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અડવાણી, જયશંકરથી લઇને ઇલેક્શન કમિશ્નરને ચૂંટણી પંચની નોટિસ, દિલ્હીની મતદાર યાદીમાં ગડબડી? 33 લાખ નામ સામેલ

Delhi Voter List: દિલ્હીમાં મતદાતા યાદીના SIR ને લઈને વિવાદ વધી રહ્યો છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા મતદાન ફોર્મમાં ગડબડીને લઈને 33 લાખથી વધુ મતદાતાઓને નોટિસ મોકલવામાં આવી છે. નોટિસોની આ યાદીમાં લાલકૃષ્ણ અડવાણીથી લઈને એસ જયશંકર સુધી અનેક દિગ્ગજોના નામ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:28 PM IST
અડવાણી, જયશંકરથી લઇને ઇલેક્શન કમિશ્નરને ચૂંટણી પંચની નોટિસ, દિલ્હીની મતદાર યાદીમાં ગડબડી? 33 લાખ નામ સામેલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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