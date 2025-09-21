Prev
નોટબંધી, કોવિડ, ખેડૂત આંદોલન અને...PM મોદીએ ક્યારે ક્યારે દેશને કર્યું સંબોધન, જાણો આજે શું છે ખાસ?

PM Modi News: પીએમ મોદી આજે સાંજે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધન કરી રહ્યા છે. તેમના સંબોધનમાં GSTનો મુદ્દો મહત્વપૂર્ણ રહ્યો છે, તેઓ GST સુધારાઓ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. 

Sep 21, 2025

નોટબંધી, કોવિડ, ખેડૂત આંદોલન અને...PM મોદીએ ક્યારે ક્યારે દેશને કર્યું સંબોધન, જાણો આજે શું છે ખાસ?

PM Modi Address: પીએમ મોદી આજે સાંજે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું, આ સમાચારે મીડિયામાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. પીએમ તેમના સંબોધનમાં જીએસટી સુધારા અંગે મોટી જાહેરાત કરી, કારણ કે કેન્દ્ર સરકાર 22 સપ્ટેમ્બરથી દેશભરમાં નવા જીએસટી સુધારા લાગુ કરવા જઈ રહી છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, GSTનું નવું ફોર્મેટમાં મુખ્યત્વે 5% અને 18%ના બે સ્લેબ હશે. રોજિંદા વસ્તુઓ સસ્તી થશે. જે વસ્તુઓ પર પહેલા 12% ટેક્સ લાગતો હતો, તેમાંથી 99% વસ્તુઓ હવે 5%ના ટેક્સના દાયરામાં આવી ગઈ છે. આ દરમિયાન અમે તમને પીએમએ રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરેલા પ્રસંગો અને તે સમય દરમિયાન તેમણે શું જાહેરાત કરી તે વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે રાષ્ટ્રજોગ સંબોધનમાં GST સુધારાઓ વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, GSTએ સમગ્ર દેશ માટે એક સમાન વ્યવસ્થા બનાવી છે. વન નેશન વન ટેક્સું સપનું સાકાર થયું છે. રિફોર્મએક સતત ચાલનારી પ્રક્રિયા હોય છે. જ્યારે સમય બદલાય છે, દેશની જરૂરિયાતો બદલાય છે, તો નેક્સ્ટ જનરેશન રિફોર્મની પણ જરૂર પડે છે. GSTના નવા સ્વરૂપમાં મુખ્યત્વે 5 અને 18 ટકાના ફક્ત બે સ્લેબ હશે. રોજિંદા વસ્તુઓ સસ્તી થશે. જે વસ્તુઓ પર પહેલા 12% ટેક્સ લાગતો હતો, તેમાંથી 99% વસ્તુઓ હવે 5%ના ટેક્સના દાયરામાં આવી ગઈ છે.

નોટબંધીની જાહેરાત
પહેલા આપણે નોટબંધી વિશે વાત કરીશું. 2016 માં પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું અને નોટબંધીની જાહેરાત કરી. 8 નવેમ્બર, 2016 ના રોજ, તેમણે 500 અને 1000 રૂપિયાની નોટો બંધ કરવાની જાહેરાત કરી. પીએમની આ જાહેરાતે સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો. તેમણે આ નિર્ણય પાછળ ભ્રષ્ટાચાર અને કાળા નાણાં નાબૂદ કરવાનું કારણ ગણાવ્યું.

સફળ મિસાઇલ પરીક્ષણ
પીએમ મોદીએ 27 માર્ચ, 2019 ના રોજ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. આ દિવસે ભારતે એન્ટી સેટેલાઈટનું સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું. પોતાના સંબોધનમાં તેમણે દેશવાસીઓને ટિફેન્સ ટેકનોલોજી વિશે વાત કરી.

કલમ 370 પર સંબોધન
કલમ 370 રદ કર્યા પછીનું સંબોધન પ્રધાનમંત્રીના સૌથી ઐતિહાસિક સંબોધનોમાંનું એક માનવામાં આવે છે. 8 ઓગસ્ટ, 2019 ના રોજ, પ્રધાનમંત્રીએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું હતું. આ દિવસે પીએમ મોદીએ કલમ 370 વિશે વાત કરી હતી, જેણે જમ્મુ અને કાશ્મીરને વિશેષ દરજ્જો આપ્યો હતો. આ સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય હતો.

અયોધ્યા ચુકાદા પર સંબોધન
રામ જન્મભૂમિ સ્થળ પર સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો હતો. ત્યારબાદ, ૯ નવેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ, પીએમ મોદીએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું અને શાંતિની અપીલ કરી.

કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન - 2020-21
૧૯ માર્ચ, ૨૦૨૦ ના રોજ, કોવિડ-૧૯ મહામારી દરમિયાન પ્રધાનમંત્રીએ જાહેર કર્ફ્યુની અપીલ કરી હતી. આ ઉપરાંત, ૧૨ મે, ૨૦૨૦ ના રોજ, અર્થતંત્રને ટેકો આપવા અને લોકડાઉનથી પ્રભાવિત લોકોને મદદ કરવા માટે 20 લાખ કરોડ રૂપિયાના આર્થિક પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ સાથે, લોકો સાથે 'અનલોક 2.0' ની માર્ગદર્શિકા, પ્રતિબંધોમાં છૂટછાટ અને રસી અભિયાન સાથે કોવિડની પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરવામાં આવી.

૧૯ નવેમ્બર, ૨૦૨૧
ગુરુ નાનક જયંતિ પર પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કરીને ત્રણ વિવાદાસ્પદ કૃષિ કાયદાઓ રદ કરવાની જાહેરાત કરી, લગભગ એક વર્ષ સુધી ચાલી રહેલા ખેડૂતોના વિરોધ પ્રદર્શનો પછી. ખેડૂતોને ઘરે પાછા ફરવાની વિનંતી કરતા તેમણે કહ્યું, "હું ખેડૂતોને તેમના પરિવારો પાસે પાછા ફરવા અને એક નવી શરૂઆત કરવા વિનંતી કરું છું."

ઓપરેશન સિંદૂર - 12 મે, 2025
પહલગામ હુમલાના જવાબમાં ભારતની આતંકવાદ વિરોધી કાર્યવાહી બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઓપરેશન સિંદૂર પછી રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું. તેમણે હુમલાની સખત નિંદા કરી, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોને તેમની બહાદુરી માટે સલામ કરી અને કહ્યું કે આ ઓપરેશન "એક જવાબ" છે. પાકિસ્તાનના આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં આપણે બધા સાથે છીએ. તેમણે આ સફળતા "આપણા દેશની દરેક માતા અને બહેન" ને સમર્પિત કરી.

