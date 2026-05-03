પપ્પા.. મારું જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે! પિતાને છેલ્લા શબ્દો કહીને યુવા જજે મોત વ્હાલુ કર્યું

હોમIndiaપપ્પા.. મારું જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે! પિતાને છેલ્લા શબ્દો કહીને યુવા જજે મોત વ્હાલુ કર્યું

Delhi Judge Aman Kumar Sharma Death Case : દિલ્હીના ગ્રીન પાર્ક વિસ્તારમાં 30 વર્ષના યુવા જજે ગળેફાંસો ખાઈ મોત વ્હાલુ કર્યું. પોલીસે બાથરૂમનો કાચ તોડીને મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો. આ ઘટનાએ સમગ્ર દિલ્હીમાં હડકંપ મચાવી દીધો છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: May 03, 2026, 10:24 AM IST

Delhi News : શનિવારે દિલ્હીમાં એક યુવા જજનો મૃતદેહ તેમના ઘરના બાથરૂમમાં લટકેલો હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. જજની ઓળખ 30 વર્ષીય અમન તરીકે થઈ છે. અમન મૂળ રાજસ્થાનના અલવરના રહેવાસી હતા. જે દિલ્હીના ઉત્તર-પૂર્વીય જિલ્લામાં જજ તરીકે કાર્યરત હતો. દિલ્હીના ગ્રીન પાર્ક સ્થિત આવાસ પર પત્નીની સાથે રહેતા હતા. હવે આ સ્યૂસાઈડ કેસમાં ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી છે કે, અમનનો પત્ની સાથે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. 

પિતાને ફોન કરીને કહ્યું કે, પપ્પા જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું હતું
જજ અમન કુમાર શર્માએ એક સંબંધીની જણાવ્યું કે, અમને ગત રાતે અંદાજે 10 વાગ્યે પિતાને ફોન કરીને કહ્યું હતું કે, હું બહુ જ ટેન્શનમાં છું. મારું જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. દીકરાના આ ફોન બાદ પિતા અલવરથી દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેઓએ જોયું તો દીકરા અને વહુનો ઝગડો થઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન વહુએ કહ્યું કે, પિતા અહીથી જતા રહે નહિ તો તે પોલીસ બોલાવી લેશે. સવારે ફરી બંનેનો ઝગડો થયો હતો. બાદમાં જજે ખુદને બાથરૂમમાં બંધ કરી લીધા હતા. બાદમાં તેમનો મૃતદેહ બાથરૂમમાં ગળેફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. 

જજની પત્ની પણ ન્યાયિક અધિકારી
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અમન શર્મા ગ્રીન પાર્ક સ્થિત યુ-4એમાં રહેતા હતા. શનિવારે બપોરે 1.45 કલાકે પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમને સૂચના મળી હતી. જેના બાદ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. આ સૂચના મૃતકના બનેલી શિવમે આપી હતી. જે ડિફેન્સ કોલોનીના બી-બ્લોકના નિવાસી છે. પોલીસે અધિકારીએ જણાવ્યું કે, તેમની પત્ની પણ ન્યાયિક અધિકારી છે. 

લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યો હતો વિવાદ
ઘર પહોંચવા પર પિતાને માલૂમ પડયું કે, અમને અને તેમની પત્ની વચ્ચે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. અમને પોતાના પિતાને કહ્યું કે, તે ગત બે મહિનાથી બહુ જ માનસિક તણાવમાં છે. અને તેમને સતત પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યાં છે. તેઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, તેમની પત્નીનું પૂરતું નિયંત્રણ છે. યુવા જજને પત્નીની દરેક વાત માનવી પડતી હતી. અમનની પત્ની પણ ન્યાયિક અધિકારી છે, જ્યારે તેમની બહેન એક આઈએએસ અધિકારી છે, જે જમ્મુમાં તૈનાત છે. 

પિતાનો નંબર બ્લોક કરાવી દીધો
પિતાનો દાવો છે કે, તેઓએ સ્થિતિને સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ વહુએ કથિત રીતે તેમને ઘર છોડી દેવા માટે કહ્યું હતું અને ધમકી આપી હતી કે, જો તેઓ ન ગયા તો તે પોલીસ બોલાવીને તેમને બંધ કરાવી દેશે. તેના બાદ પિતાએ વહુના માતાપિતાનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પંરતું તેમનો નંબર બ્લોક કરાવી દેવાયો હતો. 

કાકા પણ પરત ફરી ગયા હતા
પિતા દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, અમનની પત્નીએ બાદમાં તેમના કાકાને બોલાવ્યા હતા જેથી શાંતિથી બેસીને મામલો સોલ્વ કરી શકાય. પરંતું તેઓ ઘરની પાસે પહોંચ્યા તો મેસેજ મળ્યો અને તેઓ એમ કહીને પરત ફરી ગયા કે, આ મામલામાં કંઈ કરી શક્તા નથી. 

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

