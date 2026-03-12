પોલીસ અધિકારીની ડિમોશનની અપીલ, કહ્યું-'મારે સબ ઈન્સ્પેક્ટર નથી બનવું, કોન્સ્ટેબલ જ રહેવું છે'

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaપોલીસ અધિકારીની ડિમોશનની અપીલ, કહ્યું-મારે સબ ઈન્સ્પેક્ટર નથી બનવું, કોન્સ્ટેબલ જ રહેવું છે

પ્રમોશન કોને લેવું ન ગમે?  પરંતુ દિલ્હી પોલીસનો એક કોન્સ્ટેબલ પ્રમોશનની ના પાડી રહ્યો છે અને આ મામલો હવે પોલીસ બેડામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આખરે શાં માટે કોન્સ્ટેબલ એસઆઈ બનવાની ના પાડે છે? આ અનુસંધાનમાં એક પત્ર હાલ વાયરલ થયો છે. 

Mar 12, 2026
  • દિલ્હી પોલીસના કોન્સ્ટેબલને પ્રમોશન મળ્યુ અને સબ ઈન્સ્પેક્ટર બન્યા
  • સબ ઈન્સ્પેક્ટર બન્યા બાદ અધિકારીની અપીલ, મને કોન્સ્ટેબલ જ રહેવા દો
  • પોલીસ હેડક્વાર્ટરે તમામ જિલ્લાઓ, યુનિટ્સ પાસે માંગ્યો રિપોર્ટ

દિલ્હીના પોલીસ વિભાગમાં એક એવો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે કે જાણીને અધિકારીઓથી લઈને સામાન્ય નાગરિકો પણ નવાઈ પામી ગયા છે. દિલ્હી  પોલીસના એક સબ ઈન્સ્પેક્ટરનો લેટર હાલ ચર્ચામાં આવ્યો છે કારણ કે સબ ઈન્સ્પેક્ટર સાહેબે પ્રમોશન પાછું કરવાની અપીલ કરી છે. પોલીસ અધિકારીની અપીલ છે કે તેને ડિમોશન કરીને પાછો કોન્સ્ટેબલ બનાવી દે. 

મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ દિલ્હીના ઉત્તર પૂર્વી જિલ્લાના એક પોલીસ સ્ટેશનમાં તૈનાત પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટરે હાલમાં જ પોતાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સામે એક વિચિત્ર પ્રકારની વિનંતી કરી. જેમાં તેમણે કહ્યું કે તે પોતાનુ પ્રમોશન પરત  કરવા માંગે છે. વાત જાણે એમ છે કે આ સબ ઈન્સ્પેક્ટર કોન્સ્ટેબલ તરીકે ભરતી થયા હતા. ત્યારબાદ પ્રમોશન મળ્યું તો તેઓ સબ ઈન્સ્પેક્ટર બની ગયા. પરંતુ હવે ખુશ થવાની જગ્યાએ આ પ્રમોશન પાછું આપવા માંગે છે. 

આ મામલે પોલીસ હેડક્વાર્ટરની પેન્શન સેલ તરફથી તમામ સંબંધિત જગ્યાએ પત્ર લખાયો છે. આ મામલો એક અજીબોગરીબ છે કારણકે લોકો પ્રમોશન માટે મરી પડતા હોય છે. જ્યારે આ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર પ્રમોશન પરત કરવા માંગે છે. 

પોલીસ હેડકવાર્ટરે રિપોર્ટ માંગ્યો
હવે આ મામલે કોઈ પણ કાર્યવાહી હાથ ધરતા પહેલા પોલીસ  હેડક્વારટરે તમામ જિલ્લાઓ અને યુનિટ્સ પાસે રિપોર્ટ માંગ્યો છે. પત્રમાં કહેવાયું છે કે સંબંધિત પોલીસકર્મી વિરુદ્ધ કોઈ વિભાગીય તપાસ, અપરાધિક મામલો, વિઝિલન્સ તપાસ, સસ્પેન્શન, ફરિયાદ, ઓવરપેમેન્ટ, મેડિકલ કે ગેરહાજરી સંબંધિત કોઈ મામલો પેન્ડિંગ છે કે નહીં તે જણાવો. આ સાથે જ નો ડિમાન્ડ સર્ટિફિકેટ પણ ત્રણ દિવસની અંદર ઉપલબ્ધ કરાવવાનું જણાવ્યું છે. જો નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં કોઈ જાણકારી નહીં આપવામાં આવે તો તેને નિલ રિપોર્ટ ગણવામાં આવશે અને આગળની કાર્યવાહી થશે. 

હવે આ એક ચર્ચાસ્પદ મામલો બની ગયો છે કારણ કે કોઈ પોલીસકર્મી માટે પ્રમોશન મેળવવું ખુબ મહત્વનું હોય છે. એમાં પણ કોન્સ્ટેબલ પદે હોય અને તેને સબ ઈન્સ્પેક્ટર બનાવવામાં આવે પછી આ પોલીસકર્મી એવું કહે કે તેને તો આ પ્રમોશન જોઈતું નથી તો એ સવાલ તો ઉઠે કે આખરે એવું તે શું કારણ હશે કે પોલીસકર્મી પ્રમોશન લેવાની ના પાડે છે. તપાસ બાદ સાચું કારણ સામે આવી શકશે. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

Delhi PoliceSub InspectorConstableDemotion

