આતંકની ફેક્ટરી બનેલી અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના 15 ડોક્ટર લાપતા, ફોન પણ બંધ

Red Fort Terror Attack: હરિયાણાની અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના 15 ડૉક્ટર ગૂમ... ડૉ. મુજ્જમિલના સંપર્કમાં હતા યુનિવર્સિટીના આ ડૉક્ટર... તપાસ કામગીરી વચ્ચે ડૉક્ટર ફોન બંધ કરીને લાપતા.. 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:13 PM IST

Delhi Car Blast : અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના 15 ડૉક્ટર ગુમ થયાની ખબર આવી છે. આતંકી હુમલાની તપાસ વચ્ચે 15 તબીબો હાલ લાપતા હોવાનું કહેવાય છે. આ તબીબો આતંકી ડૉ.મુજ્જમિલના સંપર્કમાં હતા. સુરક્ષા એજન્સીઓ તેમની ટેરર લિન્કની તપાસ કરી રહી છે. કોલ ડિટેલના આધારે 15 તબીબોને ફોન કરાયા હતા, તમામ ડૉક્ટરના મોબાઈલ બંધ મળ્યા છે. 

યુનિવર્સિટીમાં તપાસ કરતા 15 તબીબો હાલ લાપતા....
હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં આવેલી અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી અંગે એક મોટો ખુલાસો થયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીના 15 ડોક્ટરો, જેઓ ડૉ. મુઝમ્મિલના સંપર્કમાં હતા, તેઓ ગુમ છે. મુઝમ્મિલના કોલ ડિટેલના આધારે તપાસ એજન્સીઓએ તેમની સાથે ઘણી વખત વાત કરનારા ડોક્ટરોનો સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ તેમના ફોન બંધ હતા. જ્યારે એજન્સી તેમની પૂછપરછ કરવા માટે અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી પહોંચી, ત્યારે તેઓ પણ ગુમ હતા. પરિણામે, એજન્સી આ ડોક્ટરોને શોધી રહી છે.

ફરીદાબાદ વહીવટીતંત્રે ઊંડાણપૂર્વક તપાસનો આદેશ આપ્યો
દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ પછી, અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી અંગે અનેક ખુલાસાઓ બહાર આવી રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, ફરીદાબાદ જિલ્લા વહીવટીતંત્રે ધૌજ ગામમાં સ્થિત અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીની માલિકીની જમીનની ઊંડાણપૂર્વક તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. યુનિવર્સિટી આશરે 78 એકરમાં ફેલાયેલી છે. વહીવટીતંત્ર હવે તપાસ કરી રહ્યું છે કે આ જમીનનો કેટલો ભાગ ખાલી છે અને કેટલો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.

યુનિવર્સિટીના રેકોર્ડની તપાસ કરવામાં આવશે
આ માટે, પટવારીઓએ યુનિવર્સિટીની જમીન માપવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ઇમારતની લંબાઈ અને પહોળાઈનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. વહીવટીતંત્ર એ પણ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે કે જમીન કોની પાસેથી અને કયા ભાવે ખરીદવામાં આવી હતી. યુનિવર્સિટી કોને અને કેટલી રકમ ચૂકવી તેનો સંપૂર્ણ રેકોર્ડ એકત્રિત કરી રહી છે.

દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટો બાદ, ફરીદાબાદમાં અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીમાં વાતાવરણ તંગ બન્યું છે. પરિણામે, યુનિવર્સિટીની છાત્રાલયો ખાલી થવા લાગી છે. ગુરુવાર સાંજથી, વિદ્યાર્થીઓ ધીમે ધીમે તેમના રૂમ છોડીને ઘરે પાછા ફરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. શુક્રવાર સુધીમાં, લગભગ 25% છાત્રાલયો ખાલી થઈ ગયા હતા. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ તેમના પરિવારો સાથે કેમ્પસ છોડીને જતા જોવા મળ્યા હતા. પરિવારના સભ્યો ખાનગી વાહનોમાં યુનિવર્સિટી પહોંચ્યા અને માંગ કરી કે તેમના બાળકોને તાત્કાલિક ઘરે લઈ જવામાં આવે. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટો અને ફરીદાબાદમાં ધરપકડ કરાયેલા શંકાસ્પદોની ચાલી રહેલી તપાસને કારણે તેમના પરિવારો ખૂબ જ ચિંતિત છે.
 

delhi bomb blastTerrorist attackદિલ્હી બોમ્બ બ્લાસ્ટઆતંકી હુમલો

