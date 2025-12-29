જમીન પર બેઠેલા નરેન્દ્ર મોદીને તો બધાએ જોયા, પરંતુ Photo માં આ સૂનમૂન બેઠેલા નેતાને ઓળખ્યા?
Gujarat Politics: કોંગ્રેસના નેતા દિગ્વિજય સિંહે એક એવી તસવીર શેર કરી જેણે રાજકીય ભૂકંપ સર્જી નાખ્યો. કારણ કે આ તસવીર આરએસએસના વખાણ કરતી તસવીર હતી. આ તસવીરમાં પીએમ મોદીને તો બધાએ જોયા પરંતુ એક વ્યક્તિ એવા પણ હતા જે હતાશ નજરે ચડતા હતા. તમે તેમને ઓળખ્યા?
Trending Photos
કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા દિગ્વિજય સિંહે 1995ની એક તસવીર શેર કરીને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સંગઠનાત્મક ક્ષમતાની ભરપૂર પ્રશંસા કરી. આ તસવીર વિશે ઘણું કહેવાઈ ચૂક્યું છે. કોંગ્રેસમાં તો જાણે હડકંપ મચી ગયો. બીજી બાજુ ભાજપના નેતાઓ પણ કટાક્ષ કરી મજા લઈ રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધી ઉપર પણ કટાક્ષ થઈ રહ્યા છે. એવા પણ સમાચાર છે કે રાહુલ ગાંધી દિગ્વિજય સિંહથી નારાજ પણ છે. આ બધી વાત બરાબર પરંતુ તમે તસવીર બરાબર જોઈ ખરા? હવે આ તસવીરના એક અન્ય પહેલું વિશે પણ વાત કરીએ. તસવીરમાં તમને કોઈ દુ:ખી નેતા જોવા મળ્યા?
શેની છે આ તસવીર
આ તસવીર વિશે જો વાત કરીએ તો તે ગુજરાતમાં કેશુભાઈ પટેલના શપથ સમારોહની ઐતિહાસિક તસવીર છે. જો કે ત્યારબાદ તો રાજકારણમાં ધરખમ ફેરફાર આવ્યા હતા. હાલના પીએમ નરેન્દ્ર મોદી લાલકૃષ્ણ અડવાણીની બરાબર સામે જમીન પર બેઠેલા જોવા મળે છે. આજુબાજુમાં ભાજપના અનેક મોટા નેતાઓ જોવા મળે છે. પરંતુ આ તસવીરમાં બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે એક દિગ્ગજ નેતા જેમનું મોઢું જાણે પડી ગયું હોય તેવા જણાય છે. કારણ કે તેમની રાજકીય ઈનિંગનો આ એક પ્રકારે અંત હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે તે સમયે નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત ભાજપમાં સંગઠન મહામંત્રી હતા. સંઘમાંથી આવેલા મોદી ત્યારે પોતાની લગભગ એક દાયકાની સક્રિય રાજનીતિમાં ભાજપને નવી ઓળખ અપાવવામાં સફળ થઈ રહ્યા હતા. અડવાણીની રથયાત્રાથી હિન્દુત્વની લહેર પેદા થવાની સાથે સાથે મોદીની રણનીતિક અને સંગઠનાત્મક કુશળતા બધાને નજરે ચડી રહી હતી. સંઘની અનુશાસનવાળી સંસ્કૃતિ હેઠળ મોદી તે વખતે વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે જમીન પર બેઠા હતા. આટલા વર્ષો બાદ કોંગ્રેસ નેતા દિગ્વિજય સિંહને રહી રહીને તેના પર આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે.
