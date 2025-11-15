શું બિહારના પરિણામે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનો માર્ગ કર્યો મોકળો? આ નેતાની દાવેદારી થઈ મજબૂત
Dharmendra Pradhan: કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન લાંબા સમયથી બિહારની રાજનીતિ સાથે જોડાયેલા છે. આ જીતનો શ્રેય તેમને પણ આપવામાં આવી રહ્યો છે. હવે બિહારમાં એનડીએની જીત બાદ રાજનીતિમાં તેમનું કદ વધારવાની વાત થઈ રહી છે.
Bihar Chunav 2025: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDA ગઠબંધનની શાનદાર જીત થઈ છે. આ જીતનો અડધો શ્રેય કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પણ આપવામાં આવે છે. લાંબા સમયથી બિહારની રાજનીતિ સાથે જોડાયેલા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને તેમની પોલિટિકલ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ માટે ઓળખવામાં આવે છે. હવે બિહારમાં NDA ની જીત બાદ રાજનીતિમાં તેમનું કદ વધવાની વાત થઈ રહી છે.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અને નીતિશ કુમાર વચ્ચે સંબંધ
મહત્વનું છે કે વર્ષ 2015મા ભાજપથી અલગ થયા બાદ બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે એક સરકારી કાર્યક્રમમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પ્રેમથી સહ-બિહારી કહ્યા હતા. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન મૂળ રૂપથી ઓડિશાના છે, પરંતુ તેમના અને નીતિશ કુમાર વચ્ચે અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારના દિવસથી નજીકના સંબંધો રહ્યાં છે. બંનેના પરિવારોના પણ આપસમાં સારા સંબંધ છે. વર્ષ 2010ની વિધાનસભા ચૂંટણીથી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન બિહાર સાથે જોડાયેલા રહ્યાં છે. આ દરમિયાન તેમણે રાજ્યમાં બે મહિના પસાર કર્યા હતા. અત્યાર સુધી તેઓ બિહાર વિધાનસભા અને લોકસભાની મળીને 5 ચૂંટણીમાં રણનીતિની મહત્વની જવાબદારી સંભાળી ચુક્યા છે.
ચૂંટણીમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની જવાબદારી
2014માં જ્યારે નીતિશ કુમારે NDA છોડી દીધું, ત્યારે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને તેમને પોતાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવાની સલાહ આપી. 2022માં રાજકીય અસ્થિરતાની અટકળો શરૂ થઈ ત્યારે તેઓ નીતિશ કુમાર સાથે પણ મળ્યા હતા. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના નીતિશ કુમાર સાથેના મજબૂત સંબંધો અને અમિત શાહ અને પીએમ મોદી સાથેના તેમના વિશ્વાસપાત્ર સંબંધોએ બિહાર ચૂંટણી પ્રચારમાં પાછા ફરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, અને તેમણે બિહારમાં ભાજપ-NDAને વિજય તરફ દોરીને પોતાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનાવી છે.
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું વધશે કદ?
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને તાજેતરમાં હરિયાણામાં મુશ્કેલ પડકાર છતાં ભાજપને જીત અપાવી હતી, ત્યારબાદ પાર્ટીએ તેમની રણનીતિક ક્ષમતા પર વધુ ભરોસો કર્યો છે. તેઓ ઓડિશા, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશમાં જીતની સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌથી મોટા રણનીતિકારોમાં સામેલ થઈ ગયા છે. ખાસ કરીને બિહારની સફળતાએ તેમનું કદ વધાર્યું છે. તેવામાં માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આગામી સમયમાં પાર્ટીમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું કદ વધી શકે છે. તેમનું નામ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની રેસમાં પણ સામેલ છે.
