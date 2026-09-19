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Disha Salian Case: દિશા સાલિયાનના પિતાનો દાવો, આદિત્ય ઠાકરે એ ગુનો કર્યાના પુરાવા છે, 500 કરોડની માનહાનિ નોટિસ ફટકારી

Disha Salian Case: દિશા સાલિયાનના કેસ મામલે મોટો ખુલાસો દિશાના પિતા સતીશ સાલિયાને કર્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે આદિત્ય ઠાકરે વિરુદ્ધ તેની પાસે પુરાવા છે. શું છે આ પુરાવાની વાત ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 19, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:55 AM IST
Disha Salian Case: દિશા સાલિયાનના પિતાનો દાવો, આદિત્ય ઠાકરે એ ગુનો કર્યાના પુરાવા છે, 500 કરોડની માનહાનિ નોટિસ ફટકારી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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દિશા સાલિયાનના પિતાનો દાવો, આદિત્ય ઠાકરે વિરુદ્ધ પુરાવા છે, 500 કરોડની નોટિસ ફટકારી
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