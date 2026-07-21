/CJP પ્રોટેસ્ટમાં પથ્થરબાજી અને તોડફોડ કરનારાઓ સામે કાયદાનો ચાબુક, નોંધાઈ FIR, જાણો વિગતો

દિલ્હીના રસ્તાઓ પર એકવાર ફરીથી પ્રદર્શનોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. સોમવારે થયેલી ભારે બબાલ બાદ કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)નું પ્રદર્શન જંતર મંતર પર આજે પણ ચાલુ છે. બીજી બાજુ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ વિરુદ્ધ પંજાબથી હજારો ખેડૂતોએ દિલ્હી તરફ કૂચ કરી છે. દિલ્હીના જંતર મંતર પર હજુ પણ લગભગ 200 જેટલા પ્રદર્શનકારીઓ બેઠા છે. જંતર મંતર અને સંસદ માર્ગ પર સીજેપીના સંસદ માર્ચ દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓ અને દિલ્હી પોલીસ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. કર્ફ્યૂ (કલમ 163)નો ભંગ કરી સંસદ તરફ આગળ વધવા પર જ્યારે પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓને રોક્યા તો ત્યારબાદ હિંસા, પથ્થરબાજી અને બસોમાં તોડફોડની ઘટનાઓ ઘટી. પોલીસે 70થી વધુ લોકોને અટકમાં લીધા છે. હવે દિલ્હી પોલીસ પ્રદર્શનકારીઓ પર આરોપ ઘડી રહી છે તો પ્રદર્શનકારીઓ પણ તેનો જવાબ આપી રહ્યા છે. દિલ્હી પોલીસના આરોપો અને પ્રત્યારોપો વચ્ચે પ્રદર્શનકારીઓના જવાબ જાણો. આ ઉપરાંત દિલ્હી પોલીસે હવે આ મામલે એક્શન પણ લેવા માંડ્યા છે. 3 પોલીસ મથકોમાં એફઆઈઆર દાખલ થઈ છે તેની વિગતો પણ જાણો.
પોલીસ તપાસ ચાલુ
દિલ્હી પોલીસની તપાસનું ફોકસ
પ્રદર્શનકારીઓ સાથે દલીલો અંગે દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ગીતાંજલી નામની 12 વર્ષની છોકરી મારપીટ, વાળ ખેંચવા અને માથા પર ઈજા થવા તથા આ સાથે જ લગભગ 40થી 50 અન્ય લોકોના માથા ફૂટ્યા હોવાના દાવા વાળી પોસ્ટ દ્વારા ખોટી જાણકારી ફેલાવવામાં આવી છે. આ જાણકારી ખોટી છે. પોસ્ટમાં કરાયેલા દાવા સાચા નથી.
શું છે પ્રદર્શનકારીઓની માંગણી?
જંતર મંતર પર બેઠેલા પ્રદર્શનકારીઓની 3 મહત્વની માંગણીઓ છે. આ માંગણીઓ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી ધરણા પ્રદર્શન બંધ નહીં કરાય એવું તેમનું કહેવું છે.
પ્રદર્શનકારીઓનું કહેવું છે કે તેમના દ્વારા કોઈ હિંસા કરાઈ નહતી ઉલ્ટું પોલીસ તેમના પર હિંસાનો આરોપ લગાવે છે. જ્યારે દિલ્હી પોલીસે સીજેપી પ્રદર્શનકારીઓને લઈને કર્નોટ પ્લેસમાં FIR દાખલ કરી છે.
પોલીસે દાખલ કરી એફઆઈઆર
CJPની સંસદ ચલો માર્ચ દરમિયાન થયેલી ભારે હિંસા બાદ દિલ્હી પોલીસને કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસે દિલ્હીના ત્રણ અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન કર્નોટ પ્લેસ, કર્તવ્ય પથ પોલીસ સ્ટેશન અને પાર્લિયામેન્ટ સ્ટ્રીટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉપદ્રવીઓ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધી છે. આ 3 પોલીસ મથક વિસ્તારોમાં પોલીસ પર હુમલા અને વાહનોમાં તોડફોડ કરાઈ હતી.
