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એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ પાકિસ્તાનમાં ઘુસી, દિલ્હીથી અમૃતસર માટે ભરી હતી ઉડાન, જાણો પછી શું થયું

Air India Flight : દિલ્હીથી અમૃતસર જઈ રહેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ AI479 થોડા સમય માટે પાકિસ્તાની હવાઈ ક્ષેત્રમાં ઘુસી ગઈ હતી. એર ઈન્ડિયાએ આ ઘટનાને ગો-અરાઉન્ડ દરમિયાન થયેલી ભૂલ ગણાવી હતી. ટેકનિકલ નિરીક્ષણ પછી ફ્લાઈટને દિલ્હી પાછી મોકલવામાં આવી હતી અને ફરીથી અમૃતસર જવા રવાના કરવામાં આવી હતી.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 24, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:35 PM IST
એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ પાકિસ્તાનમાં ઘુસી, દિલ્હીથી અમૃતસર માટે ભરી હતી ઉડાન, જાણો પછી શું થયું
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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