ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaલવ જેહાદમાં ફસાઈ મોનાલિસા, મેનેજરે સોદો કરી નાખ્યો, ડાયરેક્ટરનો વિસ્ફોટક દાવો 

"લવ જેહાદમાં ફસાઈ મોનાલિસા, મેનેજરે સોદો કરી નાખ્યો", ડાયરેક્ટરનો વિસ્ફોટક દાવો 

Monalisa Marriage: કુંભમેળાથી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલી મોનાલિસાએ અચાનક જ મુસ્લિમ બોયફ્રેન્ડ સાથે કેરળના મંદિરમાં જઈને લગ્ન કરી લેતા પાછી ચર્ચામાં આવી ગઈ છે. મોનાલિસાને ફિલ્મમાં તક આપનારા ડાયરેક્ટરે આ મામલે અત્યંત ચોંકાવનારા દાવા  કર્યા છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 12, 2026, 10:19 AM IST

Viral Mahakumbh Girl Monalisa Marries: 2025ના પ્રયાગરાજ કુંભમેળામાં હાથમાં માળાઓ લઈને એક ભૂખરી અને રૂપકડી આંખોવાળી છોકરી અચાનક સોશિયલ મીડિયા સેન્સેશન બની ગઈ હતી. જેનું નામ મોનાલિસા છે. હવે આ મોનાલિસા ફરીથી એકવાર ચર્ચામાં છે. કારણ કે તેણે તેના મુસ્લિમ બોયફ્રેન્ડ ફરમાન ખાન સાથે અચાનક જ લગ્ન કરીને બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે. મોનાલિસાએ પોલીસ પ્રોટેક્શન લઈને કેરળમાં સિવિલ મેરેજ કર્યા અને પછી મંદિરમાં લગ્ન કર્યા. તેના આ પગલાથી તેનો પરિવાર આઘાતમાં સરી પડ્યો છે અને એટલું જ નહીં ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં લાવનારા અને તેમની જિંદગી બદલનારા ડાયરેક્ટર સનોજ મિશ્રા પણ આઘાત પામ્યા છે. 

ડાયરેક્ટરના ચોંકાવનારા દાવા
સનોજે એક ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં પોતાની દુભાયેલી લાગણીઓ વ્યક્ત કરી. તેમણે આ પોસ્ટમાં મોનાલિસાનો સોદો થયાનો આઘાતજનક દાવો પણ કર્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે અભિનેત્રી લવ જેહાદનો ભોગ બની છે. પરિવાર વિરુદ્ધ જઈને લગ્નનું પગલું તેણે પ્રેમમાં પડીને નહીં પરંતુ પ્રભાવમાં લીધેલું છે. આ બધુ એક ષડયંત્ર છે. 

પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું છે કે આ બળવો નહીં પરંતુ લવ જેહાદ છે અને મારા જીવનનો સૌથી ખરાબ દિવસ. મોનાલિસા આજે ફરી ચર્ચામાં છે અને હું માનસિક આઘાતમાં છું. કારણ કે એક ગરીબ જંગલોમાં રહેતી છોકરી જે મહાકુંભમાં વાયરલ થયા બાદ ભાગીને પોતાના ડેરા મહેશ્વર જતી રહી હતી. મને તેની ગંગા જેવી પવિત્રતા સારી લાગી અને તેનું પ્રકૃતિ જેવું રૂપ, મે તેને તાલિમ આપીને ફિલ્મમાં અભિનેત્રી બનાવવાની જાહેરાત કરી. દેશ દુનિયાએ સ્વાગત કર્યું. પરંતુ આ વાત અમારા વિરોધીઓમાં સામેલ વસીમ રિઝવી અને તેનું મૂત્રપાન કરી મીડિયામાં આવનારા જિજ્ઞાસુઓને ગમી નથી અને મને ખોટા આરોપમાં જેલમાં મોકલી દીધો. ઉદ્દેશ્ય એ જ હતો કે માનવીય યોગી આદિત્યનાથજીના મહાઆયોજન મહાકુંભને નિષ્ફળ કરવો. 