કુલ 4 એફઆઈઆર દાખલ
કર્નોટ પ્લેસ પોલીસ મથકમાં એફઆઈઆર અજાણ્યા ઉપદ્રવીઓ વિરુદધ નોંધાઈ છે. સોમવારે કર્નોટ પ્લેસના આઉટર સર્કલમાં રીગલ સીનેમા પાસે ભીડે ભારે બબાલ કરી હતી. આ દરમિયાન પોલીસની ગાડીઓમાં તોડફોડ કરાઈ અને પોલીસ ટીમ પર ખુબ પથ્થરમારો કરાયો. આ ઉપરાંત જનપથ પર અનેક દુકાનોને નુકસાન પહોંચાડ્યું.
બીજી બાજુ દિલ્હી પોલીસે પાર્લિયામેન્ટ સ્ટ્રીટ પોલીસ મથકમાં પણ એફઆઈઆર દાખલ કરી છે. BNS 2023, આર્મ્સ એક્ટ 1959 તથા જાહેર સંપત્તિને નુકસાનથી સંરક્ષણ અધિનિમ (Prevention of Damage to Public Property Act - PDPP Act)ની વિવિધ કલમો હેઠળ એફઆઈઆર નોંધાઈ છે.
ટૂંકમાં આ એફઆઈઆરમાં એવા આરોપ છે કે આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર રીતે ભેગા થઈને જાહેર વ્યવસ્થા ભંગ કરી, સરકારી કાર્યમાં બાધા નાખી, હિંસક ગતિવિધિઓમાં જોડાયા, જાહેર સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડ્યું અને આ તમામ આરોપોની તપાસ પાર્લિયામેન્ટ સ્ટ્રીટ પોલીસ દ્વારા ભારતીય ન્યાય સંહિતા, આર્મ્સ એક્ટ, અને પીડીપીપી એક્ટની જોગવાઈઓ અનુસાર થઈ રહી છે.
118થી વધુ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ, સરકારી ગાડીઓને નુકસાન
દિલ્હી પોલીસનું માનીએ તો પ્રદર્શનકારીઓએ તમામ ચેતવણીઓ અને નિર્દેશોને નજરઅંદાજ કરીને આ વિસ્તારમાં લાગેલી બીએનએસ કલમ 163નો ભંગ કર્યો. પથ્થરમારો અને ઘર્ષણમાં 118થી વધુ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોમાં સ્પેશિયલ એસપી, જોઈન્ટ એસપી, એડિશનલ સીપી, ડીસીપી, એડિશનલ ડીસીપી, અને એસીપી સ્તરના અનેક વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સાથે સાથે અનેક મહિલા પોલીસકર્મીઓ પણ સામેલ છે.
ઝડપમાં લગભગ 60 પ્રદર્શનકારીઓ પણ ઘાયલ થયાના સમાચાર છે. ભીડ પર 15થી 20 સરકારી ગાડીઓની સાથે તોડફોડ કરવા અને જાહેર સંપત્તિઓને નુકસાન પહોંચાડવાનો પણ આરોપ છે.
70 ઉપદ્રવીઓ અટકાયતમાં, કડક કાર્યવાહી થશે
પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી લગભગ 70 પ્રદર્શનકારીઓને અટકમાં લીધા છે. દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું કે કાયદો વ્યવસ્થા બગાડવા અને હિંસામાં સામેલ મળી આવનારા કોઈને પણ છોડવામાં નહીં આવે અને તેમના વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સમગ્ર મામલાની તપાસ માટે સીસીટીવી ફૂટેજ ફંફોળવામાં આવી રહ્યા છે. જેથી કરીને હિંસામાં સામેલ બાકી શંકાસ્પદોની ઓળખ થઈ શકે.