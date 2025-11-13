Delhi Blast: આતંકી ડોક્ટરો માટે કાળ બન્યા આ IPS અધિકારી, દેશને મોટા સંકટથી બચાવ્યો
Delhi Red Fort Blast News: દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટો પછી, દરરોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. આતંકવાદીઓનું લક્ષ્ય ફક્ત દિલ્હી જ નહીં, પરંતુ દેશના અન્ય ઘણા શહેરો હતા. આ ખુલાસાઓના આધારે, એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ધરપકડ કરાયેલા આતંકવાદીઓ એક મોટા ષડયંત્રનો ભાગ હતા, અને એક પોલીસ અધિકારીએ તેને નિષ્ફળ બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
Trending Photos
Delhi Blast News: લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા ધમાકા બાદ સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલી રહી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ બ્લાસ્ટ ઉતાવળે કર્યો, કારણ કે ફરીદાબાદમાં ભારે માત્રામાં વિસ્ફોટક જપ્ત થયા બાદ ડોક્ટર ઉમર ડરેલો હતો. આ ઘટના બાદ જે ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે તેનાથી એટલું તો સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ધરપકડ કરાયેલા આતંકી ડોક્ટર કોઈ મોટા ષડયંત્રમાં સામેલ હતા અને તેને નિષ્ફળ કરવામાં એક પોલીસ અધિકારીની મહત્વની ભૂમિકા રહી છે.
હકીકતમાં, 17 ઓક્ટોબરના રોજ, જમ્મુ અને કાશ્મીરના અનંતનાગ જિલ્લાના નૌગામની શેરીઓમાં ઉર્દૂમાં પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા હતા. તેમના પર જૈશ-એ-મોહમ્મદના સભ્ય કમાન્ડર હંઝલા ભાઈના હસ્તાક્ષર હતા. પહેલી નજરે, આ પોસ્ટરો સામાન્ય લાગતા હતા, પરંતુ શ્રીનગરના સિનિયર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (SSP), ડૉ. જી.વી. સંદીપ ચક્રવર્તીએ તરત જ તેમાં છુપાયેલા ભયને સમજી લીધો.
ડૉ. જી.વી. સંદીપને કાશ્મીર ક્ષેત્રમાં આતંકવાદીઓ માટે "કાલ" (મૃત્યુદંડ) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ અનેક આતંકવાદી મોડ્યુલોથી પરિચિત છે. તેમણે ઓપરેશન મહાદેવમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. જી.વી. સંદીપે જૈશના પોસ્ટરોની તપાસ શરૂ કરી અને સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી. તેમણે ત્રણ વ્યક્તિઓને ઓળખી કાઢ્યા જેમણે અગાઉ કાશ્મીરની શેરીઓ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો. તપાસમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ફેલાયેલું નેટવર્ક ખુલ્યું.
કપડમાં આવ્યા કાશ્મીરી ડોક્ટર
આ સફળતા બાદ જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી મોડ્યુલમાં સામેલ ઘણા કાશ્મીરી ડોક્ટર અને અન્યની ધરપકડ થઈ. આ અભિયાનમાં 2900 કિલોગ્રામ વિસ્ફોટક, બોમ્બ બનાવવાની સામગ્રી અને રાઇફલો મળી આવી. 10 નવેમ્બરના ધમાકા બાદ તપાસ એજન્સીઓ જેમ-જેમ મામલાની કડીઓ જોડી રહી છે અને ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે, તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે આઈપીએસ અધિકારી જીવી સંદીપની સતર્કતાને કારણે ઘણા લોકોના જીવ બચી ગયા.
વર્દીધારી ડોક્ટર છે જીપી સંદીપ
ડૉ. જીવી સંદીપ ચક્રવર્તીનો જન્મ આંધ્રપ્રદેશના કુર્નૂલમાં એક જાહેર સેવા માટે સમર્પિત પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતા ડૉ. જીવી રામ ગોપાલ રાવ એક સરકારી હોસ્પિટલમાં રેસિડેન્ટ મેડિકલ ઓફિસર (RMO) હતા. તેમની માતા પી.સી. રંગમ્મા આરોગ્ય વિભાગમાં અધિકારી હતા. જીવી સંદીપે તેમનું પ્રારંભિક શિક્ષણ કુર્નૂલના એ-કેમ્પમાં મોન્ટેસરી પબ્લિક સ્કૂલમાં મેળવ્યું હતું.
તેમણે કુર્નૂલ મેડિકલ કોલેજમાંથી મેડિસિનનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને 2010માં સ્નાતક થયા હતા. તેઓ 2014માં ભારતીય પોલીસ સેવામાં જોડાયા હતા. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ડૉ. સંદીપની પોસ્ટિંગ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ અને ઉચ્ચ જોખમી ભૂમિકાઓ દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી, જેમાં આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી અને પોલીસ વહીવટમાં તેમની કુશળતાનો સમાવેશ થતો હતો.
21 એપ્રિલ, 2025ના રોજ, તેમણે ઇમ્તિયાઝ હુસૈન મીર પછી શ્રીનગરના SSP તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. કોઈપણ પોલીસ અધિકારી માટે કાશ્મીરમાં આ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પોસ્ટિંગ છે. અનંતનાગ, કુપવાડા અને કુલગામના વિવિધ વિસ્તારોમાં તેમના નેતૃત્વએ આતંકવાદી જોખમોને બેઅસર કર્યા.
નાની ધમકીમાં મોટો મેસેજ
નાની ધમકીમાં મોટો મેસેજ છુપાયેલો હોય છે. ડો જીવી સંદીપ આ થ્યોરી પર કામ કરે છે. તેમણે નાની ધમકીમાં પણ તપાસ કરવાનું નક્કી કર્યું. જૈશના પોસ્ટર બાદ મૌલવી ઇરફાન અહમદ ઝડપાયો. પૂછપરછ દરમિયાન મૌલવીએ જૈશ-એ-મોહમ્મદના એક આતંકી નેટવર્કનો ખુલાસો કર્યો. ડો. સંદીપના નેતૃત્વમાં પોલીસે 2921 કિલોગ્રામ વિસ્ફોટક, બોમ્બ બનાવવાનો સામાન અને બે એકે સિરીઝની રાઇફલો જપ્ત કરી. તેમણે ફરીદાબાદમાં સામાન્ય નાગરિક બની ડોક્ટરોની ધરપકડ કરી હતી.
શ્રીનગર, ફરીદાબાદ અને ઉત્તરપ્રદેશમાં તેમના નેતૃત્વમાં વ્હાઇટ કોલર ટેરર મોડ્યુલનો પર્દાફાશ થયો. કાશ્મીરી ડોક્ટર મુઝમ્મિલ, અદીલ અહમદ અને ડો. શાહીન સઈદની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
મળી ચુક્યા છે આ એવોર્ડ
આતંકવાદ વિરોધી અભિયાનમાં સાહસ દેખાડવા માટે તેમને છ વખત રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ વીરતા મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે ચાર વખત જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ વીરતા પુરસ્કાર જીત્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે