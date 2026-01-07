મહારાષ્ટ્રમાં ભડકો, કોંગ્રેસ કે AIMIM સાથે ભાજપનું ગઠબંધન સ્વીકાર્ય નથી; દેવેન્દ્ર ફડણવીસે ભાજપના જ નેતાઓને આપી દીધી ચેતવણી
Devendra Fadnavis Warning: મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે બુધવારે ભાજપના નેતાઓને કડક સંદેશ આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, ભાજપ ક્યારેય પણ કોંગ્રેસ કે AIMIM સાથે ગઠબંધન કરી શકે નહીં. જો કોઈ નેતા પાર્ટીની પરવાનગી વિના આવું કરે છે તો તે પાર્ટી શિસ્તનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે. તેના પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ વચ્ચે એવા અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે કે, કોંગ્રેસે તેના નેતાને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે.
Devendra Fadnavis Warning: મહારાષ્ટ્રમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પછી ભાજપના કેટલાક નેતાઓ દ્વારા કોંગ્રેસ અને AIMIM સાથે ગઠબંધન કર્યાના અહેવાલોએ રાજકીય ઉથલપાથલ મચાવી દીધી છે. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે આ પ્રકારના ગઠબંધનની નિંદા કરી છે. સાથે જ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, પાર્ટી આવી કોઈપણ ભાગીદારીને સહન કરશે નહીં. તેમણે ભૂલ કરનારા નેતાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની ચેતવણી પણ આપી છે.
ફડણવીસનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે અહેવાલો સામે આવ્યા કે, અંબરનાથ અને આકોટમાં કેટલાક ભાજપના નેતાઓએ સ્થાનિક સ્તર પર કોંગ્રેસ અને AIMIM સાથે મળીને મ્યુનિસિપલ સંસ્થાઓમાં સત્તા મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે, આ બન્ને જ ગઠબંધનોને પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતૃત્વની મંજૂરી મળી નહતી. તેમણે જણાવ્યું કે, આવા તમામ કરારોને તાત્કાલિક રદ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
અંબરનાથમાં હાલમાં જ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલની ચૂંટણીઓ બાદ ભાજપ, કોંગ્રેસ અને અજિત પવારની આગેવાની હેઠળના NCPએ મળીને અંબરનાથ વિકાસ આઘાડી નામનું ગઠબંધન બનાવ્યું. આ ગઠબંધને 60 સભ્યોની મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં 31 બેઠકોની બહુમતી મેળવી. જો કે, શિવસેના અહીં સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઊભરી આવી હતી. જેમાં 27 કાઉન્સિલરો જીત્યા હતા. આ ગઠબંધન દ્વારા ભાજપના તેજશ્રી કરંજુલે પાટિલ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા.
અકોલા જિલ્લાની અકોટ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં પણ આવો જ મામલો સામે આવ્યો. અહીં ભાજપે AIMIM અને અન્ય પક્ષો સાથે મળીને 'અકોટ વિકાસ મંચ' બનાવ્યું. આ ગઠબંધન હેઠળ ભાજપના માયા ઢુલેને મેયર તરીકે ચૂંટાયા. આ ગઠબંધનને ડેપ્યુટી મેયર અને સમિતિની ચૂંટણીમાંથી પહેલા જિલ્લા વહીવટીતંત્રમાં પણ નોંધાયેલું હતું.
આ ઘટનાઓ બાદ મહારાષ્ટ્રમાં મહાયુતિ સરકાર પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. મહાયુતિમાં ભાજપની સાથે અજિત પવારની આગેવાની હેઠળની NCP અને એકનાથ શિંદેની શિવસેનાનો સમાવેશ થાય છે. વિપક્ષે આરોપ લગાવ્યો કે, ભાજપ સત્તા માટે પોતાના જ ગઠબંધનના સિદ્ધાંતો ભૂલી રહી છે.
શિવસેના (ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથ)ના સાંસદ સંજય રાઉતે ભાજપ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, પાર્ટી સત્તા મેળવવા માટે કોઈપણ સાથે હાથ મિલાવી લે છે. જ્યારે શિવસેનાના ધારાસભ્ય ડો. બાલાજી કિનીકરે આને ગઠબંધનના સિદ્ધાંતોનો દગો ગણાવ્યો અને કહ્યું કે, તે ભાજપના "કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત"ના સૂત્રની વિરુદ્ધ પણ જાય છે.
