'મમ્મી, સાસરીયાવાળા મારે છે...' દીકરીનો છેલ્લો કોલ, માં પહોંચી તો મળી લાશ; 3 મહિના પહેલા જ કર્યા હતા લવ મેરેજ

Greater Noida Monika Nagar, Love Marriage: ગ્રેટર નોઈડામાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. અહીં રહેતી 22 વર્ષીય મોનિકા નાગરનું શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મોત થયું છે. માતાના જણાવ્યા અનુસાર, કરોડોની મિલકતની લાલચમાં મારી દીકરીની હત્યા કરવામાં આવી છે. મોનિકાના લગ્ન માંડ ત્રણ મહિના પહેલા થયા હતા. ઘટનાના થોડા સમય પહેલા જ તેણે ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે સાસરી પક્ષના લોકો મને મારી રહ્યા છે. હાલ પોલીસ આ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
આ દર્દનાક કિસ્સો ગ્રેટર નોઈડાના દાદરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ઘોડી ગામનો છે. દાદરી પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, 22 વર્ષીય મોનિકા તેની માતા સાથે ભાડાના મકાનમાં રહેતી હતી. થોડા સમય બાદ મોનિકાએ ઘોડી બછેડા ગામના રહેવાસી અનુજ ચૌહાણ સાથે કોર્ટ મેરેજ કર્યા હતા. આ લગ્ન બંને પક્ષના પરિવારની સંમતિથી થયા હતા. જોકે, લગ્ન બાદ મોનિકા અને અનુજ વચ્ચે પૈસાની લેવડદેવડને લઈને અવારનવાર ઝઘડા થવા લાગ્યા હતા.
મોત પહેલા કર્યો હતો ફોન
7 મેના રોજ મોનિકાએ તેના પિતરાઈ ભાઈને ફોન કરીને કહ્યું હતું કે, "મારો પતિ અનુજ અને તેના પરિવારના સભ્યો મારી સાથે મારપીટ કરી રહ્યા છે." આ માહિતી મળતા જ મોનિકાના પરિવારજનો અનુજના ઘરે પહોંચ્યા, જ્યાં તેમને જાણવા મળ્યું કે સાસરીયાઓએ ભેગા મળીને મોનિકાની હત્યા કરી નાખી છે.
પ્રોપર્ટી માટે દબાણ અને સળગાવેલી હાલતમાં લાશ
ઘટનાની જાણ થતાં જ દાદરી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. યુવતીના પરિવારજનોની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓની ધરપકડ કરવા માટે પોલીસ ટીમની રચના કરવામાં આવી છે. પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ટૂંક સમયમાં આરોપીઓને પકડી લેવામાં આવશે. મૃતક મોનિકાના પરિવારજનોનો આરોપ છે કે, આરોપી યુવકે તેને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન બાદથી જ તે પ્રોપર્ટી પોતાના નામે કરવા માટે દબાણ કરતો હતો. ગુરુવારે સાંજે મોનિકાએ તેની માતાને ફોન કરીને રડતા રડતા કહ્યું હતું કે તેને માર મારવામાં આવી રહ્યો છે.
જ્યારે માતા ગામમાં પહોંચી ત્યારે ઘરની બહાર લોકોની ભીડ જામી હતી. એવો પણ આરોપ છે કે મોનિકાની લાશ રોડ કિનારે સળગેલી હાલતમાં મળી આવી હતી. આરોપી ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. હાલમાં પરિવારજનોએ પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પાસે ન્યાયની ગુહાર લગાવી આરોપીઓ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.