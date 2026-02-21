નેપાળના GenZ આંદોલનથી પ્રેરિત હતું AI સમિટમાં કોંગ્રેસનું શર્ટલેસ પ્રદર્શન, દિલ્હી પોલીસનો દાવો
કોર્ટે એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટના આયોજન સ્થળ પર પ્રદર્શન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરાયેલા ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના ચાર કાર્યકર્તાઓને પાંચ દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા છે.
નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીના ભારત મંડપમમાં ઈન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં યુત કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓના પ્રદર્શન બાદ દેશના રાજકીય માહોલમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. તેને લઈને અલગ-અલગ રાજ્યોમાં ભાજપના કાર્યકર્તા કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કરી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે દિલ્હી પોલીસે શનિવારે પ્રદર્શન કરનાર યુથ કોંગ્રેસના 4 કાર્યકર્તાઓને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કર્યાં હતા. કોર્ટે ચારેયને પાંચ દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી આવ્યા છે.
દિલ્હી પોલીસના વકીલે કહ્યુ- પ્રદર્શન દરમિયાન દેશવિરોધી નારા લગાવવામાં આવ્યા. તેમણે નેપાળના GenZની જેમ દેશને વિભાજીત કરનાર નારા લગાવ્યા. તેમણે પ્રદર્શન માટે એવી જગ્યા પસંદ કરી, જ્યાં બીજા દેશોના પ્રતિનિધિ મોટી સંખ્યામાં હાજર હતા. પોલીસે દાવો કર્યો કે પ્રદર્શનકારીઓએ ધક્કામુક્કી કરી અને આ દરમિયાન કેટલાક પોલીસકર્મીઓને ઈજા પહોંચી.
કોર્ટે પોલીસને પાંચ દિવસના રિમાન્ડનું કારણ પૂછ્યું તો પોલીસે કહ્યું- ઘટનાની તપાસ કરવી છે કે ષડયંત્ર કોણે રચ્યું અને કયા-ક્યા લોકો સામેલ છે. ટી-શર્ટ ક્યાં છાપવામાં આવ્યા. આરોપીના વકીલે પોલીસ રિમાન્ડની માંગનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, 'આ ધરપકડ લોકતંત્રની ગરીમાને ઘટાડનારી છે. જો પ્રદર્શનને કારણે ધરપકડ થવા લાગી તો સંસદમાં પ્રદર્શન કરનારા સાંસદોની પણ ધરપકડ થઈ જશે.'
ભારત મંડપમથી ધરપકડ કરાયેલા પ્રદર્શનકારીઓમાં બિહારથી યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય સચિવ કૃષ્ણા હરિ, બિહારથી યુવા કોંગ્રેસના પ્રદેશ સચિવ કુંદન યાદવ, ઉત્તર પ્રદેશથી યુવા કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અજય કુમાર અને તેલંગણાથી નરસિમ્હા યાદવ સામેલ છે. દિલ્હી પોલીસે દલીલ આપી કે તેમણે રાષ્ટ્રવિરોધી નારા લગાવ્યા અને પીએમ મોદીની આપત્તિજનક તસવીરોવાળી ટી-શર્ટ પહેરી હતી. રોલીસે કહ્યું કે આરોપીઓના મોબાઇલ ફોન જપ્ત કરવા જરૂરી છે અને અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી છે તો કસ્ટડીમાં પૂછપરછ કરવી જરૂરી છે.
