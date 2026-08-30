/ઓગસ્ટમાં અનરાધાર વરસાદ છતાં ઘટ ન ભરાઈ, અલ નીનોના કારણે અનેક રાજ્યોમાં દુષ્કાળ જેવા હાલાત, પાક પર સંકટના વાદળો, જાણો

Monsoon Rainfall Deficit India: દેશના ઘણા ભાગોમાં ઓગસ્ટમાં અપેક્ષા કરતાં વધુ સારો વરસાદ પડ્યો હતો, પરંતુ આ રાહત ચોમાસાની ઘટાડોનું મોટું ચિત્ર બદલવામાં ફેલ થઈ. હવામાન વિભાગના તાજેતરના આંકડા અનુસાર, 31 જુલાઈ સુધીમાં 13 ટકા ઘટાડો હતો, તે ઓગસ્ટ સુધીમાં વધીને લગભગ 14 ટકા થઈ ગયો છે. પેસિફિક મહાસાગરમાં અલ નીનો ઘટનાને કારણે, બિહાર, આંધ્રપ્રદેશ અને ઉત્તરપૂર્વના 12 રાજ્યોમાં દુષ્કાળની સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે, જે ખરીફ પાકના વાવેતરને અસર કરી શકે છે. સૌથી મોટો ફટકો ચોખા અને મકાઈના વાવેતરને પડ્યો છે. મકાઈના વાવેતર વિસ્તારમાં ઘટાડો દેશના ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમ પર દબાણ વધારશે, જ્યારે ચોખાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા ખાદ્ય સુરક્ષા અને ફુગાવા અંગે ચિંતા ઊભી કરી શકે છે.
વરસાદનો અભાવ ઉનાળાના પાકના વાવેતર પર સીધી અસર કરી રહ્યો છે. દેશના મુખ્ય મોસમી પાક ચોખા હેઠળના વિસ્તારમાં ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની સરખામણીમાં 3 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. આ દરમિયાન, ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાચા માલ તરીકે ગણવામાં આવતા મકાઈ હેઠળના વિસ્તારમાં 4 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. મકાઈના વાવેતરમાં આ ઘટાડો ભવિષ્યમાં ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે શેરડીના ઉપયોગ પર દબાણ વધારી શકે છે.
શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટ સુધીના ડેટા અનુસાર, બધા ખરીફ પાક હેઠળનો કુલ વિસ્તાર ગયા વર્ષ કરતા આશરે 2 ટકા ઓછો હતો. જો કે, જુલાઈના અંતમાં આ ઘટાડો આશરે 3 ટકા હતો. ચોમાસાના બે સૌથી ઉત્પાદક મહિના જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં અસમાન વરસાદને કારણે, પાકના વાવેતર વિસ્તારમાં કોઈ નોંધપાત્ર સુધારો થયો નથી.
અલ નીનોની ચેતવણીઓ છતાં દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ પડ્યો હોવા છતાં, 1 જૂનથી 12 રાજ્યોમાં 20 ટકાથી વધુ વરસાદની ઘટાડો નોંધાઈ છે. બિહાર, આંધ્રપ્રદેશ અને ત્રણ ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યો મેઘાલય, મણિપુર અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં 1 જૂનથી 29 ઓગસ્ટ દરમિયાન 40 ટકાથી વધુ વરસાદની ઘટાડો જોવા મળી હતી.
અલ નીનો શું છે?
અલ નીનો એ પેસિફિક મહાસાગરમાં એક કુદરતી સમુદ્રી અને હવામાનશાસ્ત્રીય ઘટના છે જે વિશ્વભરમાં હવામાન પેટર્નને વિક્ષેપિત કરે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તે પેસિફિક મહાસાગરના અસામાન્ય ગરમ પાણી છે. જ્યારે આ ઘટના બને છે, ત્યારે ભારત જેવા દેશોમાં ચોમાસાની ઋતુ પર તેની સૌથી પ્રતિકૂળ અસર પડે છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ઓગસ્ટના છેલ્લા બે દિવસમાં પૂર્વ ભારતમાં સારો વરસાદ આ પ્રદેશમાં ઘટાડોને થોડો ઘટાડી શકે છે, પરંતુ તેની રાષ્ટ્રીય અસર નોંધપાત્ર રહેશે નહીં. 29 ઓગસ્ટ, શનિવારના રોજ, હવામાન વિભાગે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આગામી અઠવાડિયામાં દ્વીપકલ્પીય ભારતમાં વરસાદની પ્રવૃત્તિ ઓછી રહેશે.
દક્ષિણ અને દ્વીપકલ્પીય ભારતમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 23 ટકાથી વધુ વરસાદની ઘટાડો નોંધાયો છે, જેના કારણે સમગ્ર ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને કેરળના મોટા ભાગો સુકો રહ્યા છે. જો કે, IMDએ ઉત્તરપશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને નજીકના પશ્ચિમ બંગાળ-ઉત્તર ઓડિશા કિનારા પર રચાયેલા ઓછા દબાણવાળા ક્ષેત્રના પ્રભાવને કારણે આગામી બેથી ત્રણ દિવસ પૂર્વી ભારતમાં સારા વરસાદની ભવિષ્યવાણી કરી છે. આ અંતર્ગત, રવિવારે ગંગા પશ્ચિમ બંગાળ, સોમવારે ઝારખંડ અને 1 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ઓડિશામાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
20% કે તેથી વધુ ઘટાડો ધરાવતા રાજ્યો