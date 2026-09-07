/સત્ય નિકેતન દુર્ઘટના: 7 લોકોનો ભોગ લેનારી ઈમારતના ફરાર માલિકને પોલીસે દબોચ્યો

દિલ્હીના સત્ય નિકેતનમાં 5 માળની ઈમારત તૂટી પડવાના મામલે એક મોટા સમાચાર આવ્યા છે. પોલીસે બિલ્ડિંગના માલિક હરિરામ બંસલને પકડ્યો છે. અકસ્માત બાદ તે ફરાર હતો અને પોલીસ તેની શોધમાં હતી. હાલ તેની પૂછપરછ થઈ રહી છે. પોલીસે હરિરામ બંસલ સહિત અન્ય લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઈમારતનો ઉપયોગ 'હોસ્ટેલ ડેઝ' નામથી પીજી તરીકે થતો હતો. જ્યાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ રહેતા હતા. અકસ્માત સમયે પણ ઈમારતમાં વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા. પોલીસ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે.
ભિવાડીથી પકડાયો
દુર્ઘટનાગ્રસ્ત બિલ્ડિંગના માલિક હરિરામ બંસલને પોલીસે અટકાયતમાં લીધો છે. ઘટના બાદથી તે ફરાર હતો અને પોલીસે તેના વિરુદ્ધ લૂટઆઉટ નોટિસ બહાર પાડી હતી. પોલીસે તેને રાજસ્થાનના ભિવાડીથી અટકમાં લીધો છે. હાલ તેની પૂછપરછ ચાલુ છે. પોલીસે સાઉથ કેમ્પસ પોલિસ સ્ટેશનમાં ઈમારતના માલિક હરિરામ અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરેલો છે.
Delhi's Satya Niketan building collapse | The alleged owner of the building, Hariram, has been apprehended in Bhiwadi.
(Source: Delhi Police) https://t.co/kgIfWdWXYV pic.twitter.com/yp9CJxQCfX
— ANI (@ANI) September 7, 2026
ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ચાલુ હતુ રિનોવેશન
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ પોલીસ અને સ્થાનિક સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી છે કે આ ઈમારતના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રિનોવેશનનું કામ ચાલુ હતું. એવો આરોપ છે કે સુરક્ષાના માપદંડોને ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર પિલર અને દીવાલો સાથે છેડછાડ થઈ રહી હતી. જેના કારણે ઈમારતનું માળખું ખુબ નબળું થયું અને તે અચાનક તૂટી પડી. આરોપીઓ વિરુદ્ધ બીએનસ કલમ 105, કલમ 290, અને કલમ 125(એ) વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે.
#WATCH | Delhi | Satya Niketan Building Collapse | DUSU President Aryan Maan says, "... All such illegal PGs operating across the country and within Delhi University, those running through corruption without safety measures, proper fire audits, or security protocols, must be shut… pic.twitter.com/l4HsqxrdSf
— ANI (@ANI) September 7, 2026
અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં 7ના મોત
આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 7 લોકોના મોત કન્ફર્મ થયા છે. 11 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી શકાયા હતા. જ્યારે કાટમાળમાં હજુ પણ ઘણા લોકો દટાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. મોટા પાયે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલુ છે.
#WATCH | Satya Niketan Building Collapse | Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, "The strongest possible action has been taken within the Delhi administration so far. Officials ranging from the Junior Engineer (JE) to the AE, SE, and even the Zonal Deputy Commissioner have… pic.twitter.com/XosfZxVaoz
— ANI (@ANI) September 7, 2026
MCDના 5 અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ
મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાના નિર્દેશ પર આ મામલે MCDના 5 અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરાયા છે. અકસ્માત બાદ આ પ્રશાસન તરફથી અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવહી ગણાઈ રહી છે. અધિકારીઓની જવાબદારી અને ઈમારત સંલગ્ન નિયમોની અવગણનાના પહેલુઓની પણ તપાસ થઈ રહી છે. મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ સોમવારે સતત બીજા દિવસે ઘટનાવાળા સ્થળે પહોંચીને ત્યાં ચાલતા બચાવ અભિયાનની સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે અધિકારીઓ પાસેથી રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન અને ઘટનાસ્થળે હાજર વ્યવસ્થાઓની જાણકારી લીધી.