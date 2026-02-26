હવાઈ મુસાફરો માટે ખુશખબર, 48 કલાકમાં ફ્લાઈટ ટિકિટ કેન્સલ કરવા પર હવે નહીં લાગે કોઈ ચાર્જ; DGCAનો મોટો નિર્ણય
Flight Ticket Cancellation Rules: ફ્લાઈટમાં મુસાફરી કરી રહેલા મુસાફરો માટે ખુશખબર સામે આવી છે. હવે જો તમે કોઈપણ ફ્લાઈટની ટિકિટ બુક કરાવી છે, તો બુકિંગ પહેલા 48 કલાકમાં તેને કેન્સલ કરવા અથવા નામ બદલવા માટે તમારે કોઈ વધારો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે નહીં.
- DGCA એ બદલ્યા ફ્લાઈટ કેન્સલેશનના નિયમો
- ફ્લાઈટ બુકિંગના 48 કલાકમાં કેન્સલેશન પર ફૂલ રિફંડ મળશે
- ટિકિટ કેન્સલેશન અને નામ સુધારા માટે નહીં ચૂકવવો પડે કોઈ ચાર્જ
Flight Ticket Cancellation Rules: ફ્લાઈટમાં મુસાફરી કરતા લાખો લોકોને DGCAએ મોટી રાહત આપી છે. હવે જો તમે ફ્લાઈટ ટિકિટ બુક કરી છે, તો તને 48 કલાકની અંદર કેન્સર કરાવો છો, તો તમારે કોઈ એકસ્ટ્રા ચાર્જ ચૂકવવો પડશે નહીં. આ સુવિધા ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) દ્વારા નવા નિયમો હેઠળ આપવામાં આવી રહી છે, જે મુસાફરોના હિતમાં વધુ પારદર્શક બનાવવામાં આવી છે. DGCAએ આ પગલું મુસાફરોની ફરિયાદો અને ટિકિટ રિફંડમાં વિલંબ સંબંધિત સમસ્યાઓના જવાબમાં ભર્યું છે.
DGCAના નવા સુધારેલા નિયમો અનુસાર, જો ટિકિટ સીધી એરલાઇનની વેબસાઇટ દ્વારા બુક કરવામાં આવે છે, તો મુસાફરો બુકિંગના 48 કલાકની અંદર તેમની ટિકિટને કોઈપણ એકસ્ટ્રા ચાર્જ ચૂકવ્યા વગર કેન્સલ કરાવી શકે છે. સાથે જ જો ટિકિટમાં નામમાં કોઈ ભૂલ છે અને મુસાફર 24 કલાકની અંદર તેને સુધારી લે છે, તો તેના માટે પણ કોઈ ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે નહીં. આ સુવિધા ફક્ત ઓનલાઈન બુકિંગ કરનારા મુસાફરો માટે જ લાગુ પડે છે.
એજન્ટો અથવા પોર્ટલ દ્વારા બુકિંગ માટે રિફંડ પ્રક્રિયા
જો ટિકિટ કોઈ ટ્રાવેલ એજન્ટ અથવા ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હોય, તો રિફંડ માટે જવાબદારી એરલાઈનની રહેશે. DGCAએ એરલાઈન્સને નિર્દેશ આપ્યા છે કે, તમામ રિફંડને 14 વર્કિંગ ડેની અંદર પૂર્ણ કરવાના રહેશે. આનો અર્થ એ થયો કે, હવે મુસાફરોને વધુ રાહ જોવી પડશે નહીં અને રિફંડ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ અને પારદર્શક રહેશે.
મેડિકલ ઈમરજન્સી માટે સરળ રિફંડ
નવા નિયમોમાં એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, જો કોઈ મુસાફર મેડિકલ ઈમરજન્સીના કારણે ફ્લાઇટ કેન્સલ કરે છે, તો તેમને રિફંડ મેળવવામાં કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે નહીં. DGCAએ આ બદલાવ એરલાઈન ટિકિટ રિફંડ સાથે જોડાયેલી ફરિયાદો અને ડિસેમ્બર 2025માં ઇન્ડિગો ફ્લાઇટમાં થયેલી સમસ્યાઓ બાદ કર્યો છે.
મુસાફરો માટે એક મોટો ફાયદો
આ નવા નિયમો ફક્ત ટિકિટ કેન્સલ કરવાનું સરળ બનાવતા નથી, પરંતુ નામની ભૂલોને મફતમાં સુધારવાનું પણ શક્ય બનાવે છે. મુસાફરોને હવે રિફંડ અને નામ સુધારણા માટે વિવિધ વિભાગોમાં ચક્કર લગાવવાની જરૂર પડશે નહીં. DGCAનું આ પગલું મુસાફરો માટે સુવિધાજનક, ઝડપી અને વિશ્વસનીય સાબિત થશે.
