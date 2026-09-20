/અડવાણી, જયશંકરથી લઇને ઇલેક્શન કમિશ્નરને ચૂંટણી પંચની નોટિસ, દિલ્હીની મતદાર યાદીમાં ગડબડી? 33 લાખ નામ સામેલ

Delhi Voter List: રાષ્ટ્રીય રાજધાન દિલ્હીમાં મતદાર યાદી વિશેષ સુધારણા ઝુંબેશ (SIR) ને લઈને જારી પ્રક્રિયા વચ્ચે એક મોટો રાજકીય વિવાદ ઉભો થઈ ગયો છે. ચૂંટણી પંચ તરફથી મતદાર વિગતોમાં જોવા મળેલી તકનીકી ખામિઓ અને જાણકારીઓના મિસમેચ હોવાને કારણે નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. આ વિશાળ યાદીમાં દેશના પૂર્વ નાયબ વડાપ્રધાન અને ભાજપના નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણી, વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર, ચૂંટણી કમિશનર એસ.એસ. સંધૂ તથા દિલ્હીના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીશ સિસોદિયા સહિત ઘણા હાઈ-પ્રોફાઇલ નેતાઓ અને વીઆઈપી મતદાતાઓના નામ સામે આવ્યા છે.
ચૂંટણી કમિશનર એસ.એસ. સંધૂને નોટિસ
ચૂંટણી કમિશનર એસ.એસ. સંધૂને તેમના ચૂંટણી રેકોર્ડમાં નામનો સ્પેલિંગમાં અંતર કે મિસમેચ હોવાને કારણે નોટિસ આપવામાં આવી છે. તેના કારણે તેમનું નામ પણ દિલ્હીમાં સત્યાપન પ્રક્રિયા હેઠળ ચિન્હિત મતદાતાઓની યાદીમાં સામેલ થઈ ગયું છે.
વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર અને તેમના પત્ની પણ યાદીમાં સામેલ
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર અને તેમના પત્ની કે.એસ. જયશંકરનું નામ પણ નોટિસની યાદીમાં સામેલ છે. તેમના પાછલા ચૂંટણી ડેટા કે રેકોર્ડની સાથે મેપિંગ ન હોવાને કારણે આ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.
લાલકૃષ્ણ અડવાણીનું નામ પણ સામેલ
શનિવારે દિલ્હીના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અશોક કુમારે તે વાતની પુષ્ટિ કરી છે કે ફોર્મમાં નોંધાયેલી જાણકારીઓ મેચ ન થવાને કારણે લાખો મતદાતાઓને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. અધિકારીઓ અનુસાર 98 વર્ષીય લાલકૃષ્ણ અડવાણી, તેમની દીકરી પ્રતિભા અને પુત્રવધૂ ગીતિકાના નામનું મિલાન વર્ષ 2002ના SIR ચૂંટણી રેકોર્ડમાં ન થઈ શક્યું, જેના કારણે તેમને નોટિસ આપવામાં આવી છે. પરંતુ તેમના પુત્ર જયંતનું નામ મેપિંગ પ્રક્રિયામાં સાચુ જોવા મળ્યું છે. આ બધા નવી દિલ્હી વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં નોંધાયેલા મતદાતા છે.
કેજરીવાલ અને સિસોદિયાને પણ મળી નોટિસ
બીજીતરફ આમ આદમી પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા મનીષ સિસોદિયા, તેમના પત્ની સીમા અને પુત્ર મીરને પણ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓ પ્રમાણે તેમના પુત્રના ફોર્મમાં માતા-પિતાના નામમાં વિસંગતિ જોવા મળી છે, જ્યારે તેમના પત્નીના ફોર્મમાં સ્વયંના નામમાં અંતર જોવા મળ્યું છે. ચૂંટણી અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ એક સામાન્ય અને તાર્કિક ચકાસણી પ્રક્રિયાનો હિસ્સો છે, જે હેઠળ દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ પ્રક્રિયામાં માત્ર એક-બે નેતા નથી આવ્યા પરંતુ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા, આપ સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી કપિલ સિબ્બલ જેવા દિગ્ગજ નેતાઓને પણ નોટિસ મળી છે. પંચે સ્પષ્ટ કર્યું કે સંબંધિત મતદાતાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા દસ્તાવેજો અને તથ્યોની ખાતરી બાદ તેમના નામ અંતિમ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાના દસ્તાવેજોની ખાતરી થઈ ગઈ છે અને તેમનું નામ 4 નવેમ્બરે પ્રકાશિત થનાર અંતિમ મતદાર યાદી માટે સુરક્ષિત કરી દેવામાં આવ્યું છે. ખરડા યાદીમાં સામેલ 97 લાખ મતદારોમાંથી અત્યાર સુધીમાં 31.63 લાખથી વધુ મતદારોને નોટિસ આપવામાં આવી છે.