/દિલ્હી: પોલીસકર્મી તરીકે ઓળખ આપીને 3 નરાધમોએ મંદિર પાસે જ સગીરાને પીંખી નાખી, એન્કાઉન્ટર બાદ એકની ધરપકડ

દેશની રાજધાની દિલ્હીના કાલકાજીમાં મંદિર પાસે એ 17 વર્ષની સગીરા પર 3 નરાધમોએ કથિત સામૂહિક બળાત્કાર કર્યો હોવાના સમાચારથી હડકંપ મચી ગયો છે. આ આરોપીઓએ પોતાની ઓળખ પોલીસકર્મી તરીકે આપી હતી.
પોલીસને પોણા નવ વાગે મળી સૂચના
કાલકાજી મંદિર અને ઈસ્કોન મંદિરને જોડતા આ પાર્કમાં કથિત રેપ વિશે પોલીસને 8.45 કલાકે પીસીઆર કોલ મળ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. પોલીસે જણાવ્યું કે દિલ્હીમાં રહેતી આ પીડિતાને મેડિકલ તપાસ માટે લઈ જવાઈ અને તેના નિવેદનના આધાર આગળ કાનૂની કાર્યવાહી થઈ રહી છે. પોલીસે આરોપીઓની ઓળખ કરવા અને ઘટનાક્રમની પુષ્ટિ કરવા માટે પાર્ક અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સીસીટીવી ફૂટેજ પણ ફંફોળ્યા છે. તે સમયે પાર્કમાં કેટલા લોકો હાજર હતા તેની માહિતી પણ પોલીસ ભેગી કરી રહી છે.
તપાસ દરમિયાન આરોપીઓની ભાળ મેળવવા માટે અલગ અલગ ટીમો પણ બનાવવામાં આવી. એક ટીમને અમર કોલોનીમાં ડીએમ ઓફિસ રોડ પાસે એક આરોપીની ગતિવિધિ વિશે જાણકારી મળી હતી. જ્યાં પોલીસે જાળ બિછાવી હતી. જ્યારે આરોપીને રોકવામાં આવ્યો તો તેણે કથિત રીતે પોલીસ પર ગોળી ચલાવી.
એક આરોપી પકડાયો
સરન્ડર કરવાનું કહેવા છતાં તેણે પોલીસકર્મીઓ પર ત્રણ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું. ત્યારબાદ પોલીસકર્મીએ તેને જમણા પગમાં ગોળી મારી. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીની ઓળખ આસિફ તરીકે થઈ છે. તે ઓખલા મંડીમાં કામ કરે છે. અન્ય બે આરોપીઓની શોધ ચાલુ છે. પોલીસે એ પણ જણાવ્યું કે કાનૂનની સંબંધિત કલમો હેઠળ મામલો નોંધાયો છે. જેમાં બાળકોના શારીરિક અપરાધો સંબંધિત POCSO કાયદો પણ સામેલ છે. આ સાથે જ અન્ય બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવાની કોશિશો ચાલુ છે.
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