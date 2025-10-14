Prev
Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:51 PM IST

પ્રેમાનંદ મહારાજને મળવા વૃંદાવન પહોંચ્યા ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી, પદયાત્રા માટે માંગ્યું સમર્થન, જુઓ Video

Dhirendra Shastri met Premananda Maharaj: પ્રેમાનંદ મહારાજની તબિયત બગડતા અનેક અગ્રણી વ્યક્તિઓએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રશંસા વ્યક્ત કરી હતી. જોકે, હવે તેમના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. આ પછી, બાગેશ્વર ધામના મુખ્ય પૂજારી પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ આજે ​​તેમના આશ્રમ, શ્રી રાધા હિત કેલી કુંજની મુલાકાત લીધી હતી.

સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરી

પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ પ્રેમાનંદ મહારાજને પ્રેમથી મળ્યા, તેમના આશીર્વાદ મેળવ્યા અને તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરી. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ પ્રેમાનંદ મહારાજને જાહેર ધ્યાનથી નહીં, પણ પ્રેમથી મળ્યા.

ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ વૃંદાવનમાં પ્રેમાનંદ મહારાજને મળ્યા.

ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની વૃંદાવનની મુલાકાત જાહેર કરતાં વ્યક્તિગત હતી. વૃંદાવનના લોકોને તેમના આગમનની જાણ થતાં જ, તેમના અનુયાયીઓની મોટી ભીડ તેમને જોવા માટે આશ્રમની બહાર એકઠી થઈ ગઈ.

પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી સાથેની વાતચીતમાં, પ્રેમાનંદ મહારાજે કહ્યું કે તમારો દિવ્ય જ્ઞાનનો પ્રસાર લોકોને ભગવાન સાથે જોડી રહ્યો છે. પ્રેમાનંદ મહારાજે પંડિત ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને વૃંદાવનમાં તેમના રોકાણ વિશે પણ પૂછ્યું.

 

ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સનાતન એકતા યાત્રાનું નેતૃત્વ કરશે

આ મુલાકાત દરમિયાન, બાગેશ્વર ધામના વડાએ પ્રેમાનંદ મહારાજને વૃંદાવનની તેમની મુલાકાતનું કારણ સમજાવ્યું, અને કહ્યું કે તેઓ સનાતન એકતા યાત્રાના ભાગ રૂપે દિલ્હીથી વૃંદાવન સુધી ચાલીને જશે. તેમણે કહ્યું કે આ યાત્રા માટે તમારા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

એ નોંધવું જોઈએ કે પ્રેમાનંદ મહારાજ સાથેની આ મુલાકાત પછી, પંડિત ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી એક પદયાત્રાનું નેતૃત્વ કરશે, જે 7 નવેમ્બરથી 16 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. તેમનો ધ્યેય શક્ય તેટલા વધુ લોકો ભાગ લે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો રહેશે.

