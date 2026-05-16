/પ્રતિ લીટર 21-35 રૂપિયાનું નુકસાન, છતાં પેટ્રોલ-ડીઝલના કેમ 3 રૂ. જ વધ્યા ભાવ, હજું કેટલા વધી શકે ભાવ? વિગતો ખાસ જાણો

Petrol-Diesel Price: પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર 3 રૂપિયા ભાવ વધારો ઝીંકાયો પરંતુ હજુ પણ ભાવ વધે તેવો ડર લોકોને છે. આ 3 રૂપિયાના ભાવ વધારાથી કંપનીઓનું કેટલું નુકસાન સરભર થશે અને એક્સપર્ટ્સ હજુ પણ શું ચેતવણી આપી રહ્યા છે તે પણ ખાસ જાણો.
28 ફેબ્રુઆરીએ જ્યારથી અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાન પર હુમલાઓ શરૂ કર્યા અને ઈરાને વળતી કાર્યવાહી કરવા માંડી ત્યારથી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સંકટ ઉભુ થયું જે હજું પણ યથાવત છે. જેને પગલે વૈશ્વિક સ્તરે ઉર્જા સંકટ પેદા થયું. આ સંકટના ભરડામાં અનેક દેશો આવ્યા જેમાં ભારત પણ સામેલ છે. જેને પગલે ભારતમાં પણ આખરે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા. 15મી મેના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 3 રૂપિયાનો વધારો થયો. 4 વર્ષ બાદ ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા છે.
જો કે જે પ્રકારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે અને ઓઈલ કંપનીઓને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે તેની સરખામણીમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં આ વધારો સામાન્ય લાગે. સરકારી આંકડાઓ મુજબ ભારતીય ઓઈલ કંપનીઓ ઈન્ડિયન ઓઈલ (IOCL), ONGC, RIL, BPCL અને HPCLને દરરોજ 1000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધવાથી હજુ પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર 21-35 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનું નુકસાન થાય છે. આ નુકસાન છતાં ઓઈલ કંપનીઓએ માત્ર 3 રૂપિયા જેવો મામૂલી વધારો કર્યો છે. જો ભારતના પાડોશી દેશોની સ્થિતિ જોઈએ તો તમને એ વાત પર વિશ્વાસ કરશો કે ભારતમાં તેની સરખામણીમાં ખુબ ઓછા ભાવ વધ્યા છે. હવે એ સમજીએ કે 3 રૂપિયાના વધારાથી તમારા પર કેટલો બોજો પડશે અને કંપનીઓનું કેટલું નુકસાન ઘટશે?
3 રૂપિયાના વધારાથી તમારા પર કેટલો બોજો?
પેટ્રોલિયમ પ્લાનિંગ એન્ડ એનાલિસિસ સેલ (PPAC) ના ડેટા મુજબ ભારતમાં વાર્ષિક લગભગ 4750 કરોડ લીટર પેટ્રોલનો વપરાશ થાય છે. ભારતમાં પેટ્રોલનો દૈનિક વપરાશ 13 કરોડ લીટર જેટલો છે. 147 કરોડની વસ્તીવાળા દેશમાં વ્યક્તિદીઠ પેટ્રોલનો વપરાશ લગભગ 2.8 લીટર માસિક છે. PPACના ડેટા મુજબ ડીઝલનો વાર્ષિક વપરાશ 10700 કરોડ લીટર જેટલો છે. વસ્તી પ્રમાણે દૈનિક 29-30 કરોડ લીટર છે એટલે કે વ્યક્તિદીઠ જોઈએ તો મહિનામાં એક વ્યક્તિ લગભગ 6.3 લીટર ડીઝલનો વપરાશ કરે છે.
દરેક ભારતીય પર 27 રૂપિયા માસિક બોજો
આ 3 રૂપિયાના વધારાથી ઓઈલ કંપનીઓને પેટ્રોલથી 14250 કરોડ રૂપિયા અને ડીઝલથી લગભગ 32100 કરોડ રૂપિયા વધારાના મળશે. હવે તમારા પર પડનારા બોજા વિશે વાત કરીએ ઉદાહરણથી સમજીએ....એક ભારતીય દર મહિને લગભગ 9 લીટર પેટ્રોલ અને ડીઝલ (2.8+ 6.3)નો વપરાશ કરે એવું માની લઈએ. 3 રૂપિયાના વધારાથી તેના પર માસિક લગભગ 27 રૂપિયા (9 x 3= 27) નો બોજો પડશે. વાર્ષિક વાત કરીએ તો 9 x 12= 108 x 3= 324 રૂપિયાનો વધારાનો બોજો પડશે. અહીં એ પણ સમજવા જેવું છે કે ઓઈલના ભાવ વધવાથી લોજિસ્ટિક કોસ્ટ, લિવિંગ કોસ્ટ, ઈન્ફ્લેશન બધુ વધે છે. તમારા ટ્રાવેલથી લઈને ફૂડ સુધીનો ખર્ચો વધશે.
ફક્ત 3 રૂપિયા ભાવ વધારો કેમ થયો?
