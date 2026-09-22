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દિલ્હી: પોલીસકર્મી તરીકે ઓળખ આપીને 3 નરાધમોએ મંદિર પાસે જ સગીરાને પીંખી નાખી, એન્કાઉન્ટર બાદ એકની ધરપકડ

જેના પર નાગરિકોના રક્ષણની જવાબદારી હોય છે તેવા પોલીસકર્મીઓની શાખ બગાડવાનું કામ કરનારા આવા અપરાધીઓને એવી સજા થવી જોઈએ કે બીજીવાર આવું જઘન્ય કૃત્ય  કરવાની હિંમત કોઈ ન કરે. દેશની રાજધાની દિલ્હીથી એક હચમચાવી નાખતી ઘટના સામે આવી છે જેમાં પોલીસકર્મી તરીકે પોતાની ઓળખ આપીને 3 નરાધમોએ એક સગીરા પર ગેંગરેપ આચર્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 22, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:54 AM IST
દિલ્હી: પોલીસકર્મી તરીકે ઓળખ આપીને 3 નરાધમોએ મંદિર પાસે જ સગીરાને પીંખી નાખી, એન્કાઉન્ટર બાદ એકની ધરપકડ
Image Credit: ANI

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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