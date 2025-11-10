Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દિલ્હીનું જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ તોડી પાડવામાં આવશે, જાણો શું છે કારણ

Delhi Jawaharlal Nehru Stadium : દિલ્હીના જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમને તોડીને 102 એકર જમીન પર એક નવું "સ્પોર્ટ્સ સિટી" બનાવવામાં આવશે. રમતગમત મંત્રાલય તેને કતાર અને ઓસ્ટ્રેલિયાના આધુનિક મોડેલોના આધારે તેનો વિકાસ કરશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:53 PM IST

Trending Photos

દિલ્હીનું જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ તોડી પાડવામાં આવશે, જાણો શું છે કારણ

Delhi Jawaharlal Nehru Stadium : રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં એક મોટા સ્પોર્ટ્સ પ્રોજેક્ટનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. રમતગમત મંત્રાલયના ટોચના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમને તોડીને તેના સ્થાને એક નવું 'સ્પોર્ટ્સ સિટી' બનાવવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ 102 એકરમાં ફેલાયેલો હશે.

આ નવા સ્પોર્ટ્સ સિટીના નિર્માણ માટે કતાર અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા આધુનિક રમતગમત મોડેલોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ દિલ્હીમાં એક અત્યાધુનિક રમતગમત માળખાકીય સુવિધા બનાવવાનો છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મળતી માહિતી અનુસાર, જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ હાલમાં જે જમીન પર ઉભું છે તેનો સંપૂર્ણ પુનર્વિકાસ કરવામાં આવશે. નવું સ્પોર્ટ્સ સિટી 102 એકરમાં ફેલાયેલું હશે, જે તેને દેશની અગ્રણી રમતગમત સુવિધાઓમાંનું એક બનાવશે. આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ રમતગમતને સમર્પિત એક સંકલિત અને આધુનિક રમતગમત કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવાનો છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય મોડેલોનું મૂલ્યાંકન

નવું રમતગમત શહેર વિશ્વસ્તરીય છે તેની ખાતરી કરવા માટે, રમતગમત મંત્રાલયની ટીમો કતાર અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં સફળ રમતગમત મોડેલોનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી રહી છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય મોડેલોનો અભ્યાસ ડિઝાઇન અને સુવિધાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા inમાટે કરવામાં આવશે.

એશિયન ગેમ્સ માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું આ સ્ટેડિયમ 

જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ 1982 એશિયન ગેમ્સ માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું અને બાદમાં 2010 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે તેનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તે લાંબા સમયથી ભારતના સૌથી ફેમસ મલ્ટી-સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડમાંનું એક રહ્યું છે. આશરે 60,000 લોકોની ક્ષમતા સાથે આ સ્ટેડિયમમાં મુખ્ય એથ્લેટિક્સ ઇવેન્ટ્સ, ફૂટબોલ મેચો, મુખ્ય કોન્સર્ટ અને નેશનલ સેલિબ્રેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનો સમાવેશ થાય છે. ઐતિહાસિક રીતે, આ સ્ટેડિયમ રાષ્ટ્રીય એથ્લેટિક્સ ટીમનું હોમ વેન્યુ રહ્યું છે અને ચાર દાયકાથી વધુ સમયથી ભારતના રમતગમત ઇતિહાસમાં મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
DelhiJawaharlal Nehru StadiumSports Citysports ministry

Trending news