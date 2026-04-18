ભાજપને પહેલેથી અંદેશો હતો કે બિલ પાસ નહીં થાય? મહિલા અનામતમાં સંશોધનની સોગઠી કેમ ફેંકી
Constitution Amendment Bill: સંસદના વિશેષ સત્રમાં નીચલા ગૃહ લોકસભામાં ત્રણ મહત્વના બિલો રજૂ થયા હતા જેમાં બંધારણીય સંસોધન (131મું) બિલ 2026 પાસ થઈ શક્યું નહીં. ત્યારે જાણકારોનું એવું કહેવું છે કે ભાજપ પહેલેથી જાણતું હતું કે બિલ પાસ થવું મુશ્કેલ છે. તો પછી આ દાવ કેમ ખેલાયો?
શુક્રવારનો દિવસ દેશના રાજકારણ માટે અત્યંત મહત્વનો રહ્યો કારણ કે મહિલા અનામત સંશોધન બિલ 2023 અને પરિસીમન બિલ 2026 સહિત ત્રણ બિલ પાસ કરાવવા માટે પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી વચ્ચે જ સંસદનું વિશેષ સત્ર બોલાવવામાં આવ્યું હતું. પહેલા દિવસે તો રાતે એક વાગ્યા સુધી પણ બિલ પર ચર્ચા થતી જોવા મળી. લોકસભા અને રાજ્યની વિધાનસભામાં મહિલાઓને 33 ટકા અનામત આપવા સંબંધિત બંધારણીય સુધારા, સીમાંકન અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદા સુધારા બિલો પર બે દિવસમાં લગભગ 21 કલાક ચર્ચા થઈ. રાતોરાત સરકારે મહિલા અનામત કાયદો લાગૂ કરવા માટે નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડી દીધુ. ત્યારબાદ જ્યારે મોડી સાંજે બિલ પર મતદાન થયું અને જે પરિણામ આવ્યા તે ખાસ કરીને મહિલાઓને નિરાશા સાંપડે તેવા આવ્યા. કારણકે બિલ લોકસભામાં પાસ થઈ શક્યું નહીં.
ભાજપે લગાવ્યા આરોપ
બિલ પડી જતા જ ભાજપ વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કરવા લાગ્યું. ભાજપનો આરોપ છે કે કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષ મહિલાઓના અધિકારોની વિરુદ્ધમાં છે. જ્યારે કોંગ્રેસના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે આરોપ લગાવ્યો કે આ એક પ્રકારનું ષડયંત્ર હતું જેથી કરીને ભાજપ વિધાનસભા ચૂંટણી વચ્ચે જ બરાબર સંવાદ થયા વગર એવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી કરે કે બિલ પસાર ન થાય તો તેનું ઠીકરું વિપક્ષ પર ફોડી શકે.
અશોક ગેહલોતના ગંભીર આરોપ
અત્રે જણાવવાનું કે પીએમ મોદીએ ગૃહમાં મતદાન પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો સંદેશ લખતા વિપક્ષી સાંસદોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ બિલના પક્ષમાં મતદાન કરે. જ્યારે વિપક્ષી સાંસદોનું કહેવું હતું કે 2023માં પાસ થયેલું આ બિલ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં લાગૂ કરવામાં આવે. તેમાં સંશોધનની જરૂર શું પડી. અશોક ગેહલોતે શુક્રવારે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સરહિત સમગ્ર સરકારને પહેલા દિવસથી ખબર હતી કે બંધારણીય સંશોધન બિલ વિપક્ષના સહયોગ વગર પાસ થઈ શકશે નહીં. આમ છતાં તેમણે વિપક્ષી દળોને વિશ્વાસમાં લીધા નહીં.
વિપક્ષમાં ફૂટ પાડવાનો પ્રયત્ન- ગેહલોત
રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસી નેતા અશોક ગેહલોતે કહ્યું કે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જૂન ખડગે સતત આ મુદ્દે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાની માંગણી કરતા હતા. પરંતુ આટલા મહત્વપૂર્ણ વિષય પર પીએમએ તમામ વિપક્ષી પાર્ટીઓને એક સાથે બોલાવીને વાત કરવાના બદલે અલગ અલગ વાત કરીને તેમનામાં ફૂટ પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો.
આખરે બિલ પાસ ન થઈ શક્યું.
અત્રે જણાવવાનું લોકસભામાં પાસ થયેલું બંધારણ (131મું) સંશોધન બિલ 2026 પર થયેલા મત વિભાજન દરમિયાન તેના પક્ષમાં 298 અને વિરોધમાં 230 મત પડ્યા. લોકસભામાં બંધારણીય સંસોધન બિલ પાસ કરાવવા માટે બે તૃતિયાંશ બહુમતની જરૂર પડે છે. બિલ પર મતદાનમાં 528 સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો. આ બિલને પાસ કરાવવા માટે 352 સભ્યોના સાથની જરૂર હતી.
બિલ પાસ ન થતા મહિલા અનામત ફરીથી અધ્ધરતાલે જતી રહી. સંસદીય કાર્યમંત્રી કિરેન રિજિજુએ કહ્યું કે સરકારનો હવે અન્ય બે બિલો (સીમાંકન અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદા સુધારો) આગળ વધારવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. આ સાથે એ પણ નક્કી થઈ ગયું કે 33 ટકા મહિલા અનામત 2029થી લાગૂ થઈ શકશે નહીં.
ભાજપને ફાયદો થશે?
વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં ભાજપ અવારનવાર મહિલા મતો માટે કોઈને કોઈ દાવ ખેલે છે. આવામાં જાણકારોનું કહેવું છે કે ભાજપને પહેલેથી ખબર હતી કે આ બિલ અંગે વિપક્ષ એકજૂથ થવાનો પ્રયત્ન કરશે. જો બિલ પાસ થાય તો પણ ભાજપ તેને બંગાળ ચૂંટણીમાં મુદ્દો બનાવત. જો બિલ પાસ ન થાય તો પણ તે હવે આ બહાને વિપક્ષને સાણસામાં લઈ શકે છે. હવે આ રાજકારણની શરૂઆત પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુથી થઈ ચૂકી છે. આ મુદ્દો 2029ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ ઉછળી શકે છે.
