'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અડગ; સરકારે કાલ સુધીનો સમય માંગ્યો

પેપર લીક સાથે જોડાયેલા મામલા અને શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામાની માગ વચ્ચે આજે શુક્રવારે દિલ્હીના વિઠ્ઠલ હાઉસમાં કેન્દ્ર સરકાર અને કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે મહત્વની બેઠક યોજાઈ છે. બેઠક આશરે એક કલાક ચાલી છે. આંદોલન શરૂ થયા બાદ બંને પક્ષની આ બીજી મુલાકાત કરી. પરંતુ બેઠક પહેલા CJPના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકેએ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામા સિવાય કંઈ મંજૂર નથી. અમારૂ પ્રદર્શન ખતમ થશે નહીં.
CJP એ જણાવ્યું સરકાર સાથે શું વાત થઈ
સીજેપીના પ્રવક્તા સૌરભ દાસે જણાવ્યું કે મંત્રીઓ સાથે વાતચીત થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર તેમની ત્રણ માગોમાંથી બે પર સકારાત્મક જોવા મળી. સૌરભ દાસ પ્રમાણે સરકાર પીડિત વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનોને 1 કરોડ રૂપિયાનું વળતર આપવાના પ્રસ્તાવ પર સકારાત્મક છે. આ સિવાય પ્રદર્શનતાકીઓ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી FIR ના મુદ્દે પણ સરકારનું વલણ સકારાત્મક છે. પરંતુ શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા અંગે કાલ સુધી ઉકેલ આવી શકે છે. સીજેપીએ કહ્યું કે આ માગ માનવામાં નહીં આવે તો પ્રદર્શન યથાવત રહેશે.
કોકરોચ જનતા પાર્ટી તરફથી સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકા સરકારની સાથે વાતચીતમાં સામેલ થયા. કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાની આગેવાનીમાં યોજાનારી આ બેઠક પહેલા કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબમાં યોજાવાની હતી, પરંતુ કેન્દ્રીય મંત્રીઓની સુરક્ષાને જોતા સ્થળ બદવી વિઠ્ઠલ હાઉસ કરી દેવામાં આવ્યું. બેઠક રૂમ નંબર 504મા આયોજીત થઈ હતી.
#WATCH | Delhi: A meeting held between Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, and Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka. pic.twitter.com/AYMu9RD8d8
— ANI (@ANI) July 24, 2026
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાથી જ સમાધાનઃ દીપકે
કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાતચીત શરૂ થતાં પહેલા અભિજીત દીપકેએ કહ્યું- આ વિરોધ પ્રદર્શન દેશના યુવાઓનું છે અને તે માત્ર સોનમ વાંગચુક કે દીપકે સુધી સીમિત નથી. આ પ્રદર્શન દેશના યુવાઓનું છે, વિપક્ષી પાર્ટીઓનું નહીં. જો સરકાર વિરોધ પ્રદર્શનનો હલ ઈચ્છે છે તો તે માત્ર ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું છે.
Delhi: A meeting held between Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh, and Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka. pic.twitter.com/fOOEHWM7HR
— ANI (@ANI) July 24, 2026
સોનમ વાંગચુક દ્વારા ભૂખ હડતાલ ખતમ ખરવાને લઈને અભિજીતે કહ્યું- મને લાગે છે કે સરકારે વાંગચુકને કસ્ટડીમાં રાખ્યા હતા. જેપી નડ્ડા તેમને મળી શકતા હતા, પરંતુ કોઈ અન્ય વિપક્ષી સાંસદ તેમને ન મળી શક્યા. અમે પણ તેમને ન મળી શક્યા. મને ખુશી છે કે સોનમ સરમે પોતાની ભૂખ હડતાળ ખતમ કરી દીધી છે.