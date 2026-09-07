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દિલ્હી બિલ્ડિંગ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક 6 થયો, ઘટના ઘટી તે વખતનું 20 સેકન્ડનું CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યું

રવિવારે ભર બપોરે દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં એક પીજી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા બિલ્ડિંગના કડડડભૂસ થવાની ઘટનાએ હડકંપ મચાવ્યો છે. આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 6 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે અનેક લોકો હજુ પણ કાટમાળ નીચે ફસાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ઘટના સમયનો એક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યો છે.

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:54 AM IST
દિલ્હી બિલ્ડિંગ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક 6 થયો, ઘટના ઘટી તે વખતનું 20 સેકન્ડનું CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યું

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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