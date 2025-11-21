નીતીશ સરકારમાં વિભાગોની વહેંચણી: જાણો નવા મંત્રીમંડળમાં કયા મંત્રીને કયો વિભાગ મળ્યો?
Nitish Government: બિહારમાં મુખ્યમંત્રી નીતીશ કુમારના નેતૃત્વ હેઠળની નવી સરકારમાં ગુરુવારે મંત્રીઓ વચ્ચે વિભાગોની વહેંચણી કરવામાં આવી છે.
Trending Photos
Departmental Portfolio Allocation In Nitish Government: બિહારમાં NDA સરકારની રચના પછી હવે વિભાગોની વહેંચણી પણ થઈ ગઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ વખતે ઘણા મહત્વપૂર્ણ મંત્રાલયો સોંપવામાં આવ્યા છે. પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા સમ્રાટ ચૌધરીએ ગૃહ વિભાગની કમાન સંભાળી છે, જ્યારે વિજય કુમાર સિન્હાને ભૂમિ અને મહેસૂલ વિભાગની સાથે ખાણ અને ભૂ-તત્વ વિભાગ આપવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ, મંગલ પાંડેને સ્વાસ્થ્ય અને કાયદા વિભાગની જવાબદારી મળી છે.
બીજેપી તરફથી દિલીપ જયસ્વાલને ઉદ્યોગ વિભાગ, નિતિન નવીનને માર્ગ નિર્માણ અને નગર વિકાસ અને આવાસ વિભાગ, રામકૃપાલ યાદવને કૃષિ વિભાગ અને સંજય ટાઇગરને શ્રમ સંસાધન વિભાગ સોંપવામાં આવ્યો છે. અરુણા શંકર પ્રસાદને પર્યટન અને કલા-સંસ્કૃતિ અને યુવા વિભાગ, સુરેન્દ્ર મહેતાને પશુ અને મત્સ્ય સંસાધન વિભાગ તથા નારાયણ પ્રસાદને આપદા વ્યવસ્થાપન વિભાગ આપવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત, રમા નિષાદને પછાત વર્ગ અને અતિ પછાત વર્ગ કલ્યાણ વિભાગ, લખેન્દ્ર પાસવાનને અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ કલ્યાણ વિભાગ, શ્રેયસી સિંહને માહિતી ટેકનોલોજી અને રમતગમત વિભાગ તથા પ્રમોદ ચંદ્રવંશીને સહકારિતા અને પર્યાવરણ-વન તથા આબોહવા પરિવર્તન વિભાગ મળ્યો છે.
સહયોગી પક્ષોને પણ સરકારમાં ભાગીદારી આપવામાં આવી છે. લોજપા (રામવિલાસ)ના હિસ્સામાં શેરડી ઉદ્યોગ વિભાગ અને લોક સ્વાસ્થ્ય એન્જિનિયરિંગ વિભાગ આવ્યા છે. HAMને લઘુ જળ સંસાધન વિભાગ અને RLMને પંચાયતી રાજ વિભાગ આપવામાં આવ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે