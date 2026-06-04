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દિલ્હી હોટલ અગ્નિકાંડઃ બીમાર પિતાને મળવા આવ્યો હતો ગુરૂગ્રામના CAનો પરિવાર, એક જ ક્ષણમાં 8 લોકોના જીવ ગયા

Delhi Hotel Fire: ગુરૂગ્રામના સેક્ટર 46મા રહેતો વિવેક અગ્રવાલ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટેન્ટ હતો. તે પરિવારની સાથે બીમાર પિતાને મળવા અહીં આવ્યો હતો. હોટલની ભયાનક આગમાં તેના પરિવારના આઠ લોકોના મોત થયા છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 04, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:02 AM IST
દિલ્હી હોટલ અગ્નિકાંડઃ બીમાર પિતાને મળવા આવ્યો હતો ગુરૂગ્રામના CAનો પરિવાર, એક જ ક્ષણમાં 8 લોકોના જીવ ગયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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