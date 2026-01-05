Delhi Riots: શર્જીલ ઇમામ, ઉમર ખાલિદને જામીન નહીં, 5 આરોપીઓને સુપ્રીમે આપી રાહત
નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી રમખાઓના સાત આરોપીઓમાંથી પાંચને સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપી દીધા છે, જ્યારે બે આરોપીઓ- શર્જીલ ઇમામ અને ઉમર ખાલિદને રાહત મળી નથી. કોર્ટનું કહેવું છે કે અમે બધા મામલાનું અલગ-અલગ પરીક્ષણ કર્યું છે. પોલીસ તરફથી એકત્ર કરવામાં આવેલા તથ્યો પ્રમાણે ઉમર ખાલિદ અને શર્જીલ ઇમામની ભૂમિકા કેન્દ્રીય છે. તેને લાંબા સમયથી જેલમાં રહેવાના આધાર પર જામીન ન મળી શકે. પરંતુ કોર્ટે કહ્યું કે બંને ટ્રાયલ કોર્ટમાં જામીન માટે અપીલ કરી શકે છે.
જસ્ટિસ અરવિંદ કુમાર અને જસ્ટિસ એનવી અંજારિયાની બેન્ચે સોમવાર (5 જાન્યુઆરી, 2026) ના કહ્યુ કે બંધારણના અનુચ્છેડ 21 (જીવનનો અધિકાર) મહત્વનો છે, તેનો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ અધિકાર કાયદાકીય જોગવાઈથી ઉપર નથી.
The Supreme Court rejects the bail plea of Umar Khalid and Sharjeel Imam, who are booked under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) in connection with the 2020 Delhi Riots larger conspiracy case. pic.twitter.com/7tZ4lB3xpg
— ANI (@ANI) January 5, 2026
ઉમર ખાલિદ, શર્જીલ ઇમામ, ગુલ્ફીશા ફાતિમા, મીરાં હૈદર, શિફા ઉર્ફે રહેમાન, શાહદાબ અહેમદ અને મોહમ્મદ સલીમ 2020ના દિલ્હી રમખાણોને ભડકાવવાના કાવતરાના આરોપસર પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી જેલમાં છે. કોર્ટે 10 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ દલીલો સાંભળ્યા બાદ જામીન પર પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો. દિલ્હી હાઇકોર્ટ અને ટ્રાયલ કોર્ટે તેમને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ, દિલ્હી હાઇકોર્ટે જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના કારણે આરોપીઓએ સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.
