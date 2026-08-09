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કોકરોચ પ્રોટેસ્ટ પછી રાજીનામું આપનારા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને તોડ્યું મૌન, કહ્યું: "10 વર્ષમાં 20 કરોડ બાળકો..."

Dharmendra Pradhan First Statement: કોકરોચ પાર્ટી વિરોધ પછી રાજીનામું આપનારા ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, જેનજી આપણું પોતાનું બાળક છે. કેટલાક લોકોએ તેમને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ઓડિશામાં પ્રધાનના બીજેડી કાર્યકરો સતત સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 09, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:02 AM IST
કોકરોચ પ્રોટેસ્ટ પછી રાજીનામું આપનારા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને તોડ્યું મૌન, કહ્યું: "10 વર્ષમાં 20 કરોડ બાળકો..."

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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