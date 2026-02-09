Prev
ટ્રેડ ડીલથી દોસ્તીમાં તિરાડ પડી? ભારત રશિયા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી નહીં કરે? સરકારે આપ્યો જવાબ

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જ્યારથી ટ્રેડ ડીલ થઈ છે ત્યારથી રશિયન ઓઈલની ખરીદીનો મુદ્દો ફરી ચગ્યો છે. કારણ કે અમેરિકાએ ભારત રશિયન ઓઈલ નહીં ખરીદે તેના પગલે દંડાત્મક ટેરિફ હટાવ્યો એવું કહ્યું પરંતુ ભારતે કોઈ જવાબ નહતો આપ્યો. પરંતુ હવે ભારત સરકારે જવાબ આપ્યો છે. જાણો શું કહ્યું?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 09, 2026, 08:48 AM IST

ગત સપ્તાહે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જે ટ્રેડ ડીલની વિગતો સામે આવી  તેમાં રશિયન ઓઈલની ખરીદી મુદ્દે ભારત સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિભાવ જોવા મળ્યો નહતો. અમેરિકાએ કુલ જે 50 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો તે ઘટાડીને 18 ટકા કર્યો જેમાં રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર લાગેલો દંડાત્મક ટેરિફ 25 ટકા સંપૂર્ણપણે હટાવ્યો જો કે તે માટે અમેરિકાનું એવું કહેવું હતું કે ભારત હવે રશિયન ઓઈલની ખરીદી નહીં કરે તેના પગલે આ ટેરિફ હટાવ્યો. જો કે ભારત સરકારે આ અંગે કશું જ  કહ્યું નહતું પરંતુ વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે આડકતરી રીતે આ મુદ્દે જવાબ આપ્યો છે. 

શું કહ્યું કેન્દ્રીય મંત્રીએ
કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જે ટ્રેડ ડીલ થઈ તેના પર ખુલીને વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકા પાસેથી ઓઈલની ખરીદી કરવી એ ભારતના રણનીતિક હિતમાં છે. આ સાથે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઓઈલની ખરીદી અંગેના નિર્ણયો ઘરેલુ ખરીદાર તરફથી થતા હોય છે. જો કે તેમણે રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો નહીં. 

સમાચાર એજન્સી એએનઆઈ સાથે વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું કે અમેરિકા પાસેથી ક્રૂડ ઓઈલ, એલએનજી કે એલપીજીની ખરીદી કરવી એ ભારતના રણનીતિક હિતમાં છે. કારણ કે ભારત સોર્સિસમાં વિવિધતા લાવી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે પરંતુ નિર્ણયો તો ખરીદનારાઓ તરફથી જાતે જ લેવાતા હોય છે. કોણ કોની પાસેથી ઓઈલની ખરીદી કરશે એ ટ્રેડ ડીલ નક્કી નથી કરતું. સંધિ મુખ્યત્વ બે દેશો વચ્ચે વેપારને ગતિ આપે છે. 

પિયુષ ગોયલે વધુમાં કહ્યું કે વેપાર સંધિ એ વેપારનો રસ્તો સરળ બને અને આપણને ખાસ પહોંચ મળે એ નક્કી કરે છે. એફટીએનો અર્થ એ જ હોય છે કે આપણા હરિફોની સરખામણીમાં વિશેષ પહોંચ મેળવવી. આથી આજે જ્યારે આપણા પર સરખામણીએ અન્ય કરતા ઓછો 18 ટકા જેટલો ટેરિફ છે તો આપણને અન્ય વિકાસશીલ દેશો પર લીડ મળે છે જે  સામાન્ય રીતે આપણા હરિફો હોય છે. જેના કારણે મુક્ત વેપાર સંધિ ખુબ આકર્ષક બને છે. 

રશિયન ઓઈલ અને વેપાર સંધિ પર શું બોલ્યા
તેમને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે જ્યારે આ ડીલની અસર રશિયન ઓઈલ પ્રત્યેના ભારતના વલણ પર પડી છે તો તેમણે કહ્યું કે આ કામ તેઓ જોતા નથી. વિદેશ મંત્રાલય યોગ્ય જવાબ આપી શકે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે અનેક મંત્રાલયો અનેક મુદ્દાઓ પર વાત કરતા હોય છે. ટ્રેડ ડીલ સંલગ્ન વાતો તેમના દાયરામાં આવે છે. એ જ રીતે જિયોપોલિટિકલ મામલાઓ પર વિદેશ મંત્રાલય ધ્યાન આપે છે. 

ટ્રમ્પનો દાવો- ભારત નહીં ખરીદે રશિયન ઓઈલ
ટ્રેડ ડીલની વિગતો જાહેર કરતી વખતે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ભારત રશિયન ઓઈલની ખરીદી હવે કરશે નહીં. ત્યારે એવું જોવા મળ્યું હતું કે શું ભારત રશિયા કે જે એક ટ્રસ્ટેડ પાર્ટનર છે તેની પાસેથી ઓઈલ ખરીદવાનું બંધ કરી દેશે? જો કે ભારત સરકાર તરફથી આ અંગે કોઈ જ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી કે ઓઈલ ખરીદશે કે નહીં. આ ઉપરાંત ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું હતું કે ભારત અમેરિકા પાસેથી 500 અબજ ડોલરનો સામાન ખરીદશે જેના પર પિયુષ ગોયલે શું કહ્યું એ પણ જાણો. 

પીટીઆઈ સાથે વાતચીતમાં પિયુષ ગોયલે કહ્યું કે ભારતને આગામી પાંચ વર્ષમાં અમેરિકા પાસેથી 500 અબજ ડોલરનો સામાન ખરીદવામાં કોઈ મુશ્કેલી ન નડે. તેમણે કહ્યું કે આ સંખ્યા તેમના દેશ માટે બહુ નાની છે જે 30 લાખ કરોડ ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું કે મારું માનવું છે કે ઓઈલ, એલએનજી, એલપીજી, અને ક્રૂડ ઓઈલ ઉપરાંત આપણને ફક્ત એવિએશન સેક્ટર માટે જ ઓછામાં ઓછા 100 અબજ ડોલરથી વધુની જરૂર છે. 

