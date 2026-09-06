/‘પહેલા ધડાકો થયો અને પળવારમાં...’ પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું દિલ્હી ઈમારત ધરાશાયી થવાનું ભયાનક દ્રશ્ય

Delhi Building Collapse : દિલ્હીના સત્ય નિકેતનમાં એક બહુમાળી ઇમારત અચાનક ધરાશાયી થઈ હતી. ધરાશાયી થયા પછી તરત જ આસપાસના વિસ્તારમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આખી ઇમારત થોડીવારમાં કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગઈ. એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું હતું કે કાટમાળ નીચે 20-30 વિદ્યાર્થીઓ ફસાયેલા હોઈ શકે છે. જોકે, હજુ સુધી આ વાતની કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. આ ઘટના મોતી બાગ નજીક સત્ય નિકેતનમાં શિવ મંદિર પાસે બની હતી.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઇમારતમાં એક પેઇંગ ગેસ્ટ (PG) કાર્યરત હતું, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ અંદર હોવાની ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. માહિતી મળતાં જ પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. બચાવ ટીમો હાલમાં કાટમાળ સાફ કરવા અને અંદર ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે કામ કરી રહી છે. સત્ય નિકેતન દિલ્હી યુનિવર્સિટીના સાઉથ કેમ્પસની નજીક આવેલું છે, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ પીજીમાં રહે છે. પરિણામે અકસ્માત બાદ વિદ્યાર્થીઓ કાટમાળમાં ફસાયેલા હોવાની આશંકા છે.
પ્રત્યક્ષદર્શીએ ભયાનક દ્રશ્યનું વર્ણન કર્યું
સત્ય નિકેતનમાં ઇમારત ધરાશાયી થવા વિશે વાત કરતા, આ વિસ્તારમાં રહેતી એક વિદ્યાર્થીનીએ કહ્યું, પહેલા તો જોરદાર અવાજ આવ્યો, અને તરત જ એમ્બ્યુલન્સના સાયરન વાગવા લાગ્યા. જ્યારે અમે બહાર દોડ્યા, ત્યારે અમે ઘણી એમ્બ્યુલન્સ આવતી જોઈ. પછી અમારી નજર સામે જ મૃતદેહોને બહાર કાઢતા જોયા. સ્વાભાવિક રીતે અમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ કે ફસાયેલા બધા સુરક્ષિત હોય"
સમાચાર એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા, વિદ્યાર્થીએ સિસ્ટમ પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા કહ્યું કે, મારો પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે સત્ય નિકેતનને વિદ્યાર્થીઓ માટેનું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે, અને તેનું એક કારણ છે. જો આ વિસ્તારમાં પીજી છે, તો હાલમાં એક પણ પીજી સાઇનબોર્ડ કેમ દેખાતું નથી? સાઇનબોર્ડ ક્યાં ગયા? અમે ઘણા સમયથી અહીં ઉભા છીએ. લેનમાં અન્ય પીજી અચાનક ખાલી કરવામાં આવ્યા હતા અને વિદ્યાર્થીઓને મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા..."
Delhi: On the Satya Niketan building collapse, a resident says, "Initially, there was a tremendous crashing sound, followed shortly by the blaring sirens of ambulances. When we rushed outside, we saw numerous ambulances arriving at the scene. We then watched bodies being carried… pic.twitter.com/9aviIE149l
— IANS (@ians_india) September 6, 2026
"ઇમારત ધરાશાયી થતાં જ અમે બહાર દોડી ગયા" - પ્રત્યક્ષદર્શી
ઘટનાસ્થળે હાજર એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે ઇમારત અચાનક પડી. લોકો શું થઈ રહ્યું છે તે સમજી શકે તે પહેલાં જ ધૂળની ડમરીઓએ આ વિસ્તારને ઘેરી લીધો. નજીકના લોકો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળેથી ભાગી ગયા. પ્રત્યક્ષદર્શીના જણાવ્યા મુજબ, કાટમાળ નીચે 20 થી 30 લોકો ફસાયેલા હોઈ શકે છે. અન્ય એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ કાટમાળમાં ઘણા લોકો ફસાયેલા હોવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરી. જોકે, ઘટના સમયે ઇમારતની અંદર કેટલા લોકો હતા તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી. ફાયર વિભાગને બપોરે 1:33 વાગ્યે અકસ્માતની માહિતી મળી હતી. ત્યારબાદ, 12 ફાયર ટેન્ડર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. પોલીસ, MCD અને અન્ય રાહત અને બચાવ ટીમો પણ કાટમાળ સાફ કરવામાં રોકાયેલા છે.
કાટમાળ નીચેથી લોકો ફોન કરી રહ્યા છે
ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા આરકે પુરમના ધારાસભ્ય અનિલ કુમાર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે કાટમાળ નીચેથી કેટલાક લોકો ફોન કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ઘણા લોકો હજુ પણ અંદર ફસાયેલા હોઈ શકે છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. સ્થાનિક લોકો પણ કાટમાળ સાફ કરવામાં બચાવ ટીમોને મદદ કરી રહ્યા છે. હાલમાં, પ્રાથમિક ધ્યાન કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા અને તેમને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા પર છે.