ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

દિવાળીને મળ્યો વૈશ્વિક દરજ્જો: UNESCOએ જાહેર કરી 'અમૂર્ત વિશ્વ ધરોહર', દિલ્હીમાં આજે ફરી દીપાવલી

 Deepavali UNESCO Intangible Heritage: ભારત માટે આ ખૂબ જ મોટા ખુશખબર સામે આવી રહ્યા છે. દેશના સૌથી મુખ્ય અને પ્રકાશના તહેવાર એટલે કે દિવાળીનો પ્રકાશ હવે આખી દુનિયામાં ફેલાઈ રહ્યો છે. UNESCO (યુનેસ્કો) એ દિવાળીને વિશ્વ ધરોહર ગણી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 10, 2025, 02:54 PM IST

દિવાળીને મળ્યો વૈશ્વિક દરજ્જો: UNESCOએ જાહેર કરી 'અમૂર્ત વિશ્વ ધરોહર', દિલ્હીમાં આજે ફરી દીપાવલી

 Deepavali UNESCO Intangible Heritage:  બુધવારે, યુનેસ્કોએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શૈક્ષણિક, વૈજ્ઞાનિક તથા સાંસ્કૃતિક સંગઠનની અમૂર્ત સાંસ્કૃતિક વારસા (Intangible Cultural Heritage) ની યાદી જાહેર કરી. આ યાદીમાં દિવાળીના તહેવારનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આના પર ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે દિવાળી ભારતની સભ્યતાનો આત્મા છે. આ પ્રસંગે દિલ્હીના મંત્રી કપિલ મિશ્રાએ જણાવ્યું કે 10 ડિસેમ્બરના રોજ દિલ્હી સરકાર અલગથી દિવાળીની ઉજવણી કરશે. તમામ સરકારી ઇમારતોને શણગારવામાં આવશે, દિલ્હી હાટમાં ખાસ કાર્યક્રમો યોજાશે અને લાલ કિલ્લા પર દીવા પ્રગટાવવામાં આવશે.

For us, Deepavali is very closely linked to our culture and ethos. It is the soul of our civilisation. It personifies illumination and righteousness. The addition of Deepavali to the UNESCO Intangible Heritage List will… https://t.co/JxKEDsv8fT

— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2025

ભારતીય ધરોહરોનો વધતો ગૌરવ
હાલમાં, ભારતની 15 ધરોહરો પહેલાથી જ અમૂર્ત વિશ્વ ધરોહરની સૂચિમાં સ્થાન મેળવી ચૂકી છે. આ સૂચિમાં સમાવિષ્ટ અન્ય ભારતીય ધરોહરોમાં દુર્ગા પૂજા, કુંભ મેળો, વૈદિક મંત્રોચ્ચાર, રામલીલા અને છઉ નૃત્યનો સમાવેશ કરાયો છે.

યુનેસ્કોની આ યાદી દુનિયાની એવી સાંસ્કૃતિક અને પરંપરાગત વસ્તુઓને સમાવે છે, જેને સ્પર્શી શકાતી નથી પરંતુ અનુભવી શકાય છે. તેને અમૂર્ત વિશ્વ ધરોહર પણ કહેવામાં આવે છે.

