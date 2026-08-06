/નેતાઓ પર મારો ભરોસો તૂટી ગયો છે, સોનમ વાંગચુકે જણાવી અડધી રાતની કહાની

નીટ પેપર લીક વિરુદ્ધ એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકે ઉપવાસ આંદોલન કર્યું હતું. સોનમે 26 દિવસ બાદ પોતાનું અનશન તોડ્યું હતું. સોનમે 26 દિવસ બાદ ગુરૂગ્રામની એક હોસ્પિટલમાં પોતાનું અનશન તોડ્યું હતું. તેમણે અનશન તોડવાની કહાની જણાવી છે. સાથે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ પર વચન તોડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. સોનમે કહ્યુ કે સરકાર, વિપક્ષ અને છાત્રોની સાથે પોતાનું અનશન કરવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ મંત્રીઓના પ્રવાસે તેમનો પ્લાન ખરાબ કરી દીધો.
તેમણે વચન તોડ્યું
સોનમ વાંગચુકે એક ન્યૂઝ ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે 'તે સ્પષ્ટ રીતે નક્કી થયું હતું કે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જેપી નડ્ડા અને જિતેન્દ્ર સિંહની સાથે તેમની અડધી રાતની મુલાકાતની કોઈપણ તસવીર ત્યાં સુધી જારી નહીં કરવામાં આવે, જ્યાં સુધી વિપક્ષના નેતાઓ અને છાત્ર પ્રતિનિધિઓને પણ આ જાહેરાતમાં સામેલ ન કરવામાં આવે. મંત્રીઓએ પોતાના ફોટોગ્રાફર બોલાવી લીધા હતા. તેમણે મને વચન આપ્યું કે તેઓ તેને રિલીઝ કરશે નહીં. તેમણે વચન તોડી નાખ્યું.'
લદ્દાખમાં છે આ રિવાજ
લદ્દાખમાં રિવાજ છે કે પ્રદર્શનકારીઓની માંગ માન્યા બાદ સરકારી પ્રતિનિધિ વિરોધ-પ્રદર્શન દરમિયાન રાખવામાં આવેલા ઉપવાસને ખતમ કરવા માટે જ્યુસ કે સુપ આપે છે. પરંતુ તેમણે ભાર આપી કહ્યું કે આ ક્ષણને માત્ર સત્તાધારી પાર્ટી સાથે જોડાયેલા કાર્યક્રમ તરીકે ન દેખાડવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું- મેં તેમને કહ્યું કે હું ઈચ્છું છું કે તેમાં બીજી રાજકીય પાર્ટીઓના સભ્ય, તેમના નેતા અને વિદ્યાર્થીઓ સામેલ થાય. હું ઈચ્છું છું કે આ એક સંયુક્ત કાર્યક્રમ હોય.
રાખી હતી આ શરત
સોનમ વાંગચુકને મળવા માટે મંત્રી રાત્રે પહોંચ્યા હતા. તેમણે તે શરત રાખી કે હું મારૂ અનશન તોડું, પરંતુ તેના સમાચાર મારી શરતો પર જાહેર કરવામાં આવશે, જેમાં વિપક્ષના નેતાઓ અને જો સંભવ હોય તો છાત્ર નેતાઓની તસવીર પણ સાથે હોય, જેથી આ એક સંયુક્ત પ્રયાસ લાગે.
આઈબી ઓફિસર હતા સાક્ષી
સોનમ પ્રમાણે મંત્રી આ પ્રસ્તાવ પર સહમત થઈ ગયા અને બેઠકમાં હાજર આઈબીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓને આ સમજુતિના સાક્ષી બનાવ્યા. તેમણે કહ્યું 'મેં આઈબી અધિકારીઓને કહ્યું તમે આ સમજુતિના સાક્ષી છો. જ્યાં સુધી હું બધા પક્ષોની હાજરીમાં આ સમાચાર જાહેર ન કરુ ત્યાં સુધી કોઈપણ મીડિયાને તસવીર જારી કરશે નહીં. તેઓ સહમત થઈ ગયા અને તેમણે વચન આપ્યું. પરંતુ આ વચન મિનિટોમાં તૂટી ગયું.' સોનમે કહ્યું- હું બીજી પાર્ટીના નેતાઓની તસવીર લેવાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો હતો, પાંચ મિનિટની અંદર એક સીનિયર આઈપી ઓફિસર હાંફતા આવ્યા અને બોલ્યા- સર મને નથી ખબર, પરંતુ આ તસવીરો પહેલાથી ટીવી ચેનલો પર ચાલી રહી હતી.