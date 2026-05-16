/મોદી કેબિનેટમાં મોટા ફેરબદલની ચર્ચા, ​​આ રાજ્યોના નેતાઓને મળી શકે છે સ્થાન

Modi Cabinet Reshuffle: 9 જૂન, 2024ના રોજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સતત ત્રીજા કાર્યકાળ માટે શપથ લીધા ત્યારથી, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળમાં કોઈ વિસ્તરણ કે ફેરબદલ થયા નથી, તેથી આ વખતે મોટા ફેરફારો થવાની આશંકા છે.
Modi Cabinet Reshuffle: પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં શાનદાર જીત બાદ, ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને કેન્દ્ર સરકારમાં મોટા ફેરબદલ અંગે અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નવા નિયુક્ત ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન દ્વારા તેમની નવી ટીમની જાહેરાત કર્યા પછી સરકારમાં પણ મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે.
કેન્દ્રમાં પોતાના દમ પર બહુમતી ન મળતા, ભાજપે સાથી પક્ષો, ખાસ કરીને જનતા દળ (યુનાઇટેડ) અને તેલુગુ દેશમ પાર્ટી (TDP)ના સમર્થનથી સરકાર બનાવી. જો કે, સૂત્રો કહે છે કે ભાજપે હજુ સુધી વધારાના મંત્રી પદોની શક્યતા અંગે તેના રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) સાથી પક્ષો સાથે કોઈ ઔપચારિક ચર્ચા શરૂ કરી નથી.
21 મેની બેઠકે હલચલ મચાવી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં 21 મે, 2026ના રોજ યોજાનારી મંત્રી પરિષદની બેઠકે આ અટકળોને વધુ વેગ આપ્યો છે. જો કે, એક સરકારી અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે, મંત્રી પરિષદ નિયમિતપણે મળે છે. હાલમાં, દેશ મધ્ય પૂર્વ કટોકટી દ્વારા ઉભા થયેલા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યો છે, તેથી આવી બેઠક અસામાન્ય નથી.
2029ની લોકસભા ચૂંટણીની તૈયારી
ભાજપના નેતાઓના મતે, આગામી ચૂંટણી રણનીતિ માટે આ સંગઠનાત્મક પરિવર્તન મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. પાર્ટી 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી, રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી અને 2029ની લોકસભા ચૂંટણી માટે પાયો નાખી રહી છે.
વરિષ્ઠ નેતાઓને સોંપવામાં આવી શકે છે જવાબદારી
શક્ય છે કે કેટલાક વરિષ્ઠ નેતાઓ, જે હાલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી છે અથવા રાજ્ય પ્રમુખ જેવા મુખ્ય હોદ્દા સંભાળી ચૂક્યા છે, તેમને સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માટે રાષ્ટ્રીય ટીમમાં લાવવામાં આવે. આવતા વર્ષે ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબ જેવા રાજ્યોમાં ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે, જેના માટે મજબૂત નેતૃત્વ અને ચોક્કસ આયોજનની જરૂર છે.
યુવાનો અને મહિલાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે
ભાજપ 2027માં ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, ગોવા, મણિપુર, પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ગુજરાતમાં ચૂંટણી લડશે. આમાંથી પાંચ રાજ્યોમાં ભાજપ પહેલેથી જ સત્તામાં છે. પંજાબમાં, શિરોમણી અકાલી દળ (એસએડી) સાથે જોડાણ તૂટી ગયા પછી, પાર્ટી શાસક આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સામે સીધી લડાઈની તૈયારી કરી રહી છે.
એક વરિષ્ઠ નેતાએ કહ્યું કે, કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ અને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પાંચ રાજ્યોના ચહેરાઓ શામેલ હોઈ શકે છે, જ્યાં ચૂંટણીઓ હમણાં જ પૂર્ણ થઈ છે, તેમજ આગામી ચૂંટણી રાજ્યોના પ્રતિનિધિત્વનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે. જેમ જેમ પાર્ટી આગામી દાયકા માટે યોજના બનાવી રહી છે, તેમ યુવા નેતાઓ, મહિલાઓ અને કેટલાક વ્યાવસાયિકોને પણ શામેલ કરવામાં આવશે
સંતુલનના પડકારનો સામનો કરી રહ્યા છે નિતીન નવીન
આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ભાજપના સૌથી યુવા પ્રમુખ બનેલા 45 વર્ષીય નીતિન નવીન તેમની નવી ટીમમાં અનુભવી અનુભવીઓ અને યુવાન ચહેરાઓ વચ્ચે સંપૂર્ણ સંતુલન બનાવશે તેવી અપેક્ષા છે. સંગઠનમાં પાછા ફરતા મંત્રીઓના પ્રશ્ન અંગે, અન્ય એક નેતાએ કહ્યું કે જે મંત્રીઓ ચોક્કસ વય મર્યાદા પાર કરી ચૂક્યા છે અથવા જેમની રાજ્યસભાની મુદત પૂરી થઈ રહી છે તેમને પક્ષની ભૂમિકા સોંપી શકાય છે. જો કે, મંત્રીપદની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન સંપૂર્ણપણે વડા પ્રધાનનો વિશેષાધિકાર છે, તેથી અંતિમ નિર્ણય તેમના પર રહે છે.