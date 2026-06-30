/શું ચીને અરુણાચલ પ્રદેશમાં 5 નવી જગ્યાઓ પર કર્યો કબજો? આરોપ પર ભારતીય સેનાએ આપ્યું મોટું નિવેદન

Indian Army First Statement: શું ચીનની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી (PLA) એ અરુણાચલ પ્રદેશમાં પાંચ સ્થળોએ ઘૂસણખોરી કરી છે અને કેમ્પ બનાવ્યા છે? અરુણાચલ પ્રદેશના એક સંગઠને દાવો કર્યો છે, જેનાથી ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભારતીય સેનાએ આ દાવાને નકારી કાઢ્યો છે, અને કહ્યું છે કે તેમાં કોઈ સત્ય નથી. સેનાએ આ દાવાઓને પાયાવિહોણા અને ખોટા ગણાવ્યા છે.
ભારતીય સેનાનો આ ઇનકાર ઘણા મીડિયા અહેવાલોમાં અરુણાચલ પ્રદેશના એક સમુદાય સંગઠનના મેમોરેન્ડમને ટાંકીને આવ્યો છે. વહીવટીતંત્રને સુપરત કરેલા પોતાના મેમોરેન્ડમમાં, ગ્રુપે આરોપ લગાવ્યો છે કે ચીની સેના છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રાજ્યના દૂરના વિસ્તારોમાં ધીમે ધીમે તેની હાજરી મજબૂત કરી રહી છે. ગ્રુપે રાજ્યના ટાક્સિંગ વિસ્તાર નજીક પાંચ સ્થળોએ નવા ઘુસણખોરીનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે.
'ચીને અરુણાચલ પ્રદેશમાં પાંચ નવા સ્થળો પર કબજો કર્યો છે'
અહેવાલ મુજબ, અરુણાચલ પ્રદેશના ઉપલા સુબાનસિરી જિલ્લાના ટાક્સિંગમાં નાહ વેલ્ફેર સોસાયટી (NWS) નામનું એક સમુદાય સંગઠન છે. સંગઠને ડેપ્યુટી કમિશનરને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું હતું જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે PLA એ ભારત-ચીન સરહદ નજીક ભારતીય પ્રદેશમાં કેમ્પ લગાવ્યા છે.
સંગઠને પત્રમાં દાવો કર્યો છે કે ચીની સૈનિકોએ કબજા દ્વારા ધીમે ધીમે તેમની હાજરી વધારી છે. છેલ્લા 10થી 15 વર્ષોમાં, તેઓએ ટાક્સિંગ સર્કલમાં સરહદ પરના વિસ્તારો પર કબજો કર્યો છે. ચીની સેનાએ રસ્તાઓ, પુલો અને લશ્કરી છાવણીઓ પણ બનાવી છે. આ સુવિધાઓ એવા વિસ્તારો પર બનાવવામાં આવી છે, જેનો ઉપયોગ સ્થાનિક રહેવાસીઓ વર્ષોથી શિકાર, પશુધન ચરાવવા અને વન પેદાશો એકત્રિત કરવા માટે કરે છે.
'ચીની PLA ધીમે ધીમે કબજો વધાર્યો'
તેના મેમોરેન્ડમમાં, NWSએ દાવો કર્યો હતો કે ચીની સેનાએ 2020થી ઓયિંગ ચુજાર્તા વિસ્તારમાં પાનિયાર, માર્પન (માર્નાફે), પોટ્રાંગ તળાવ અને ટિંડિંગટાંગ (ટીજી) પર કબજો કર્યો છે. સંગઠને એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ટાક્સિંગ મુખ્યાલયની નજીક સ્થિત આ સ્થળોમાંથી કેટલાક સ્થાનિક સમુદાયો માટે સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક મહત્વ ધરાવે છે.
સંગઠને કેન્દ્ર અને અરુણાચલ પ્રદેશ સરકારોને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવા અને સરહદી વિસ્તારોમાં ચીની પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરવા અપીલ કરી. સરહદ સુરક્ષા પ્રત્યે ભારતીય સેનાની પ્રતિબદ્ધતામાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતી વખતે, મેમોરેન્ડમમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેના પ્રદેશનું રક્ષણ કરવા માટે મજબૂત કાર્યવાહીની જરૂર છે.
આરોપો પાયાવિહોણા અને ખોટા છે: ભારતીય સેના
NWS એ તેના પત્રમાં ચીની સેનાની ગતિવિધિઓના ઘણા ફોટોગ્રાફ્સ પણ જોડ્યા છે. તેણે જિલ્લા વહીવટીતંત્રને યોગ્ય અધિકારીઓ સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવવા વિનંતી પણ કરી છે.
સોમવારે, ભારતીય સેનાએ સંગઠનના દાવાઓને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા હતા. સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે કેટલાક મીડિયા અહેવાલો જોયા છે જેમાં ચીની પીએલએ દ્વારા તાજેતરના ઘૂસણખોરી અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં ટેન્ટ લગાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ અહેવાલો ખોટા અને કોઈ પાયાવિહોણા છે. સેનાએ મેમોરેન્ડમમાં કરાયેલા આરોપોનો ચોક્કસ જવાબ આપ્યો નથી.
શું સંબંધો ખરેખર શાંતિના માર્ગ પર છે?
ચીની સેના દ્વારા અરુણાચલ પ્રદેશમાં નવા વિસ્તારો પર કબજો કરવાના આ આરોપો એવા સમયે સામે આવ્યા છે, જ્યારે પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. તાજેતરમાં, ભારત-ચીન સરહદ બાબતો (WMCC) પર સલાહ અને સંકલન માટે કાર્યકારી પદ્ધતિની 35મી બેઠક બેઇજિંગમાં પૂર્ણ થઈ.
બેઠક બાદ, વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ચર્ચાઓ રચનાત્મક અને ભવિષ્યલક્ષી હતી. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, બંને પક્ષોએ ભારત-ચીન સરહદ પરની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી અને શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિ જાળવવામાં થયેલી પ્રગતિ પર સંતોષ વ્યક્ત કર્યો, જેનાથી દ્વિપક્ષીય સંબંધો ધીમે ધીમે સામાન્ય થવામાં મદદ મળી છે. બેઠકમાં, ભારતે ટ્રાન્સ-બોર્ડર નદીઓ પર એક્સપર્ટ- લેવલે મિકેનિઝમની વહેલી બેઠકની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો છે.