અડવાણીની જમણી બાજુ બેઠેલા નેતા પર નજર ફેરવો
હવે એ નેતાની વાત કરીએ જે 14 માર્ચ 1995ના રોજ ગાંધીનગરની આ સભામાં ખુબ ઉદાસ હતા. તસવીર જોશો તો અડવાણીની જમણી બાજુ જે નેતા બેઠેલા છે તેમનું નામ છે છબીલદાસ મહેતા. તેમના વિશે જાણીએ તે પહેલા ગુજરાતના રાજકારણને થોડું સમજી લઈએ. તેના બરાબર એક વર્ષ પહેલા ફેબ્રુઆરી 1994માં એક દિવસ સવારે ગુજરાતના તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી ચિમનભાઈ પટેલને કાર્ડિયાક અરેસ્ટ આવ્યો અને બચાવી શકાયા નહીં. પહેલીવાર ગુજરાત મોડલની ચર્ચા તે સમયથી શરૂ થઈ હતી. ચિમનભાઈ જનતા દળ (ગુજરાત)ના ચૂંટણી ચિન્હ પર જીત્યા હતા. પહેલા તેમણે ભાજપની મદદથી ગઠબંધન સરકાર ચલાવી. ગઠબંધન તૂટ્યું તો કોંગ્રેસ સાથે દોસ્તી કરી ત્યારબાદ પોતાની પાર્ટીનો કોંગ્રેસમાં વિલય કર્યો.
પછી પલટાઈ ગઈ ગેમ
વિલય તો થઈ ગયો પરંતુ ચિમનભાઈ પટેલના સમર્થકો કોંગ્રેસ સાથે ભળી શક્યા નહીં. ચિમનભાઈનું મોત થયું તો કોંગ્રેસ લીડરશીપે નવી રણનીતિ બનાવી. એવું કહેવાતું હતું કે ચિમનભાઈ પટેલના પત્નીને સીએમ બનાવવામાં આવશે. તેઓ તે સમયે કોંગ્રેસના કોટામાંથી રાજ્યસભા સાંસદ હતા. જો કે એક અન્ય ઉમેદવાર હતા અને તે હતા છબીલદાસ મહેતા જેઓ સરકારમાં નાણામંત્રી પદે હતા. તેમણે કાર્યવાહક મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. પરંતુ અંદરખાને તો ચીમનભાઈના પત્ની ઉર્મિલાબેન પટેલ vs છબીલદાસ મહેતા વચ્ચે હોડ જામી હતી. એક કિસ્સો પણ ખુબ મશહૂર છે કે તત્કાલિન પીએમ નરસિંહારાવના વિશ્વાસુ જ્યોતિષી ચંદ્રાસ્વામીની મદદતી છબીલદાસ ત્યારે ગુજરાતના સીએમ બન્યા બીજી બાજુ ઉર્મિલાબેન પછી રાજ્યસભા પહોંચ્યા અને કેન્દ્રમાં રાજ્યમંત્રીની જવાબદારી પણ મળી.
છબીલદાસ મહેતાની રાજનીતિનું 'અવસાન'
છબીલદાસ મહેતા આઝાદીની લડાઈમાં પણ સામેલ હતા. અલગ ગુજરાત સ્ટેટ માટેની માંગણી સાથે જે આંદોલન થયું તેમાં પણ તેઓ સામેલ હતા. પ્રજા સોશિયાલિસ્ટ પાર્ટીમાંથી કોંગ્રેસમાં આવ્યા. વિધાયક બન્યા અને 1973માં મંત્રી પણ બની ગયા. કોંગ્રેસે ટિકિટ કાપી તો 1980માં તેઓ જનતા પાર્ટીમાં જતા રહ્યા. જનતા દળ (ગુજરાત)નો વિલય કોંગ્રેસમાં થયો તો પછી તેઓ પણ કોંગ્રેસી બની ગયા. હવે 1995માં કોંગ્રેસ હારી ગઈ તો છબીલદાસની રાજકીય પકડ પણ ઢીલી પડી. તેઓ ચૂંટણી પણ હાર્યા. હતાશ થઈને 2001માં શરદ પવારની પાર્ટીમાં જોડાઈ ગયા. 2002માં ફરી હાર્યા. 2008માં તેમનું નિધન થયું. આ રીતે જોઈએ તો આ તસવીર બાદ છબીલદાસ મહેતાની રાજનીતિનું જાણે એક પ્રકારે અવસાન થયું હતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે