/કોઈના પિતા મરીન કમાન્ડો, કોઈના પતિ ACP... CJP પ્રોટેસ્ટમાં થયેલી હિંસાએ કોને કેવી રીતે ઝંઝોળ્યા?

દિલ્હીમાં 20 જુલાઈના રોજ સંસદ કૂચ દરમિયાન ઘાયલ થયેલા પોલીસકર્મીઓના પરિજનોએ પણ આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને પોતાની દુખ દર્દ લોકો સામે રજૂ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે અત્યાર સુધીના સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં પોલીસ પર કથિત મારપીટના આરોપોની ચર્ચા વધુ થઈ છે. પરંતુ ડ્યૂટી દરમિયાન ઘાયલ થયેલા પોલીસકર્મીઓ અને તેમના પરિવારોના દુખ દર્દ પણ સંસદમાં ચર્ચાવા જોઈએ.
કોન્સ્ટિટ્યૂશન ક્લબ ઓફ ઈન્ડિયામાં આયોજિત થયેલી આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એક એસીપીના પત્ની, એક એએસઆઈના પતની અને બે ઘાયલ પોલીસ અધિકારીઓના બાળકોએ તે દિવસની ઘટનાઓ અને ત્યારબાદ પરિવારો પર આવી પડેલા માનસિક દબાણને શેર કર્યા.
એસીપીના પત્ની ઉપનીત કૌરે પતિના ઘાયલ થઈને ઘરે પાછા ફરવાની રાતને યાદ કરતા તેને પોતાના અને પોતાની બે વર્ષની બાળકી માટે અત્યંત ડરામણો અનુભવ ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે પોલીસ સતત ભીડને શાંત રહેવાની અપીલ કરતી હતી. પરંતુ આમ છતાં પોલીસકર્મીઓ પર બોટલો, પથ્થર, ચપ્પલ અને અન્ય ચીજો ફેંકાઈ.
પોલીસકર્મીઓનો પણ પરિવાર હોય છે
તેમણે કહ્યું કે દરેક વર્દી પાછળ ફક્ત એક પોલીસ અધિકારી હોતો નથી, પરંતુ તેમની પાછળ પત્ની, બાળકો, માતા પિતા અને આખો પરિવાર હોય છે. પરિવારોનું કહેવું હતું કે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને દોષિત ઠેરવતા નથી પરંતુ ભીડમાં સામેલ કેટલાક અસામાજિક તત્વો પર હિંસા ભડકાવવાનો આરોપ જરૂર લગાવી રહ્યા છે.
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દેખાડવામાં આવેલી તસવીરો અને રજૂઆતમાં પરિવારોએ દાવો કર્યો કે હિંસામાં 250થી વધુ પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા. તેમના જણાવ્યાં મુજબ 110થી વધુ બેરિકેડ, 300 બોડી પ્રોટેક્ટર, 350 હેલમેટ, 20 લાઉડહેલર, 10 હેન્ડ હેલ્ડ મેટલ ડિટેક્ટર અને એક એક્સ રે બેગેજ સ્કેનરને નુકસાન પહોંચ્યું. 25થી વધુ સરકારી વાહનો અને ખાનગી સંપત્તિની પણ તોડફોડનો દાવો કર્યો.
એએસઆઈના પત્ની સીમાએ જણાવ્યું કે તેમના પતિ 33 વર્ષ પહેલા દિલ્હી પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ભરતી થયા છે. 20 જુલાઈના રોજ તારે 11 વાગ્યાની આસપાસ તેમને ફોન કરીને જણાવ્યું કે ભીડ ખુબ મોટી છે અને પ્રદર્શનકારીઓ સંસદ તરફ માર્ચની તૈયારી કરે છે. કેટલાક કલાકો બાદ જાણકારી મળી કે તેમન પતિને એલએનજેપી હોસ્પિટલ લઈ જવાયા છે.
સીમાના જણાવ્યાં મુજબ તેમના પતિએ જણાવ્યું કે ભીડમાં રહેલા કેટલાક લોકોએ પોલીસકર્મીઓ પર પથ્થરો, કૂંડા, ચપ્પલો, અને જૂતાથી હુમલો કર્યો. ત્યારબાદ તેમના ફોનની બેટરી ખતમ થઈ ગઈ અને પરિવારની ચિંતા વધી ગઈ હતી. રાતે લગભગ 11 વાગે તેઓ પાછા ફર્યા તો તેમની સુરક્ષા હેલમેટ તૂટેલી હતી.
