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દિલ્હીના કનોટ પ્લેસમાં RAF જવાનને ભીડે દોડાવી દોડાવીને માર્યો, પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 10 FIR નોંધી

CJP Protest: મંગળવારે દિલ્હીના કનોટ પ્લેસ વિસ્તારમાં સીજેપીના પ્રદર્શન દરમિયાન આરએએફ જવાનને ઘેરીને તેના લિન્ચિંગની કોશિશ કરરાઈ. ગાડીઓમાં તોડફોડ કરાઈ. દિલ્હી પોલીસે અત્યાર સુધીમાં કુલ 10 FIR દાખલ કરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 22, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:15 AM IST
દિલ્હીના કનોટ પ્લેસમાં RAF જવાનને ભીડે દોડાવી દોડાવીને માર્યો, પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 10 FIR નોંધી
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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