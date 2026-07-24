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'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અડગ; સરકારે કાલ સુધીનો સમય માંગ્યો

કેન્દ્ર સરકાર અને કોકરોચ જનતા પાર્ટી વચ્ચે યોજાયેલી બેઠક સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા અને જિતેન્દ્ર સિંહની સાથે સીજેપી પ્રવક્તા સૌરવ દાસ તથા આશુતોષ રાંકા હાજર રહ્યા હતા. બેઠકની તસવીરો પણ સામે આવી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 24, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:56 PM IST
'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા પર અડગ; સરકારે કાલ સુધીનો સમય માંગ્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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