#WATCH | Delhi | Wife of a Delhi Police ACP, who sustained injuries during the clash between Police and CJP protesters in Delhi on 20th July says, "The moment he returned home late on the night of July 20, injured as he was, was incredibly painful and traumatic for both me and my… pic.twitter.com/lI40EMWnRI
— ANI (@ANI) July 31, 2026
તેમણે કહ્યું કે જો હેલમેટ તૂટ્યા બાદ ફરી કોઈ પથ્થર માથા પર વાગત તો સ્થિતિ જીવલેણ બની શકતી હતી. તેમનો સવાલ હતો કે જ્યારે પોલીસની કાર્યવાહી અને કથિત બર્બરતાની ચર્ચા થઈ રહી છે તો ઘાયલ પોલીસકર્મીઓની સ્થિતિ અને તેમના પરિવારોના અનુભવો પર સંસદમાં વાત કેમ ન થવી જોઈએ?
મરીન કમાન્ડો રહી ચૂકેલા પિતાને અપરાધી ગણાવ્યા- પુત્રી
દિલ્હી યુનિવર્સિટીની વિદ્યાર્થીની કુંજલે પિતાની સ્થિતિ વિશે જણાવતા કહ્યું કે તેમના પિતા સબ ઈન્સ્પેક્ટર છે અને આ અગાઉ તેઓ 15 વર્ષ સુધી ભારતીય સેનામાં મરીન કમાન્ડો રહી ચૂક્યા છે. તેમણે દાવો કર્યો કે જંતર મંતર પર તેમના પિતાને ભીડ દ્વારા મંચ પાસે ખેંચવામાં આવ્યા અને તેમની સાથે ગંભીર મારપીટ થઈ. ત્યારબાદ તેમને આરએમએલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા.
#WATCH | Delhi | Daughter of a Delhi Police SI (Sub-Inspector) who sustained injuries during the clash between Police and protesters in Delhi, says, "...Before joining the police, my father served as a Marine Commando in the Indian Navy. He dedicated 15 years of his life to the… pic.twitter.com/aevnbcdNyQ
— ANI (@ANI) July 31, 2026
કુંજલે જણાવ્યું કે 25 જુલાઈના રોજ જંતર મંતર પાસે ભીડે તેમના પિતાને જબરદસ્તીથી ખેંચ્યા અને તેમનું મોબ લિન્ચિંગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જેનાથી તેઓ લગભગ 4 કલાક સુધી હોસ્પિટલમાં બેહોશ રહ્યા. જ્યારે તેમના સહકર્મીઓ તેમને રાતે ઘરે લાવ્યા તો તેમનો આખો યુનિફોર્મ લોહીથી લથપથ હતો. કુંજલે સોશિયલ મીડિયાના એકતરફી સ્ટેન્ડ ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો. કહ્યું કે, જ્યારે મે સોશિયલ મીડિયા ખોલ્યું તો મારા પિતાને પહેલેથી એક અપરાધી તરીકે દેખાડી દેવાયા હતા. આરોપીઓ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયા છે તો શું એક નાગરિક તરીકે અમને ન્યાય માંગવાનો હક નથી?
VIDEO | Delhi: "No one talking about those police officers who got injured during CJP protest, we have filed a plea in court," says Injured ACP's son Lakshya on families of injured Delhi cops' plea in SC.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/uDaU2xwrzd
— Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2026
ઘાયલ એસીપીના પુત્ર અને વિદ્યાર્થી લક્ષ્ય સિંહે કહ્યું કે જ્યારે તેમણે તેમના પિતાના માથા પર ટાંકા અને કપાયેલા વાળ સાથે હોસ્પિટલમાં જોયા તો તેઓ હતપ્રત થઈ ગયા હતા. લક્ષ્યે કહ્યું કે, તેમના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે વિરોધ પ્રદર્શનમાં અનેક લોકો આવ્યા હતા પરંતુ કેટલાક ઉપદ્રવીઓનો હેતુ ફક્ત અરાજકતા ફેલાવવાનો હતો.
બંને પક્ષોનું સાંભળો
લક્ષ્યએ નિરાશા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે જ્યારે પણ હું ઓનલાઈન જઉ છું તો એ જોઈને ખુબ દુખ થાય છે કે ચારેબાજુ ફક્ત પોલીસને અપરાધી તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. સંસદમાં પણ ઘાયલ પોલીસકર્મીઓ પર કોઈ ચર્ચા થઈ રહી નથી. અમે બસ એટલું ઈચ્છીએ છીએ કે દેશ અમારો પક્ષ પણ સાંભળે.
પોલીસકર્મીઓના પરિજનોએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનને ટાર્ગેટ કરવાનો નથી. તેમની માંગણી ફકત એટલી છે કે 20 જુલાઈના રોજ થયેલી હિંસાને બંને પક્ષના દ્રષ્ટિકોણથી જોવામાં આવે. તેમનું કહેવું છે કે જો વિદ્યાર્થીઓની ઈજા, તેમની પરેશાની અને કથિત પોલીસ કાર્યવાહી પર સંસદમાં ચર્ચા થઈ શકે તો ઘાયલ પોલીસકર્મીઓ અને તેમના પરિવારોની પીડાને પણ ગંભીરતાથી સાંભળવી જોઈએ.