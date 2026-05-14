/શરાબ નીતિ કેસથી અલગ થયા જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્મા, પરંતુ 5 આપ નેતા પર ચાલશે અવમાનનાની કાર્યવાહી

Justice Swarana Kanta Sharma News: જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતાએ આપ નેતાઓ વિરુદ્ધ કોર્ટના તિરસ્કારની નોટિસ જારી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે નિષ્પક્ષ આલોચના અને તિરસ્કાર વચ્ચે એક ખુબ પાતળી રેખા હોય છે.
જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માએ શરાબ નીતિની સુનાવણીમાંથી ખુદને અલગ કરી લીધા છે. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માએ કહ્યું કે તેમણે કોર્ટની અવમાનનાની નોટિસ જારી કરી છે, તેથી હવે આ મામલાને બીજી બેચ સાંભળશે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા, સંજય સિંહ, સૌરભ ભારદ્વાજ અને દુર્ગેશ પાઠળ વિરુદ્ધ જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્મા પર કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીોને લઈને અદાલતની અવમાનનાની કાર્યવાહી શરૂ કરી. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માએ કહ્યું કે આ નેતાઓનું આચરણ ક્રિમિનલ અવમાનનાની પરિભાષા હેઠળ આવે છે. બીજીતરફ જસ્ટિસના આ નિર્ણય બાદ કેજરીવાલે પ્રતિક્રિયા આપી છે. દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું- સત્યની જીત.
કોર્ટ કોઈની સહાનુભૂતિ કે ટીકાથી મુક્તિ માંગતી નથી
આ સાથે તેમણે તે પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે કોર્ટ કોઈની સહાનુભૂતિ કે આલોચનાથી છૂટ માંગી રહી નથી. ન્યાયિક આદેશોની નિષ્પક્ષ આલોચના કરી શકાય છે પરંતુ અદાલત અનુસાર આ મામલામાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ સામાન્ય આલોચનાથી આગળ જઈ ન્યાયપાલિકાની ગરિમા અને જાહેર વિશ્વાસને પ્રભાવિત કરનારી હતી. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માએ કહ્યું કે જો તમે કોર્ટને બદનામ કરશો તો કોર્ટની પાસે તે હથિયાર છે, તે તેનો ઉપયોગ કરશે. તમારી પાસેથી તાળીઓની કોઈ આશા નથી. આ કોર્ટ તેવા આદેશો કરતી રહેશે જ્યારે-જ્યારે લોકો સિસ્ટમને ખરાબ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
सत्य की जीत हुई।
गांधी जी के सत्याग्रह की एक बार फिर जीत हुई।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 14, 2026
નિષ્પક્ષ આલોચના અને અવમાનના વચ્ચે એક પાતળી રેખા'
જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માએ કહ્યું- મારૂ ચુપ રહેવું લગભગ મારા માટે આરામદાયક હોત પરંતુ તેનો અર્થ હોત મારા કર્તવ્યોનું નિર્વહન ન કરવું. તેવું મેં શીખ્યું નથી. હું તે નથી ઈચ્છતી કે આ આદેશને તે રીતે ચલાવવામાં આવે કે આ કોર્ટને સ્વતંત્ર અભિવ્યક્તિ અને નિષ્પક્ષ આલોચના પસંદ નથી. પરંતુ આલોચના અને અવમાનના વચ્ચે એક પાતળી રેખા હોય છે.
'મારા જેવા ન્યાયાધીશ આવશે અને જતા રહેશે પરંતુ....'
જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતાએ તે પણ કહ્યું, 'મારા જેવા ન્યાયાધીશ આવતા અને જતા રહેશે પરંતુ ન્યાયની સંસ્થા હંમેશા રહેશે. તે ન્યાયાધીશોને યાદ રાખવામાં આવશે જે આવા બદનામ કરવાના પ્રયાસની આગળ ઝુક્યા નહીં. ભારતનો કાયદો હંમેશા નિડર રહ્યો છે અને રહેશે. જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ જી અહીં રજૂ થયા તો તેમણે કહ્યું કે તે મારી રિસ્પેક્ટ કરે છે. તે કોર્ટે પણ તેમને કહ્યું કે આ કોર્ટ તેમની રિસ્પેક્ટ કરે છે.'