સરકારી પેન્શન કે અન્ય નાણાકીય સહાય મેળવતો હોવો જોઈએ. પરિવાર પાસે ફોર વ્હીલર ન હોવું જોઈએ, મહિલાને ત્રણથી વધુ બાળકો ન હોવા જોઈએ અને તેની સામે કોઈ ફોજદારી કેસ નોંધાયેલ ન હોવો જોઈએ.
અરજી માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ
અરજી કરવા માટે ચોક્કસ ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરવા જરૂરી છે. આમાં આધાર કાર્ડ, દિલ્હી મતદાર ID, પાસપોર્ટ કદનો ફોટોગ્રાફ, સહી અને સંબંધિત સંસદ સભ્ય (MP) અથવા વિધાનસભા સભ્ય (MLA) તરફથી સમર્થન પત્રનો સમાવેશ થાય છે. દિલ્હીમાં 10 વર્ષના રહેઠાણનો પુરાવો મતદાર ઓળખપત્ર, રેશન કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અથવા વીજળી/ગેસ બિલ. જન્મ પ્રમાણપત્ર, ધોરણ 10ની માર્કશીટ, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અથવા મતદાર ઓળખપત્ર જેવા દસ્તાવેજો વયના પુરાવા તરીકે સ્વીકારવામાં આવશે.
ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?
ઓનલાઈન અરજી કરવી પણ ખૂબ જ સરળ છે. પહેલા દિલ્હી લક્ષ્મી યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો અને તમારી યોગ્યતા તપાસો. આગળ તમારી વ્યક્તિગત વિગતો, આધાર નંબર, પરિવારના સભ્યની વિગતો અને બેંક ખાતાની માહિતી દાખલ કરો. બધા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો, સાંસદ અથવા ધારાસભ્યનો સમર્થન પત્ર જોડો અને અંતે અરજી સબમિટ કરો, રસીદ ડાઉનલોડ કરો અને તેને તમારી પાસે રાખો.
દિલ્હી સરકાર જણાવે છે કે આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય આર્થિક રીતે વંચિત મહિલાઓને નાણાકીય સહાય આપીને સશક્ત બનાવવાનો છે. જો તમે બધા પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરો છો, તો તમે આ યોજનાના લાભો મેળવવા માટે અરજી કરી શકો છો.