/એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ પાકિસ્તાનમાં ઘુસી, દિલ્હીથી અમૃતસર માટે ભરી હતી ઉડાન, જાણો પછી શું થયું

Air India Flight : 22 જૂનના રોજ દિલ્હીથી અમૃતસર જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ થોડા સમય માટે પાકિસ્તાની હવાઈ ક્ષેત્રમાં જતી રહી હતી. ફ્લાઇટ AI479એ અટારી સરહદ પાર કરી અને અમૃતસર એરપોર્ટ પર 'ગો-અરાઉન્ડ' વખતે થોડા સમય માટે પાકિસ્તાની હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ફ્લાઇટ ડેટા અનુસાર, વિમાન બે મિનિટથી ઓછા સમય માટે પાકિસ્તાની હવાઈ ક્ષેત્રમાં રહ્યું હતું. ત્યારબાદ ફ્લાઇટને દિલ્હી તરફ પાછી મોકલવામાં આવી, જે તેનું બેઝ એરપોર્ટ હતું.
ભારે ટ્રાફિકના કારણે લેન્ડિંગ ક્લિયરન્સ ના મળ્યું
વિમાને થોડા સમય માટે અમૃતસર એરપોર્ટ ઉપર ચક્કર લગાવ્યા, પરંતુ ભારે ટ્રાફિક અને ઓપરેશનલ કારણોસર તેને લેન્ડિંગ ક્લિયરન્સ મળી શક્યું નહીં. ત્યારબાદ એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC)એ ફ્લાઇટને દિલ્હી પરત ફરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. આ એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટ દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી રાત્રે 9:18 વાગ્યે રવાના થયું હતું અને રાત્રે 10:30 વાગ્યે અમૃતસરના શ્રી ગુરુ રામદાસજી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર લેન્ડ થવાનું હતું.
ફ્લાઇટ સુરક્ષિત રીતે દિલ્હી પરત ફરી, જ્યાં તેનું ટેકનિકલ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. જરૂરી મંજૂરીઓ મેળવ્યા પછી, વિમાન ફરીથી અમૃતસર માટે ઉડાન ભરી અને મંગળવારે સવારે 2:20 વાગ્યે સુરક્ષિત રીતે પહોંચ્યું. ફ્લાઇટ લગભગ ચાર કલાક મોડી અમૃતસર પહોંચી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાકિસ્તાનના એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) દ્વારા વિમાનને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેને તાત્કાલિક ભારતીય હવાઈ ક્ષેત્રમાં પાછા ફરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.
એર ઇન્ડિયાએ શું કહ્યું ?
આ બાબતે એક નિવેદન જારી કરીને એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, 22 જૂનના રોજ, દિલ્હીથી અમૃતસર જઈ રહેલી ફ્લાઇટ AI479ના ક્રૂએ અમૃતસર એરપોર્ટ પર 'ગો-અરાઉન્ડ' દરમિયાન અજાણતામાં થોડા સમય માટે પાકિસ્તાની હવાઈ ક્ષેત્રનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. નિયમનકારી એજન્સીઓને આ ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી છે અને આંતરિક તપાસ ચાલી રહી છે. એર ઇન્ડિયામાં, મુસાફરો અને ક્રૂની સલામતી અમારી ટોચની પ્રાથમિકતા છે.
એકબીજાના હવાઈ ક્ષેત્રમાં જવાનો છે પ્રતિબંધ
આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે ગયા વર્ષે 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારત અને પાકિસ્તાને એકબીજા માટે પોતપોતાના હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ કરી દીધા છે. અગાઉ 12 જૂનના રોજ પાકિસ્તાની એરલાઇન ફ્લાય જિન્ના દ્વારા સંચાલિત એક ફ્લાઇટ પણ ભારતીય હવાઈ ક્ષેત્રમાં થોડા સમય માટે પ્રવેશી હતી.
ફ્લાઇટ નંબર 9P514 લાહોરથી દુબઈ જઈ રહી હતી. પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓને ટાળવા માટે વિમાન પંજાબ પ્રદેશ ઉપર થોડી મિનિટો માટે ભારતીય હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યું. ત્યારબાદ ભારતીય હવાઈ ટ્રાફિક નિયંત્રણે તેને તેના નિર્ધારિત ઉડાન માર્ગ પર પાછું જતું રહ્યું હતું.