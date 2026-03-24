હોર્મુઝ પાર કરવા માટે ભારતીય જહાજને ચૂકવવી પડી હતી ચીની કરન્સી? ભારત સરકારે આપ્યો જવાબ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaહોર્મુઝ પાર કરવા માટે ભારતીય જહાજને ચૂકવવી પડી હતી ચીની કરન્સી? ભારત સરકારે આપ્યો જવાબ

Chinese currency Pay: તાજેતરમાં, સોશિયલ મીડિયા પર એક દાવો વાયરલ થયો હતો કે એક ભારતીય ટેન્કરને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરવા માટે ટ્રાન્ઝિટ ફી ચૂકવવી પડી હતી, અને તે પણ ચીની ચલણ, યુઆનમાં. ભારત સરકારે આ દાવાઓ પર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:36 PM IST
Trending Photos

Chinese Currency Pay: સોશિયલ મીડિયા પર હાલમાં એક મેસેજ વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભારતીય જહાજને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પાર કરવા માટે ટ્રાન્ઝિટ ફી ચૂકવવી પડી હતી. આ ફી ચીની ચલણ, યુઆનમાં ચૂકવવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ ઈરાને ભારતીય ટેન્કરને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરવાની મંજૂરી આપી હતી. જોકે, ભારત સરકારે આ દાવાને સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણો ગણાવ્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સોમવારે, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ આ દાવાને ફગાવી દીધો હતો, અને કહ્યું હતું કે તે પાયાવિહોણો છે. વિદેશ મંત્રાલયના ફેક્ટ-ચેકિંગ હેન્ડલે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કર્યું હતું, જેમાં લખ્યું હતું કે, ફેક ન્યૂઝ એલર્ટ! કૃપા કરીને આવા ખોટા અને પાયાવિહોણા સમાચાર અને સોશિયલ મીડિયા પરની પોસ્ટ્સથી સાવધાન રહો!

વિદેશ મંત્રાલયે આપ્યો આવો જવાબ

વાયરલ પોસ્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ભારતીય ટેન્કરે ઈરાનને યુઆનમાં ચુકવણી કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કર્યું હતું. પોસ્ટ્સમાં આને દેશનું અપમાન ગણાવ્યું હતું.

વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આવા ખોટા દાવાઓ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ બદનક્ષીભર્યા અભિયાનનો ભાગ છે. શનિવારે અગાઉ, સરકારે એ સમાચારને પણ ખોટા ગણાવ્યા હતા કે અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરવા માટે ભારત પાસેથી લશ્કરી મદદ માંગી રહ્યું છે.

ઈરાન સામે અમેરિકા-ઈઝરાયલ યુદ્ધના જવાબમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ

ઈરાન સામે અમેરિકા-ઈઝરાયલ યુદ્ધ 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ શરૂ થયું હતું. જવાબમાં, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરી દીધો, જે વૈશ્વિક તેલ પુરવઠા માટે એક મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ છે. આ સ્ટ્રેટ પર્સિયન ગલ્ફ અને ઓમાનના અખાત વચ્ચે સ્થિત છે, જેના દ્વારા મધ્ય પૂર્વી દેશો તેમના તેલ અને ગેસનો પુરવઠો પૂરો પાડે છે.

 

Please stay alert against such false and baseless claims and posts on social media! pic.twitter.com/GugIoBhihE

— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 23, 2026

વૈશ્વિક તેલ અને ગેસનો લગભગ 20 ટકા આ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે. ઈરાને તેને લગભગ બંધ કરી દીધું છે, જેના કારણે તેલ અને ગેસના ભાવમાં મોટો વધારો થયો છે..

ગેસ ટેન્કરોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી

જો કે, રાજદ્વારી પ્રયાસોને કારણે, કેટલાક ભારતીય તેલ અને ગેસ ટેન્કરોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે. ઈરાને એમ પણ કહ્યું છે કે આ માર્ગ મિત્ર દેશો માટે ખુલ્લો છે.

આ દરમિયાન, અહેવાલો સતત આવી રહ્યા છે કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પાસેથી ટ્રાન્ઝિટ ફી વસૂલ કરી રહ્યું છે. જો કે, ઈરાની અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે ઈરાન દ્વારા આવી કોઈ નીતિ સત્તાવાર રીતે લાગુ કરવામાં આવી નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Indian shipChinese currency Paycross HormuzIran State of HormuzIndian government replyGujarati Newsindia news

Trending news