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ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન: એક સમયે પેપરલીક વિરુદ્ધ કર્યું હતું પ્રદર્શન, આજે એના જ કારણે ધરવું પડ્યું રાજીનામું

નીટ પેપર લીકનો જે વિવાદ ધીરે ધીરે મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો હતો તેના પર હવે અંત આવવાના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. કારણ કે આખરે શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપી દીધુ છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે એક સમયે આ જ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પેપરલીક મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યુ હતું. આ ઉપરાંત આ પેપરલીકનો મુદ્દો કઈ રીતે ચિંગારીમાંથી આગ બન્યો એ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 25, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:02 PM IST
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન: એક સમયે પેપરલીક વિરુદ્ધ કર્યું હતું પ્રદર્શન, આજે એના જ કારણે ધરવું પડ્યું રાજીનામું
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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