સનોજની નજરમાં ઉતરી ગઈ મોનાલિસા
સનોજે વધુમાં કહ્યું કે, તેની પાસે એક જ વિકલ્પ હતો-મોનાલિસા જેને તેઓ માતા ગંગાનો અવતાર ગણતા હતા. મોનાલિસાની જિંદગી એટલી સરળ નથી જેવી તમે બધા જુઓ છો,  તેની માતા, મોટા મા, નાની મા, પપ્પા, મોટા પપ્પા, નાના પપ્પા બધા દેખાડાના અને તેના માટે એક મજબૂરી હતા. તેનું જીવન તેની અસલી માતા પર ટક્યું હતું. તેના બાપે ભાગીને બીજા લગ્ન કર્યા હતા. કારણ કે વઝણારાઓના કાયદા અને અનુશાસન અલગ હોય છે. તો મોનાલિસાને તેની નવી માતા જે બતાવવામાં આવી તેને સ્વીકારવી પડી. પરંતુ તેજ્યારે મોટી સિલિબ્રટી બની ગઈ અને જ્યારે ક્યાંક તેની અસલી માતા ભીખારીઓની જેમ માળા વેચતા દેખાતી તો તે રડી પડતી હતી. 

અનેકવાર તેણે મારી આગળ તેનું દુખ વર્ણવ્યું હતું અને બળવો કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી કે ક્યારેક તક મળશે તો તે બધાને લાત મારીને તેની માતા પાસે જતી રહેશે. મેં તેને હંમેશા સમજાવ્યું પરંતુ અનેક વ્યક્તિગત મામલાઓમાં હસ્તક્ષેપ યોગ્ય નહતો. કારણ કે ઈસ્લામિક તાકાતોએ મને બળાત્કારી બનાવવામાં કોઈ કસર છોડી નહતી. 

મોનાલિસાનો સોદો થયો?
સનોજે  આગળ દાવો કરતા કહ્યું કે મોનાલિસાએ આજે જે પગલું ભર્યું તેને બળવો લાગતો હશે પરંતુ અસલમાં તે લવ જેહાદ છે જેનો તે ભોગ બની છે. જેમાં તે તોતડો શિક્ષક પણ સામેલ છે જે મારા દ્વારા અપાયેલા પગાર બાદ મોનાલિસાનો મેનેજર અને દલાલ બની ચૂક્યો હતો. આજે તે બેરોજગાર થઈ ગયો. તેને મે મોનાલિસાને શિક્ષિત કરવા માટે પસંદ કર્યો હતો. પરંતુ બાદમાં તે દલાલ બનીને તેની દક્ષિણ ભારતમાં ડીલ કરવામાં લાગ્યો હતો અને વણઝારા સમુદાયથી મારું અંતર બનાવી દીધુ જેના પરિણામ આજે સામે છે. તેણે વણઝારા અને મોનાલિસાને જો ક્યાંક કોઈ વાત સામે આવે કે અહીં સુધી લાવવામાં તમને કોણે મદદ કરી તેના વિશે પણ સમજાવ્યા હતા. 

સનોજના દાવાઓમાં કેટલી સચ્ચાઈ છે તે તો તે જ જણાવી શકે પરંતુ મોનાલિસાની બળવાથી તેમને ખુબ દુખ પહોંચ્યું હોય તેવું લાગે છે. પરિવારની જેમ તેઓ પણ આ સંબંધની વિરુદ્ધમાં હતા. સનોજ એ જ ડાયરેક્ટર છે જેમણે મોનાલિસાને ધ ડાયરી ઓફ મણિપુરથી બ્રેક આપ્યો હતો. લાઈફસ્ટાઈલ, ભણતર ગણતર અને એક્ટિંગના મામલે તેમણે તેને સંપૂર્ણ રીતે ટ્રેન કરી હતી. 
 

