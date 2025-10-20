Prev
Next

રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યા શહેરો, ભવ્ય આતશબાજી સાથે દેશભરમાં દિવાળીની ઉજવણી

Diwali 2025 : દેશભરમાં દિવાળી ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવી રહી છે. બજારો ધમધમી રહ્યા છે અને શહેરો રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યા છે. લોકોએ ફટાકડા ફોડીને અને દીવા પ્રગટાવીને તહેવારની ઉજવણી કરી. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:15 PM IST

Trending Photos

રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યા શહેરો, ભવ્ય આતશબાજી સાથે દેશભરમાં દિવાળીની ઉજવણી

Diwali 2025 : આજે એટલે કે 20 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ દેશભરમાં ખૂબ જ ઉત્સાહથી દિવાળી ઉજવવામાં આવી રહી છે. આ પ્રસંગે પ્રકાશના પર્વનો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. તહેવારનો આનંદ સર્વત્ર સ્પષ્ટ દેખાય છે. બજારો ધમધમી રહ્યા છે અને શહેરો રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યા છે તો ચારેબાજુથી ફટાકડાનો અવાજ આવી રહ્યો છે.

ઘરોને રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યા છે. લોકોએ દેશભરમાં ફટાકડા ફોડીને આનંદથી પ્રકાશના તહેવારની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. તો લોકો તેમના ઘરે દેવી લક્ષ્મીની પૂજા કરીને દિવાળીની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

દીવા પ્રગટાવી, ફટાકડા ફોડી દિવાળી ઉજવણી

અમદાવાદ, દિલ્હી, મુંબઈ જેવા મોટા શહેરોમાં ભવ્ય આતશબાજી સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દિવાળી નિમિત્તે મુંબઈના શિવાજી પાર્કને સુંદર રંગબેરંગી રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યો હતો. દેશભરના શહેરોમાં પણ આવા જ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા, જ્યાં ગણેશ અને લક્ષ્મી પૂજા, રંગબેરંગી રોશની અને ફટાકડાના અવાજે તહેવારને અનોખો બનાવ્યો.

 

દેશના જવાનોએ સરહદ પર ઉજવી દિવાળી

બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF)ના સૈનિકોએ ફુલબારીમાં દીવા પ્રગટાવીને અને ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ પરના મંદિરમાં પ્રાર્થના કરીને દિવાળીની ઉજવણી કરી. જવાનો સરહદની રક્ષાની સાથે ખુશીથી દિવાળી ઉજવી રહ્યા છે. દીવા પ્રગટાવ્યા, મીઠાઈઓ વહેંચી અને એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવીને દિવાળીના ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Diwali 2025Diwali celebrationsfestival of lightsIndian Festivals

Trending news