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કોઈના પિતા મરીન કમાન્ડો, કોઈના પતિ ACP... CJP પ્રોટેસ્ટમાં થયેલી હિંસાએ કોને કેવી રીતે ઝંઝોળ્યા?

દિલ્હીમાં 20મી જુલાઈના રોજ યોજાયેલી સંસદ કૂચ દરમિયાન જે હિંસા જોવા મળી તેમાં વિદ્યાર્થીઓની સાથે સાથે પોલીસકર્મીઓ પણ ઘાયલ થયા. આજે આ ઘાયલ પોલીસકર્મીઓ પરિજનોએ પણ પોતાની વ્યથા ઠાલવી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 31, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:50 PM IST
કોઈના પિતા મરીન કમાન્ડો, કોઈના પતિ ACP... CJP પ્રોટેસ્ટમાં થયેલી હિંસાએ કોને કેવી રીતે ઝંઝોળ્યા?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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