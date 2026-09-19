/Disha Salian Case: દિશા સાલિયાનના પિતાનો દાવો, આદિત્ય ઠાકરે એ ગુનો કર્યાના પુરાવા છે, 500 કરોડની માનહાનિ નોટિસ ફટકારી

Disha Salian Case: સુશાંતસિંહ રાજપૂતની પૂર્વ મેનેજર દિશાના મોતનો મામલો ફરી એક વખત ચર્ચામાં છે. દિશા સાનિયાલ મામલે તપાસ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવી છે. અને હવે દિશાના પિતા એ શિવસેનાના નેતા આદિત્ય ઠાકરે માટે એવું કહ્યું છે કે આદિત્ય એ ગુનો કર્યો છે અને તેની પાસે પુરાવા પણ છે. એટલું જ નહીં સતીશ સાનિયાલે આદિત્ય ઠાકરે અને મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહ મંત્રી અનિલ દેશમુખને 500 કરોડ રૂપિયાની માનહાનિની નોટિસ પણ ફટકારી છે.
આદિત્ય ઠાકરે મામલે દિશાના પિતા સતીશ સાનિયાલે એવું કહ્યું છે કે, છેલ્લા 4 વર્ષથી તે આદિત્ય ઠાકરે નું નામ લઇ રહ્યા છે પરંતુ કોઈ કાંઈ કરતું ન હતું પરંતુ જ્યારથી એફઆઇઆર થઈ છે ત્યારથી તેઓ સમગ્ર મામલાને રાજનીતિ પ્રેરિત ગણાવી રહ્યા છે. સતીષ સાનિયાલે આગળ કહ્યું કે આદિત્ય ઠાકરે એ અપરાધ કર્યો છે, જેમ જેમ તપાસ આગળ વધશે તેમ પુરાવા પણ સામે આવી જશે. સતીશ સાનિયાલે એવું કહ્યું છે કે હવે તેને કોઈ ટેન્શન નથી. આ મામલે પોલીસ અને સીબીઆઈ પુરાવાના આધારે કામ કરશે.
તેના પિતાએ એવું પણ કહ્યું કે આ મામલે કોણ કોણ સામેલ છે તે બધા જાણે છે, વાનખેડેનું નિવેદન છે અને મોબાઈલ ટાવર લોકેશન ના ડેટા પણ સામે આવ્યા છે. આ ઉપરાંત તેમની પાસે અન્ય પુરાવામાં ફોટો અને વિડિયો પણ છે. જે સમય આવશે ત્યારે સામે આવી જશે.
આદિત્ય ઠાકરેનું નિવેદન
દિશા સાનિયાલના મોત મામલે આદિત્ય ઠાકરેનું નામ પ્રકાશમાં આવ્યા પછી આ વિવાદ મામલે આદિત્ય ઠાકરે એ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે દિશાએ મળ્યો પણ નથી અને તેને ઓળખતો પણ નથી. આદિત્ય ઠાકરે એવું કહ્યું કે તે રાજકારણમાં છે અને અંગત કારણોસર આ મામલે તેનું નામ જોડવામાં આવી રહ્યું છે. કોઈપણ પ્રકારના પુરાવા વિના તેના વિરુદ્ધ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેણે તપાસ એજન્સીઓ પર રાજનૈતિક હસ્તક્ષેપનો આરોપ પણ લગાવ્યો.
500 કરોડની માનહાનિ નોટિસ
દિશા સાનિયાલ કેસની તપાસ રાજનીતિ પ્રેરિત હોવાની વાત કરવા પર આદિત્ય ઠાકરે અને અનિલ દેશમુખ પર સતીશ સાનિયાલના પિતાએ 500 કરોડ રૂપિયાની માનહાનિ નોટિસ પણ ફટકારી છે. નોટિસમાં સતીશ સાનિયાલે આદિત્ય ઠાકરે અને અનિલ દેશમુખને પોતાનું નિવેદન પરત લેવા, જાહેરમાં માફી માંગવા અને 500 કરોડના વળતરની માંગ કરી છે આ માટે તેમને 7 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.
શું છે દિશા સાનિયાલનો મામલો ?
8 જૂન 2020 ના રોજ મુંબઈના મલાડ વિસ્તારની એક બિલ્ડીંગ પરથી 28 વર્ષની દિશાની નીચે પટકાઈ હતી અને તેનું મોત થયું હતું. તે સમયે દિશાની મોતને મુંબઈ પોલીસે આત્મહત્યા ગણાવી હતી. દિશાના શંકાસ્પદ મોતના 6 દિવસ પછી એટલે કે 14 જૂને એક્ટર સુશાંતસિંહ રાજપૂત પણ તેના ઘરમાં મૃત અવસ્થામાં મળી આવ્યો હતો. આ મામલે દિશાના પિતા સતીશ સાનિયાલે તપાસ ફરીથી શરૂ કરવા અને એફઆઇઆર નોંધવાની માંગ લઈને હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. આ અરજીનો સ્વીકાર કરી હાઇકોર્ટે 2 સપ્ટેમ્બરે સીબીઆઈ ને કેસ નોંધવા આદેશ કર્યો હતો. ત્યાર પછી 14 સપ્ટેમ્બરે સીબીઆઇએ એફઆઈઆર નોંધીને તપાસ ફરીથી શરૂ કરી છે.
એફઆઈઆર માં કોના કોના નામ ?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સીબીઆઇની એફઆઇઆર માં દેશના જાણીતા એક્ટર અને દિગ્ગજો ના નામ સામેલ છે. જેમાં આદિત્ય ઠાકરે, એક્ટર ડિનો મોરીયા, એક્ટર સુરજ પંચોલી, અભિનેત્રી રિયા ચક્રવર્તીના નામનો સમાવેશ પણ થાય છે. આ સિવાય તે સમયે તપાસમાં જોડાયેલા પોલીસ કર્મી અને મેડિકલ સ્ટાફની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવશે તેવું સૂત્રોનું કહેવું છે.