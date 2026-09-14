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દિશા સાલિયાન કેસ ફરી ચર્ચામાં, CBIની FIRમાં આદિત્ય-ઉદ્ધવ ઠાકરેના પણ નામ, જાણો ધરપકડના કાનૂની નિયમ

Disha Salian Case: 8 જૂન 2020ના રોજ મુંબઈના મલાડ વિસ્તારમાં એક રહેણાંક ઈમારતના 14માં માળેથી પડીને દિશા સાલિયાનનું મોત થયું હતું. ત્યારબાદ અભિનેતા સુશાંતસિંહ રાજપૂત પણ થોડા દિવસોમાં બાન્દ્રા સ્થિત ફ્લેટમાં મૃત મળી આવ્યા હતા. તે સમયે મુંબઈ પોલીસે આ કેસમાં આકસ્મિક મોતનો રિપોર્ટ (ADR) દાખલ કર્યો હતો. હવે આટલા સમય બાદ દિશા સાલિયાનનો કેસ ફરી ચર્ચામાં છે. કારણ કે સીબીઆઈએ એફઆઈઆર દાખલ કરી છે અને તેમાં ઘણા મોટા માથાના નામ સામેલ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 14, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:17 PM IST
દિશા સાલિયાન કેસ ફરી ચર્ચામાં, CBIની FIRમાં આદિત્ય-ઉદ્ધવ ઠાકરેના પણ નામ, જાણો ધરપકડના કાનૂની નિયમ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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