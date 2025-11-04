Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ફ્રી ટિકિટ રદ્દ..... 21 દિવસમાં ફુલ રિફંડ, હવાઈ મુસાફરોને મળશે મોટી રાહત, આવશે નવા નિયમ

DGCA Flight Rules: DGCA એ ફ્લાઇટ ટિકિટ રદ કરવા અંગે એક નવો નિયમ લાગુ કર્યો છે, જેના કારણે મુસાફરોને ટિકિટ રદ કરવા અથવા બદલવા પર વધારાના ચાર્જમાંથી રાહત મળી શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:29 PM IST

Trending Photos

ફ્રી ટિકિટ રદ્દ..... 21 દિવસમાં ફુલ રિફંડ, હવાઈ મુસાફરોને મળશે મોટી રાહત, આવશે નવા નિયમ

DGCA Flight Rules: જો તમે પણ હવાઈ યાત્રા કરો છો તો તમારા માટે રાહતભર્યા સમાચાર છે. DGCA એટલે કે નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલયે એક નવો નિયમ લાગૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. જે હેઠળ ટિકિટ બુક કરવાની 48 કલાકની અંદર કોઈ વધારાના ચાર્જ વગર ટિકિટ કેન્સલ કરી શકશો કે તેમાં ફેરફાર કરી શકશો. મહત્વનું છે કે હાલમાં એરલાયન્સ કંપનીઓ કેન્સલેશન પર વધારાનો ચાર્જ વસૂલ કરે છે.

જેનાથી યાત્રીકોએ નુકસાન ઉઠાવવું પડે છે. નવો નિયમ લાગૂ થયા બાદ આ ઝંઝટ ખતમ થઈ જશે. DGCA એ કહ્યું કે આ નિયમ માટે 30 નવેમ્બર સુધી સૂચન માંગવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ તેને લાગૂ કરવામાં આવશે. જો આ ફેરફાર લાગૂ થાય છે તો હવાઈ યાત્રા વધુ સરળ થઈ જશે. આવો તમને જણાવીએ આ નિયમ વિશે.

Add Zee News as a Preferred Source

48 કલાકનું ફ્રી કેન્સલેશન
DGCA ના પ્રસ્તાવ પ્રમાણે યાત્રીકોના બુકિંગ બાદ 48 કલાકનો લુક-ઇન પીરિયડ મળશે. આ દરમિયાન તે કોઈ ફી વગર ટિકિટ કેન્સલ કરી શકશે કે ટ્રાવેલ તારીખમાં ફેરફાર કરી શકશે. જો નવી ટિકિટ મોંઘી છે, તો ભાડાનો તફાવત આપવો પડશે. આ સર્વિસ તે ફ્લાઇટ્સ પર લાગૂ થશે નહીં જેનું ઘરેલું ટિકિટ બુકિંગના 5 દિવસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ટિકિટ 15 દિવસની અંદર હોય. નવો નિયમ તે પણ નક્કી કરે છે કે ટિકિટ એજન્ટ કે કોઈ ટ્રાવેલ પોર્ટલથી ખરીદવામાં આવી હોય.

તો પણ, એરલાઇન રિફંડ માટે જવાબદાર રહેશે. DGCA એ જણાવ્યું છે કે એજન્ટોને એરલાઇનના અધિકૃત પ્રતિનિધિ માનવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે ટિકિટ રદ થયા પછી પૈસા પરત કરવાની જવાબદારી હવે એજન્ટ નહીં, પરંતુ એરલાઇનની રહેશે. વધુમાં, એરલાઇન્સને 21 કાર્યકારી દિવસોમાં રિફંડ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની રહેશે, જેનાથી મુસાફરોને લાંબી રાહ જોવામાં રાહત મળશે.

તબીબી કટોકટીમાં રાહત
DGCA એ તબીબી કટોકટીના કિસ્સામાં પણ લવચીકતા દર્શાવી છે. જો કોઈ મુસાફરને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાને કારણે ટિકિટ રદ કરવી પડે છે, તો એરલાઇન કાં તો સંપૂર્ણ રકમ પરત કરી શકે છે અથવા ક્રેડિટ શેલ જારી કરી શકે છે, જેનો ઉપયોગ પછીથી થઈ શકે છે. વધુમાં, જો કોઈ મુસાફર બુકિંગના 24 કલાકની અંદર નામની જોડણી સુધારવાની વિનંતી કરે છે, તો તેમની પાસેથી કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં.

બસ ટિકિટ સીધી એરલાઇનની વેબસાઇટથી બુક કરવામાં આવી હોય. DGCA નું કહેવું છે કે આ પગલું યાત્રીકોની સતત વધતી ફરિયાદોને જોતા લેવામાં આવ્યું છે. ટિકિટ કેન્સલેશન ચાર્જ અને રિફંડમાં વિલંબ લાંબા સમયથી એક મોટી મુશ્કેલી રહી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
flightUtility News

Trending news