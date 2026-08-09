કોકરોચ પ્રોટેસ્ટ પછી રાજીનામું આપનારા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને તોડ્યું મૌન, કહ્યું: "10 વર્ષમાં 20 કરોડ બાળકો..."

Dharmendra Pradhan First Statement: NEET પેપર લીક અંગે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના વિરોધ પછી રાજીનામું આપનારા ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું એક નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે પોતાના રાજીનામાનો પુનરોચ્ચાર કરતા કહ્યું કે NEET પેપર લીક અંગે યુવા પેઢીને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે, તેમણે દેશ અને બાળકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજીનામું આપ્યું હતું.
ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને સંબલપુરના સાંસદ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે ભુવનેશ્વરમાં જીએમ યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને સંબોધન દરમિયાન રાજીનામા પર પહેલી જાહેર પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, "જેનજી, તેઓ આપણા બાળકો છે. કેટલાક લોકોએ તેમને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો. ભારતમાં દર વર્ષે ઓછામાં ઓછા 20 કરોડ બાળકો જન્મે છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં 20 કરોડ બાળકો જન્મ્યા છે. તેમની પોતાની આકાંક્ષાઓ છે અને તેઓ ભારતને 'વિશ્વ ગુરુ' બનાવશે. મારા માટે પદ મહત્વનું નહોતું.
ઓડિશામાં બીજેડીના કાર્યકરો કરી રહ્યા છે પ્રધાનનો વિરોધ
ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ પ્રધાન માટે પરિસ્થિતિ સામાન્ય નથી, જેઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિરોધનો સામનો કરી રહ્યા છે, તેમના ગૃહ રાજ્યમાં પણ. પ્રાદેશિક પક્ષ બીજેડીના કાર્યકરો તેમના લગભગ દરેક કાર્યક્રમમાં વિરોધ કરતા જોવા મળે છે. રાયરાખોલમાં આવા જ એક કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રધાન વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. આનો જવાબ આપતા પ્રધાને કહ્યું કે તેમને આ સૂત્રોચ્ચારથી કોઈ ફરક પડતો નથી. તેમણે કહ્યું કે, હું ખેડૂતનો પુત્ર છું. ભલે તમે મને પાછા જવાનું કહો, હું પાછો નહીં જાઉં; હું પાછો આવીશ.
નવીન પટનાયક પર લોકોને ઉશ્કેરવાનો આરોપ
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને બીજુ જનતા દળના પ્રમુખ નવીન પટનાયક પર યુવાનોને તેમની વિરુદ્ધ ઉશ્કેરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે, નવીન બાબુ મને ઓડિશાના લોકો માટે શરમજનક અને ખરાબ વ્યક્તિ કહે છે. શું મેં ક્યારેય એવું કંઈ કર્યું છે જેનાથી ઓડિશાના લોકો શરમ અનુભવે? સભામાં હાજર ભીડે જોરદાર "ના" સાથે જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે, મેં રાજ્યને સન્માન આપ્યું ન હોય, પરંતુ મેં મારા કામથી ક્યારેય લોકોને શરમ પહોંચાડી નથી. હું ક્યારેય એવું કંઈ નહીં કરું જે રાજ્યની પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરે."
એ નોંધવું જોઈએ કે જ્યારે પ્રધાને આ નિવેદન આપ્યું ત્યારે બીજુ જનતા દળના ધારાસભ્ય અને ઓડિશા વિધાનસભાના ઉપનેતા પ્રસન્ના આચાર્ય પણ સ્ટેજ પર હાજર હતા. રાજીનામું આપ્યા પછી પણ પ્રધાને વિદ્યાર્થીઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ લગાવ્યો
ભૂતપૂર્વ શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાનું રાજીનામું જાહેર કર્યા પછી એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે મહાસચિવને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા છે. જોકે, 20 જુલાઈની ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને અને બાળકો અને દેશની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, તેઓ રાજીનામું આપી રહ્યા છે.