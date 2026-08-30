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ઓગસ્ટમાં અનરાધાર વરસાદ છતાં ઘટ ન ભરાઈ, અલ નીનોના કારણે અનેક રાજ્યોમાં દુષ્કાળ જેવા હાલાત, પાક પર સંકટના વાદળો, જાણો

Monsoon Rainfall Deficit India: ઓગસ્ટમાં ભારે વરસાદ છતાં, ચોમાસાના સંકટનો ઉકેલ આવ્યો નથી. જુલાઈમાં 13% ઘટાડો હતો, જે હવે વધીને 14% થઈ ગયો છે, જેના કારણે બિહાર અને આંધ્રપ્રદેશ સહિત 12 રાજ્યોમાં દુષ્કાળનો ભય વધી ગયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 30, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:23 PM IST
ઓગસ્ટમાં અનરાધાર વરસાદ છતાં ઘટ ન ભરાઈ, અલ નીનોના કારણે અનેક રાજ્યોમાં દુષ્કાળ જેવા હાલાત, પાક પર સંકટના વાદળો, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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