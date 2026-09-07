Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના: 7 લોકોનો ભોગ લેનારી ઈમારતના ફરાર માલિકને પોલીસે દબોચ્યો

સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના: 7 લોકોનો ભોગ લેનારી ઈમારતના ફરાર માલિકને પોલીસે દબોચ્યો

Satya Niketan Building Collapse: દિલ્હીના સત્ય નિકેતનમાં એક પીજી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાયેલી ઈમારત કડડડભૂસ થતા 7 લોકોના જીવ ગયા છે. કાટમાળ નીચે હજુ પણ કેટલાક લોકો ફસાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. યુદ્ધ સ્તરે બચાવ કાર્ય ચાલુ છે. આ મામલે મોટા સમાચાર એ આવ્યા છે કે બિલ્ડિંગનો માલિક જે ફરાર હતો તેને પોલીસે ભિવાડીથી દબોચી લીધો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:28 PM IST
સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના: 7 લોકોનો ભોગ લેનારી ઈમારતના ફરાર માલિકને પોલીસે દબોચ્યો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
નિવૃત્ત IPS અધિકારી સસરા, પતિ સહિત 5 સામે યુવતીએ મોરચો માંડ્યો, દહેજ-ત્રાસના ગંભીર આ
2
3
4
5