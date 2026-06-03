/કર્ણાટકના નવા બોસ DK શિવકુમાર, મુખ્યમંત્રી પદે લીધા શપથ, જી પરમેશ્વર નાયબ મુખ્યમંત્રી

Shivakumar Swearing Ceremony: ડીકે શિવકુમાર કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી બની ગયા છે. રાજ્યપાર થાવરચંદ ગેહલોતે લોકભવનના ગ્લાસ હાઉસમાં ડીકે શિવકુમારને મુખ્યમંત્રી પદ તથા ગોપનીયતાના શપથ અપાવ્યા છે. આ દરમિયાન શિવકુમાર સિવાય 13 અન્ય ધારાસભ્યોએ મંત્રી પદના શપથ લીધા છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા જી પરમેશ્વર
ડીકે શિવકુમાર સરકારમાં જી પરમેશ્વરને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. પરમેશ્વર સિદ્ધારમૈયાની સરકારમાં ગૃહમંત્રીની જવાબદારી સંભાળી ચુક્યા છે. આ પહેલા મે 2018થી જુલાઈ 2019 સુધી મુખ્યમંત્રી એચ.ડી. કુમારસ્વામીના નેતૃત્વવાળી કોંગ્રેસ-જેડીએસ ગઠબંધન સરકારમાં પણ નાયબ મુખ્યમંત્રી રહ્યા હતા. પરમેશ્વર દિગ્ગજ દલિત નેતા છે.
#WATCH | Bengaluru: Carrying a copy of the Constitution of India, DK Shivakumar takes oath as the Chief Minister of Karnataka.
(Video Source: Congress) pic.twitter.com/gYMsDu8hqL
— ANI (@ANI) June 3, 2026
કોણ બન્યા મંત્રી
શિવકુમાર અને જી પરમેશ્વર સિવાય મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને સિદ્ધારમૈયાના પુત્ર પ્રિયાંક ખડગે અને યતીન્દ્ર સિદ્ધારમૈયાએ મંત્રી પદના શપથ લીધા છે. આ સિવાય શપથ ગ્રહણ કરનારમાં એચ મુનિયપ્પા, કે જે જોર્જ, એમબી પાટિલ, રામલિંગા રેડ્ડી, સતીશ જારકીહોલી, કૃષ્ણા બાયરેગૌડા, યુટી ખાદર, ઈશ્વર ખંડ્રે, બિરથી સુરેશ અને શરણ પ્રકાશ પાટિલ સામેલ છે.
સમાહોરમાં કોણ-કોણ થયું સામેલ
ડીકે શિવકુમારના શપથ સમારોહમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાહુલ ગાંધી, કેરળના મુખ્યમંત્રી સતીશન, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા, સંગઠન મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ હાજર રહ્યા હતા.