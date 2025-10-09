ભારતનું આ ગામ છે મીની ઇઝરાયલ, જ્યાં ભારતીયો કરતાં વધુ રહે છે વિદેશીઓ
Mini Israel : ભારત તેની સુંદરતા તેમજ તેની સંસ્કૃતિ માટે જાણીતું છે. આજે અમે તમને મીની ઇઝરાયલ તરીકે ઓળખાતા ગામ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. જ્યાં ભારતીયો કરતાં વધુ વિદેશીઓ રહે છે.
Mini Israel : ભારત તેની સુંદરતા માટે વિશ્વભરમાં જાણીતું છે. પ્રવાસીઓ તેની સુંદરતા અને સંસ્કૃતિથી મોહિત થઈને વારંવાર આવતા હોય છે. આજે અમે તમને હિમાચલ પ્રદેશના એક અનોખા ગામ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં વિદેશીઓ ફક્ત મુલાકાત લેવા જ નહીં, પણ ઘર ભાડે રાખે છે અને લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે સ્થાયી થાય છે. આ ગામનું નામ ધરમકોટ છે. તેને મીની ઇઝરાયલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
ઇઝરાયલી પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર
મેકલિયોડ ગંજથી માત્ર 2 કિલોમીટર દૂર આવેલું ધરમકોટ ગામ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસીઓ, ખાસ કરીને ઇઝરાયલી પ્રવાસીઓ માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ છે. મોટી સંખ્યામાં ઇઝરાયલી પ્રવાસીઓને કારણે તેને મીની ઇઝરાયલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાંની દુકાનો, રેસ્ટોરન્ટ અને કાફે ઇઝરાયલી રંગો અને સંસ્કૃતિથી શણગારેલા છે.
શહેરી વિસ્તારોની ભીડભાડથી દૂર ધરમકોટમાં આખું વર્ષ સુખદ હવામાનનો આનંદ માણવા મળે છે. ગાઢ પાઈન જંગલોથી ઘેરાયેલું, આ ગામ ઉનાળામાં પણ ઠંડુ રહે છે. જ્યારે ધર્મશાલા શહેરમાં તાપમાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહે છે, ત્યારે ધરમકોટમાં 26 ડિગ્રી સેલ્સિયસનું ન્યૂનતમ તાપમાન હોય છે.
શિયાળો તેને વધુ સુંદર બનાવે છે
માત્ર ઉનાળામાં જ નહીં પણ શિયાળામાં આ સ્થળ ખરેખર સ્વર્ગ સમાન છે. વારંવાર થતી હિમવર્ષા આ ગામને એક અજાયબીમાં પરિવર્તિત કરે છે. ફોટોગ્રાફી ઉત્સાહીઓ અને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓને આ સ્થળ ખરેખર સ્વર્ગ લાગશે.
આધ્યાત્મિક અને કુદરતી વાતાવરણ
તમને અહીં ભારતીયો કરતાં વધુ વિદેશીઓ જોવા મળશે. તેની કુદરતી સુંદરતા ઉપરાંત આ સ્થળ તેના શાંત વાતાવરણ માટે પણ જાણીતું છે. પ્રવાસીઓ ઘણીવાર ધ્યાન અને યોગનો અભ્યાસ કરતા જોઈ શકાય છે. આજે આ ગામ મુખ્યત્વે આરોગ્ય, આધ્યાત્મિક વિકાસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિના કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાય છે.
ધરમકોટ એક સુંદર સ્થળ છે જ્યાં પ્રકૃતિ અને વૈશ્વિક સંસ્કૃતિનો મેળ ખાય છે. વિદેશી પ્રભાવો, તિબેટી પરંપરાઓ અને હિમાલયની સુંદરતા આ સ્થળને એક અનોખો અનુભવ આપે છે. જો તમે શાંત એકાંત, ટ્રેકિંગ ઉત્સાહી અથવા સાંસ્કૃતિક અનુભવ શોધી રહ્યા હોવ, ધરમકોટ તમને જોઈતી દરેક વસ્તુઓ આપે છે.