વૈશ્વિક બજારમાં વધેલા ભાવને પગલે ઓઈલ કંપનીઓને રોજનું અંદાજિત 1000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. એટલે કે માસિક નુકસાન 30000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ. ભારતની સરકારી ઓઈલ કંપનીઓને દર લીટર પેટ્રોલ-ડીઝલ પર 21-35 રૂપિયાનું નુકસાન થતું હતું. 3 રૂપિયાના વધારાથી તેમાં મામૂલી રાહત મળી છે. આ નુકસાનની ભરપાઈ માટે જેટલા ભાવ વધારવાની જરૂર હતી એટલા વધ્યા નથી. 3 રૂપિયાના વધારાથી તેનો ફક્ત 10 ટકા ભાગ જ કવર થશે. ઓઈલ કંપનીઓ જો નુકસાનની ભરપાઈ પ્રમાણે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારે તો લગભગ 28 થી 30 રૂપિયાનો વધારો કરવો પડે. જે એકાએક શક્ય નથી. સરકાર અને ઓઈલ કંપનીઓ દેશવાસીઓ પર આટલો બોજો એકાએક નાખી શકે નહીં. આવામાં ઓઈલ કંપનીઓએ સામાન્ય વધારો કર્યો છે.
ગણતરી કહે છે કે ઓઈલના ભાવમાં દર 50 પૈસાના દરેક વધારાથી કંપનીઓના EBITDA સુધરે છે. 3 રૂપિયાના વધારાથી ઓઈલ કંપનીઓના EBITDAમાં 7 થી 11 ટકા સુધારો થશે. ઓઈલ કંપનીઓએ 3 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે આથી આવામાં ઓઈલ કંપનીઓના નફામાં થનારા આ વધારાને તે ત્રણ ગણું કરશે.
ભારતમાં સૌથી ઓછા ભાવ વધ્યા
ભારત ઓઈલનો મોટો આયાતકાર દેશ છે અને પોતાની જરૂરિયાતનો 90 ટકા ભાગ વિદેશથી આયાત કરે છે. યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 70 થી 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર જઈ ચૂક્યા છે. ખર્ચ અને શિપિંગ કોસ્ટ વધે છે, પરંતુ ભારતે અત્યાર સુધી ઓઈલના ભાવમાં વધારો રોકી રાખ્યો હતો. ઓઈલ કંપનીઓને થઈ રહેલા નુકસાનની ભરપાઈ માટે એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો. હવે ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો કર્યો છે. ભારતે ટેક્સ અને સરકારી નિયંત્રણ દ્વારા સામાન્ય લોકો પર બોજાને મહંદઅંશે કાબૂમાં રાખ્યો છે.
એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે એ પણ સમજો
જો કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવને લઈને એક્સપર્ટ્સ મોટી ચેતવણી આપી રહ્યા છે. જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઊંચા રહેશે તો આગામી 3 થી 4 મહિનામાં ઈંધણના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
ઈન્ડિયા ટુડે ડોટ ઈનના એક રિપોર્ટમાં માસ્ટર પોર્ટફોલિયો સર્વિસીસ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ગુરમીત સિંહ ચાવલાને ટાંકીને કહેવાયું છે કે ઈંધણના બાવમાં સંશોધન કઈક હદ સુધી અપેક્ષિત હતું કારણ કે ઓઈલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઓ હાઈ એનર્જી પ્રાઈસને ભોગવતા પોતાની સીમાઓને વધારી રહી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પહેલેથી જ 110 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ચૂક્યા છે. આવામાં જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ લાંબા સમય સુધી 90-100 ડોલર પ્રતિ બેરલના સ્તરથી ઉપર રહે તો આગામી 3થી 4 મહિનામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધુ વધારાની પણ શક્યતા છે.
રિપોર્ટમાં ચોઈસના ઉર્જા વિશ્લેષક ધવલ પોપટને પણ ટાંકીને કહેવાયું કે વર્તમાન વધારાથી સરકારી ઓઈલ કંપનીઓને ફક્ત આંશિક રાહત મળી છે. પરંતુ વર્તમાન નુકસાનની ભરપાઈની માત્રા ઘણી વધુ રહેલી છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ ઈંધણના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 1 રૂપિયાના વધારાથી ત્રણ સરકારી ઓઈલ વિતરણ કંપનીઓના કુલ વાર્ષિક EBITDA માં લગભગ 15000-16000 કરોડ રૂપિયાનો સુધારો થઈ શકે છે. એટલે કે હાલના વધારાથી સરકારી ઓઈલને વાર્ષિક લગભગ 45000-48000 કરોડ રૂપિયાની કમાણીનો લાભ થઈ શકે. જો કે તેમણે ચેતવણી આપી કે જો ગ્લોબલ સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધતા રહ્યા તો વધુ ભાવ વધારાની જરૂરિયાત રહી શકે છે.
નુકસાનની ભરપાઈ માટે કેટલા રૂપિયાનો વધારો શક્ય?
તેમણે કહ્યું કે વર્તમાન સમયમાં જો ગ્લોબલ દ્રષ્ટિકોણમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધતા રહે તો નુકસાનની ભરપાઈ માટે બધુ મળીને લગભગ 10 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો જરૂર પડે. ભારત પોતાની ક્રૂડ ઓઈલની જરૂરિયાતોનો લગભગ 85 ટકા ભાગ આયાત કરે છે. જેનાથી ઘરેલુ ઈંધણના ભાવ વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલની ગતિવિધિઓ અને જિયોપોલિટિકલ ઉથલપાથલ પ્રત્યે અત્યંત સંવેદનશીલ બની જાય છે.
(ખાસ નોંધ: અહીં એક્સપર્ટ્સના અભિપ્રાય જણાવવામાં આવ્યા છે, Z 24 કલાક કોઈ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.)