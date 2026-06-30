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શું ચીને અરુણાચલ પ્રદેશમાં 5 નવી જગ્યાઓ પર કર્યો કબજો? આરોપ પર ભારતીય સેનાએ આપ્યું મોટું નિવેદન

Indian Army First Statement: શું ચીને અરુણાચલ પ્રદેશમાં પાંચ નવા સ્થળો પર કબજો કરી લીધો છે? રાજ્યના એક સ્થાનિક સંગઠને આ આરોપ લગાવતા જિલ્લા વહીવટીતંત્રને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું છે. ભારતીય સેનાએ આ આરોપોને પાયાવિહોણા અને ખોટા ગણાવ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 30, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:27 AM IST
શું ચીને અરુણાચલ પ્રદેશમાં 5 નવી જગ્યાઓ પર કર્યો કબજો? આરોપ પર ભારતીય સેનાએ આપ્યું મોટું નિવેદન
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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