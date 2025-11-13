એક કે બે નહીં, પણ 32 કારનો બ્લાસ્ટમાં ઉપયોગ થવાનો હતો... 6 ડિસેમ્બરે થવાનો હતો સૌથી મોટો હુમલો
Delhi Car Blast : દિલ્હી કાર બોમ્બ વિસ્ફોટની તપાસ આગળ વધી રહી છે, જેમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકવાદીઓના ભયાનક કાવતરાઓનો ખુલાસો થયો છે. બ્લાસ્ટ સાથે જોડાયેલી ચોથી કારની પણ માહિતી સામે આવી ગઈ છે, પરંતુ આવી શંકાસ્પદ કારની સંખ્યા 32 થઈ ગઈ છે.
બાબરી ધ્વંસનો બદલો લેવાનું હતું ષડયંત્ર
દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટની તપાસ જેમ જેમ આગળ વધી રહી છે, તેમ તેમ આતંકવાદીઓ દ્વારા વધુને વધુ ખતરનાક કાવતરાઓનો ખુલાસો થઈ રહ્યો છે. અત્યાર સુધી, આ વ્હાઇટ-કોલર આતંકવાદી કેસ સાથે ફક્ત ચાર કાર જ જોડાયેલી હતી. જોકે, હવે એવા અહેવાલો છે કે જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકવાદીઓ કુલ 32 કાર તૈયાર કરી રહ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ 6 ડિસેમ્બરે બાબરી મસ્જિદના લગભગ સાડા ત્રણ દાયકા જૂના ધ્વંસનો બદલો લેવા માટે થવાનો હતો.
આતંકવાદીઓ 32 કાર તૈયાર કરી રહ્યા હતા - રિપોર્ટ
દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટોની તપાસ કરનારા તપાસકર્તાઓ પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે જાણવા મળ્યું કે આતંકવાદીઓ વિસ્ફોટકો અને બોમ્બ પરિવહન કરવા અથવા વિસ્ફોટ કરવા માટે 32 કાર તૈયાર કરી રહ્યા હતા. આમાં સોમવારના વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી i20 કારનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, એક મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝા, એક મારુતિ સ્વિફ્ટ ડિઝાયર અને એક ફોર્ડ ઇકોસ્પોર્ટ કાર પણ મળી આવી છે.
6 ડિસેમ્બરે મોટા હુમલાની તૈયારીઓ
આ બધી કારનો ઉપયોગ 6 ડિસેમ્બરે, અયોધ્યામાં બાબરી મસ્જિદના ધ્વંસની 33મી વર્ષગાંઠના રોજ આતંકવાદી હુમલા કરવા માટે કરવાનો હતો. અહેવાલ મુજબ, હુમલા માટે પસંદ કરાયેલા છ લક્ષ્યો દિલ્હીમાં હતા. અત્યાર સુધી જપ્ત કરાયેલી કારનો ઉપયોગ આતંકવાદીઓ દ્વારા તેમની પ્રવૃત્તિઓને અંજામ આપવા માટે કરવામાં આવતો હતો કારણ કે તે જૂની હતી અને ઘણી વખત હાથ બદલાઈ ચૂકી હતી, જેના કારણે પોલીસ માટે કાવતરાખોરો સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ બન્યું હતું.
ત્રણ કાર જપ્ત કરવામાં આવી, ચોથી કારને ઉડાવી દેવામાં આવી
કાવતરામાં સામેલ ચોથી કાર, મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝા (HR87 U 9988), ગુરુવારે ફરીદાબાદના અલ-ફલાહ સ્કૂલ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરમાંથી મળી આવી, જે "યુનિવર્સિટી ઓફ ટેરર" તરીકે કુખ્યાત છે. બુધવારે સાંજે ફરીદાબાદમાંથી એક ઇકોસ્પોર્ટ (DL10 CK 0458) પણ મળી આવી હતી. હાલની માહિતી અનુસાર, આતંકવાદીઓ તેનો ઉપયોગ વિસ્ફોટકોના પરિવહન માટે કરતા હતા. દરમિયાન, વિસ્ફોટ પહેલા સોમવારે મારુતિ સ્વિફ્ટ ડિઝાયર જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જેમાં એક એસોલ્ટ રાઇફલ અને દારૂગોળો મળી આવ્યો હતો.
