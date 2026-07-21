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CJP પ્રોટેસ્ટમાં પથ્થરબાજી અને તોડફોડ કરનારાઓ સામે કાયદાનો ચાબુક, નોંધાઈ FIR, જાણો વિગતો

દિલ્હીમાં આજે વિરોધ પ્રદર્શનનો ડબલ એટેક જોવા મળી રહ્યો છે. એક બાજુ જ્યાં કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું વિરોધ પ્રદર્શન આજે પણ ચાલુ છે ત્યારે બીજી બાજુ ખેડૂતોએ પણ મોરચો ખોલ્યો છે. આ બધા વચ્ચે દિલ્હી પોલીસ પણ હવે કાર્યવાહીના મૂડમાં છે. બે અલગ અલગ પોલીસ મથકમાં એફઆઈઆર દાખલ થઈ છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 21, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:29 AM IST
CJP પ્રોટેસ્ટમાં પથ્થરબાજી અને તોડફોડ કરનારાઓ સામે કાયદાનો ચાબુક, નોંધાઈ FIR, જાણો વિગતો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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