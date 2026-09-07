/દિલ્હી બિલ્ડિંગ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક 6 થયો, ઘટના ઘટી તે વખતનું 20 સેકન્ડનું CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યું

દક્ષિણ દિલ્હીના સત્યનિકેતન વિસ્તારમાં થયેલી બિલ્ડિંગ દુર્ઘટનાએ રાજધાની સહિત સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો છે. પેઈંગ ગેસ્ટ (PG) તરીકે ઉપયોગમાં લેવાઈ રહેલી આ બહુમાળી ઈમારત પત્તાની જેમ તૂટી પડી. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 6 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે હજુ પણ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ કાટમાળ નીચે ફસાયેલા હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. આ ઘટના સમયનું એક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યું છે. જે જોઈને રૂવાડાં ઊભા થઈ જશે.
રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ
દિલ્હીના સત્ય નિકેતનમાં રવિવારે બપોરે એક પીજી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી પાંચમાળની ઈમારત તૂટી પડતા અત્યાર સુધીમાં 6 વિદ્યાર્થીઓના મૃત્યુ થયા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. જ્યારે હજુ પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ફસાયેલા હોવાની આશંકા છે. સર્ચ અને રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ છે.
ઘટનાનું સીસીટીવી ફૂટેજ
આ દર્દનાક ઘટના વખતનું એક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યું છે. જેમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિ પોતાનો નાનો સ્ટોલ લગાવીને આરામથી બેઠેલા નજરે ચડે છે. ત્યારે અચાનક ઉપરથી ધૂળ અને કાટમાળ પડવા લાગે છે. જોખમ જોઈ જતા તે વ્યક્તિ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ત્યાંથી ભાગે છે. તેની ગણતરીની પળોમાં આખી બિલ્ડિંગ કડડડભૂસ થઈ જાય છે અને ચારેબાજુ ધૂળના ગોટેગોટા ફેલાઈ જાય છે.
#WATCH | Delhi: CCTV footage from the building collapse site in Satya Niketan of Delhi's South-West district. Six people have lost their lives.
(Source: Local Resident) pic.twitter.com/7MtDbb3pJF
— ANI (@ANI) September 7, 2026
સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે જ્યારે ઈમારત તૂટી પડી તો એવું લાગ્યું કે ક્યાંક બોમ્બ ફાટ્યો છે. પરંતુ જેવી બૂમાબૂમ મચી તે મંજર ખુબ જ ભયાનક હતો. ચારેબાજુ ધૂળના ગોટેગોટા હતા. સત્યનિકેસનમાં થયેલા આ અકસ્માતની તપાસ માટે દિલ્હી સરકારે એક વિશેષ કમિટીની રચના કરી છે. આ કમિટી તપાસ કરીને આ ઘટના પાછળ દોષિતોની જાણકારી મેળવશે. પોલીસની અનેક ટીમો ઈમારતના ફરાર માલિકની શોધમાં દરોડા પાડી રહી છે.
બચાવ કાર્યમાં ટેક્નિકનો ઉપયોગ
આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધી 6 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે જ્યારે 11 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. પરંતુ હજુ પણ અનેક લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. જેમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ સામેલ છે. NDRF, CATS એમ્બ્યુલન્સ અને અનેક પ્રશાસનિક ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે. મોટા પાયે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ છે.
કાટમાળ નીચે ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓને બચાવવા માટે NDRFના જવાનો અત્યાધુનિક ટેક્નોલોજી અને વિશેષ ઉપકરણો સાથે લાગેલા છે. કાટમાળ નીચે જીવતા વ્યક્તિઓને શોધવા એ પડકારજનક હતું પરંતુ લાઈફ ડિટેક્ટર, તાલિમબદ્ધ સર્ચ ડોગ્સ, અને આધુનિક કટિંગ મશીનોની મદદથી રેસ્ક્યૂ ટીમોએ સંભવિત સ્થળોએ પહોંચીને વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત કાઢવા માટે અભિયાન ચલાવ્યું.
ઓપરેશનમાં NDRFએ સાત વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. અકસ્માતની સૂચના મળતા જ એનડીઆરએફની બે ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને લગભગ 70 જવાનો એ અલગ અલગ ભાગોમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. જરૂર પડ્યે બચાવ અભિયાનને આગળ વધારવા માટે બે વધારાની ટીમો પણ રિઝર્વમાં રાખવામાં આવી.
15 મિનિટમાં બેભાન યુવક સુધી પહોંચ્યા
એનડીઆરએફની ટીમે જીવનના સંકેત મળ્યા બાદ ઝડપથી કાર્યવાહી કરતા એક બેભાન વ્યક્તિને 15 મિનિટમાં કાટમાળમાંથી બહાર કાઢ્યો. જ્યારે અન્ય 2ને લગભગ 30 મિનિટમાં સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા.
ફસાયેલા લોકોના લોકેશન મળ્યા બાદ એનડીઆરએફએ બ્રીચિંગ અને કટિંગ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો. ડાયમંડ ચેન સોથી કોંક્રિટ કાપવામાં આવ્યું જ્યારે હાઈડ્રોલિક જેક અને કોમ્બી કટરની મદદથી ભારે ભાગોને હટાવીને અંદર પહોંચવાનો રસ્તો બનાવવામાં આવ્યો. પ્લાઝમા કટરનો ઉપયોગ કરાયો. કાટમાળના અસ્થિર ભાગોને સહાયો આપવા માટે હાઈ સ્ટ્રેન્થ ઈન્ફ્લેટેબલ બેગ અને શેરિંગ ઉપકરણ લગાવવામાં આવ્યા.