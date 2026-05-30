/કર્ણાટકમાં આ દિવસે મુખ્યમંત્રી પદે શપથ લેશે ડીકે શિવકુમાર, સામે આવી તારીખ

કર્ણાટકમાં ડીકે શિવકુમાર નવા મુખ્યમંત્રી બની શકે છે. આજે ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં તેમના નામની ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવશે. કર્ણાટકમાં 3 જૂને શપથ સમારોહ યોજાશે.
બેંગલુરૂઃ કર્ણાટક કોંગ્રેસ સરકારે સત્તાની ખુરશીમાં ફેરફાર કરતા હવે રાજ્યની જવાબદારી વરિષ્ઠ નેતા ડીકે શિવકુમારને સોંપી દીધી છે. તેઓ રાજ્યના 25મા મુખ્યમંત્રી તરીકે 3 જૂને શપથ લેશે. આ પહેલા પાર્ટી હાઇકમાન્ડના નિર્દેશ બાદ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું.
ન્યૂઝ એજન્સી ANI ને કર્ણાટકના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ડીકે શિવકુમારે કહ્યુ કે શપથ ગ્રહણ સમારોહ 3 જૂને યોજાશે.
છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કર્ણાટકમાં સત્તાની ખુરશીને લઈને જબરદસ્ત ખેંચતાણ જોવા મળી રહી હતી. શનિવારે સાંજે શિવકુમાર ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે પસંદ કરવામાં આવશે. આ પહેલા શનિવારે સાંજે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય દળની બેઠક થશે. જેમાં ડીકે શિવકુમારના નામ પર ઔપચારિક મહોર લાગશે.
બેઠકમાં કોંગ્રેસ મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ, કર્ણાટક પ્રભાવી રણદીપ સિંહ સુરજેવાલા પણ સામેલ થશે. બેઠકમાં સીએલપી સૌથી પહેલા સિદ્ધારમૈયાની સેવાની પ્રશંસા કરશે. ત્યારબાદ ઔપચારિક રીતે ડીકે શિવકુમારને નવા નેતા પસંદ કરવામાં આવશે. સરકારી સૂત્રો પ્રમાણે શપથ સમારોહ લોકભવનના ગ્લાસ હાઉસમાં આયોજીત થશે. આશા છે કે સમારોહમાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા, મંત્રીમંડળના સહયોગી, પાર્ટી કાર્યકર્તા અને સમર્થકો સામેલ થશે.